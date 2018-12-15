Протесты в Париже. Прямой репортаж

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Пятую неделю в Париже продолжаются антиправительственные протесты "желтых жилетов". В центре Парижа находится корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина.

Ее репортаж можно посмотреть по ссылке.