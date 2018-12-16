"Приехали отдыхать, а тут почти война!": как живет Париж во время протестов.

"Никто не думал, что такой отпуск у нас будет! Вчера еще был Париж как с открытки. А теперь залпы и все в дыму!" - говорит мне российская туристка Елена, с опаской глядя в сторону Елисейских полей.

Оттуда слышатся разрывы светошумовых гранат, работает водомет. Крики протестующих перемежаются с ревом полицейских сирен и звуком дубинок, ударяющих о щиты. Так жандармы пытаются устрашить толпу, выбегая на разгон акции "желтых жилетов".

Тысячи людей, одетых в ярко-желтые накидки, протестуют по всей Франции уже пятые выходные подряд. Все начиналось с требований отменить повышение налогов на автомобильное топливо. Но теперь "жилеты" хотят и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Media playback is unsupported on your device "Полетели гранаты!": новая волна протестов в Париже

"Это в тысячу раз круче по уровню солидаризации, чем наши протесты на Болотной в 2011 году. И в то же время нет конкретных лидеров - просто люди вышли сказать, что лимит их терпения исчерпан", - рассказывает Галина Комарова.

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От города Клермон-Ферран, где Галина работает, до Парижа - более 400 км, но она уже несколько раз приезжала в столицу, чтобы посмотреть на акции "желтых жилетов".

"Это очень красиво, когда общество так объединяется само для того, чтобы отстоять своё достоинство", - добавляет она.

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Вот уже месяц каждое воскресенье владельцы торговых точек в центре Парижа подсчитывают убытки. Днем протесты "желтых жилетов" проходят относительно спокойно. А вот с наступлением темноты радикалы бьют витрины магазинов и поджигают машины.

Многие бутики на Елисейских полях просто закрываются на выходные. Вместо модных костюмов и платьев в витринах - толстые деревянные или металлические щиты. Большинство кафе и ресторанов тоже закрыты. Хотя некоторые, укрепив двери и стекла на входе, наоборот, охотно открывают двери в разгар протестов.

"По выходным дополнительная охрана выходит на смену. Просим людей не скрывать лица, если они к нам заходят. Но в целом терпимо", - отмечает охранник, стоящий на входе в "Макдональдс", расположенный у Триумфальной арки.

В очереди за гамбургерами стоят и протестующие, и те, кто их не поддерживает.

Но стычек практически не бывает, отмечает охранник.

"Тут все греются и восстанавливают силы. А потом как раз по новой идут обратно на улицу - решать там свои разногласия" - улыбаясь, добавляет он.

При этом в будние дни большинство магазинов и кафе в центре работают в обычном режиме.

Километры брусчатки

Убытки подсчитывают не только владельцы кафе. По выходным из-за протестов бывают закрыты основные достопримечательности в центре Парижа, например Лувр и Эйфелева башня.

"Туроператор сказал нам, что всё будет работать. Но нет. Многие места, в которые мы хотели попасть, закрыты!" - говорит мне туристка из Голландии.

"Я злюсь, конечно. Злюсь, что так вышло, но не злюсь на протестующих, - добавляет она. - Люди имеют право бороться за то, что для них важно".

Туристам приспособиться к протестам довольно трудно. Многие улицы в центре в выходные перекрыты, станции метро рядом с эпицентром протестов не работают. В итоге на некотором отдалении от "желтых жилетов" можно увидеть стайки туристов с чемоданами.

"Шли два километра до своей гостиницы со всеми чемоданами по этой брусчатке - говорит мне один из прохожих. - Неожиданная трудность, конечно, зато спортзал не нужен", - шутит он.

Неподалеку в поисках работающего кафе идет семейная пара с тремя детьми.

"Мы приехали в Париж отдохнуть, а тут - почти война" - сетует девушка, держа за руку двоих ребят. Третий - самый маленький - сидит на шее у отца.

"Мы сами из Израиля. Поэтому полицейскими кордонами и летающими камнями нас не напугать. Но вообще хотелось бы отдохнуть от этого в отпуске немного. Ну и найти кафе, где поесть," - говорит она.

Девушка добавила, что они пока не смогли попасть в некоторые музеи. Но туроператор заверил их, что уже в понедельник и Лувр, и Эйфелева башня уже будут открыты.

А пока можно съездить, например, в удаленный от центра Парижа Версаль.

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К пятой неделе протестов число выступающих снижается. Хотя сами акции становятся более жесткими. Но за пределами Елисейских полей "желтых жилетов" можно практически не заметить.

И кажется, что власти сейчас используют комбинированную тактику. С одной стороны, правительство Макрона пошло на некоторые уступки.

С другой стороны, власти делают ставку именно на психологическую и физическую усталость протестующих. Приближающиеся праздники - католическое Рождество и Новый год - тоже могут существенно снизить пыл "желтых жилетов".