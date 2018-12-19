Между Трампом и печатным станком. Зачем ФРС снимает Америку с кредитной иглы

Правообладатель иллюстрации Pacific Press/Getty Images Image caption Инфляция радует Трампа, высокие ставки навевают грусть

10 лет назад в мире разгорелся финансовый кризис. Центробанки залили пожар деньгами. Экономика восстановилась, они выключили печатный станок и стали поднимать ставки вслед за американской Федеральной резервной системой.

"Ошибка, остановитесь!" - метал в банкиров гневные твиты президент Дональд Трамп. Но ФРС не послушала его и в среду увеличила цену заемных денег в четвертый раз за этот год. Базовая процентная ставка была повышена на 25 процентных пунктов - до 2,25-2,5%.

Теперь доллар станет еще привлекательнее, поскольку сбережения в нем будут доходнее. Дорожающие кредиты, с одной стороны, замедлят потребление и рост цен, но с другой - притормозят экономический рост. И тут у центробанка и Трампа разные цели.

"Вы не забывайте, что бизнес президента - недвижимость. То есть он сколотил состояние на инфляции. Ему очень нравится инфляция", - объясняет недовольство Трампа Пиппа Малмгрен, бывший советник другого президента-республиканца - Джорджа Буша-младшего.

"Мир рушится, Париж пылает"

Трамп тоже решил попробовать себя в роли советника, и дважды на этой неделе призывал главу ФРС Джерома Пауэлла отказаться от повышения ставок.

"Невероятно, что при таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает - с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок", - написал Трамп в понедельник, а во вторник дал еще один совет: "Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 декабря 2018 г.

Однако для ФРС главное - как раз цифры, а не фондовый рынок, переживающий худший декабрь с 1931 года.

"В задачи ФРС не входит поддержка рынков на ежедневной основе, их работа - оценивать долгосрочные перспективы инфляции и экономического роста, - говорит Шанти Келемен из инвесткомпании Coutts. - А статистическая картина не особо изменилась. Безработица по-прежнему на низком уровне, в строительстве оживление".

Американская экономика действительно пребывает в превосходном состоянии, и ФРС считает, что она справится с чуть более дорогими кредитами. Если же ставки не повышать, то это обилие дешевых денег чревато разгоном инфляции, что создаст угрозу финансовой стабильности - священной корове центробанков.

Пауэлл в ноябре говорил, что основная задача ФРС - обеспечить поступательное расширение экономики. То есть, регулировать предложение денег таким образом, чтобы она развивалась без кризисов, которые традиционно увеличивают разрыв между богатыми и бедными и приводят к потрясениям не только экономического, но и политического свойства.

Для этого центробанку нужно лавировать в поисках так называемой "нейтральной" политики, когда ставки, с одной стороны, не душат бизнес и потребление, а с другой - не приводят к инфляции. Инфляция в США сейчас 2,2% в год, и центробанк счел возможным повысить ставки на четверть процентного пункта до 2,25-2,50 процента годовых.

Но есть еще одна причина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эпоха дешевых денег подошла к концу

Возвращение к норме

"Экономика в прекрасной форме, однако главное другое, - говорит бывший советник Буша-младшего. - Ставки были на рекордно низком уровне из-за финансового кризиса. И то, что ФРС сейчас делает, называется нормализацией, они повышают ставки, чтобы иметь возможность снизить их в будущем".

"Они просто перезаряжают оружие, готовятся к следующему бою".

И сиюминутные колебания фондовых рынков не свернут их с пути, уверена Малмгрен. Пусть декабрь вместо "ралли Санта-Клауса" принес держателям акций боль и печаль, в целом за десятилетие после кризиса рынки пережили невиданный за всю историю подъем.

Не остановят Пауэлла и проблемы мировой экономики - угроза замедления роста в Китае из-за торговой войны с США, кризисы в развивающихся странах из-за сильного доллара, и в развитых странах, вроде Германии и Японии, - из-за структурных и политических проблем.

ФРС играет вдолгую.

"Трамп уйдет, а Пауэлл останется, - говорит Малмгрен. - И если сегодня есть поводы беспокоиться о будущих проблемах, тем мудрее подготовиться к ним и повысить ставки сейчас, пока это возможно".

Главу американского центробанка президент выбирает из членов совета управляющих ФРС. Пауэлл будет членом совета до 2028 года, а его первый четырехлетний срок в председательском кресле истекает только в 2022 году.

И на этом долгом пути его главный актив - предсказуемость и авторитет. Для инвесторов последовательность и прозрачность политики ФРС важнее пусть даже и приятных сюрпризов. Менять эту традицию Пауэлл и его коллеги по комитету, принимающему решение о ставках, не захотели.

"С какой-то стороны, наверное, они стремятся подчеркнуть свою независимость и показать всем, что центробанк не поддается политическому давлению", - сказала инвестбанкир Келемен из Coutts.

Решение ФРС расстроит Трампа, но его реакция в этом случае мало волнует рынок, говорит Малмгрен.

"Мне кажется, инвесторы не особо переживают по поводу высказываний Трампа в адрес центробанка, поскольку знают, что он ничего с ним не может поделать. Но он выступает по любому поводу, ничего удивительного".