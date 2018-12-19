Между Трампом и печатным станком. Зачем ФРС снимает Америку с кредитной иглы
10 лет назад в мире разгорелся финансовый кризис. Центробанки залили пожар деньгами. Экономика восстановилась, они выключили печатный станок и стали поднимать ставки вслед за американской Федеральной резервной системой.
"Ошибка, остановитесь!" - метал в банкиров гневные твиты президент Дональд Трамп. Но ФРС не послушала его и в среду увеличила цену заемных денег в четвертый раз за этот год. Базовая процентная ставка была повышена на 25 процентных пунктов - до 2,25-2,5%.
Теперь доллар станет еще привлекательнее, поскольку сбережения в нем будут доходнее. Дорожающие кредиты, с одной стороны, замедлят потребление и рост цен, но с другой - притормозят экономический рост. И тут у центробанка и Трампа разные цели.
"Вы не забывайте, что бизнес президента - недвижимость. То есть он сколотил состояние на инфляции. Ему очень нравится инфляция", - объясняет недовольство Трампа Пиппа Малмгрен, бывший советник другого президента-республиканца - Джорджа Буша-младшего.
"Мир рушится, Париж пылает"
Трамп тоже решил попробовать себя в роли советника, и дважды на этой неделе призывал главу ФРС Джерома Пауэлла отказаться от повышения ставок.
"Невероятно, что при таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает - с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок", - написал Трамп в понедельник, а во вторник дал еще один совет: "Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр".
Однако для ФРС главное - как раз цифры, а не фондовый рынок, переживающий худший декабрь с 1931 года.
"В задачи ФРС не входит поддержка рынков на ежедневной основе, их работа - оценивать долгосрочные перспективы инфляции и экономического роста, - говорит Шанти Келемен из инвесткомпании Coutts. - А статистическая картина не особо изменилась. Безработица по-прежнему на низком уровне, в строительстве оживление".
Американская экономика действительно пребывает в превосходном состоянии, и ФРС считает, что она справится с чуть более дорогими кредитами. Если же ставки не повышать, то это обилие дешевых денег чревато разгоном инфляции, что создаст угрозу финансовой стабильности - священной корове центробанков.
Пауэлл в ноябре говорил, что основная задача ФРС - обеспечить поступательное расширение экономики. То есть, регулировать предложение денег таким образом, чтобы она развивалась без кризисов, которые традиционно увеличивают разрыв между богатыми и бедными и приводят к потрясениям не только экономического, но и политического свойства.
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Для этого центробанку нужно лавировать в поисках так называемой "нейтральной" политики, когда ставки, с одной стороны, не душат бизнес и потребление, а с другой - не приводят к инфляции. Инфляция в США сейчас 2,2% в год, и центробанк счел возможным повысить ставки на четверть процентного пункта до 2,25-2,50 процента годовых.
Но есть еще одна причина.
Возвращение к норме
"Экономика в прекрасной форме, однако главное другое, - говорит бывший советник Буша-младшего. - Ставки были на рекордно низком уровне из-за финансового кризиса. И то, что ФРС сейчас делает, называется нормализацией, они повышают ставки, чтобы иметь возможность снизить их в будущем".
"Они просто перезаряжают оружие, готовятся к следующему бою".
И сиюминутные колебания фондовых рынков не свернут их с пути, уверена Малмгрен. Пусть декабрь вместо "ралли Санта-Клауса" принес держателям акций боль и печаль, в целом за десятилетие после кризиса рынки пережили невиданный за всю историю подъем.
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Не остановят Пауэлла и проблемы мировой экономики - угроза замедления роста в Китае из-за торговой войны с США, кризисы в развивающихся странах из-за сильного доллара, и в развитых странах, вроде Германии и Японии, - из-за структурных и политических проблем.
ФРС играет вдолгую.
"Трамп уйдет, а Пауэлл останется, - говорит Малмгрен. - И если сегодня есть поводы беспокоиться о будущих проблемах, тем мудрее подготовиться к ним и повысить ставки сейчас, пока это возможно".
Главу американского центробанка президент выбирает из членов совета управляющих ФРС. Пауэлл будет членом совета до 2028 года, а его первый четырехлетний срок в председательском кресле истекает только в 2022 году.
И на этом долгом пути его главный актив - предсказуемость и авторитет. Для инвесторов последовательность и прозрачность политики ФРС важнее пусть даже и приятных сюрпризов. Менять эту традицию Пауэлл и его коллеги по комитету, принимающему решение о ставках, не захотели.
"С какой-то стороны, наверное, они стремятся подчеркнуть свою независимость и показать всем, что центробанк не поддается политическому давлению", - сказала инвестбанкир Келемен из Coutts.
Решение ФРС расстроит Трампа, но его реакция в этом случае мало волнует рынок, говорит Малмгрен.
"Мне кажется, инвесторы не особо переживают по поводу высказываний Трампа в адрес центробанка, поскольку знают, что он ничего с ним не может поделать. Но он выступает по любому поводу, ничего удивительного".