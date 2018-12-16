Зурабишвили вступила в должность президента Грузии. Оппозиция разбила палатки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Я уважаю тех, кто за меня не проголосовал", - заявила Зурабишвили, выступая с речью на инаугурации

В Грузии в воскресенье прошла инаугурация избранного президента Саломе Зурабишвили - мероприятие состоялось на территории дворца грузинского царя Картли и Кахети Ираклия Второго в городе Телави на востоке страны.

Оппозиции провести запланированную акцию протеста в Телави не удалось, так как главные дороги, ведущие к городу, были заблокированы. Протест переместился к зданию парламента в центре Тбилиси, где сторонники оппозиции уже разбили палатки.

Зурабишвили стала пятым и последним президентом Грузии, избранным прямым голосованием. Церемония инаугурации во многом была беспрецедентной. Впервые официальная часть церемонии прошла не в столице, а в другом городе.

Место, по словам Зурабишвили, было выбрано не случайно - это посыл, что она президент всех граждан, вне зависимости от того, за кого они проголосовали на выборах.

Во втором туре президентских выборов Зурабишвили одержала уверенную победу, но в Телави как в первом, так и во втором туре, ее опередил ее соперник, кандидат от объединенной оппозиции "Сила в Единстве" Григол Вашадзе.

"Я благодарна тем, кто за меня проголосовал, благодарна "Грузинской мечте" (правящая партия в Грузии - прим. Би-би-си), которая поддержала меня как независимого кандидата в президенты и тем самым cделала демократичный шаг. Я уважаю тех, кто за меня не проголосовал", - заявила Зурабишвили, выступая с речью на инаугурации.

"Я знаю, что у разных партий разные позиции по поводу признания меня президентом. Но с сегодняшнего дня, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне конституцией, я беру на себя ответственность быть президентом всех граждан Грузии".

Image caption Протестующий в Телави у кордона полиции держит плакат с надписью: "Марионетка президент! Антигрузинская мечта!"

Заблокированный город

Оппозиционное объединение "Сила в Единстве", которое не признает результаты выборов, планировало провести акцию неподалеку от места, где проходила церемония инаугурации.

Местные власти предлагали организаторам акции сменить место протеста и переместиться в центр города, объясняя это мерами безопасности в связи с визитом иностранных гостей, приглашенных на инаугурацию. Но лидеры оппозиции от этого предложения отказались, заявив, что соберутся там, где планировали изначально.

Image caption Масштабная акция протеста в Телави, которая должна была проходить во время инаугурации Зурабишвили, не удалась. Основная часть протестующих до города так и не добралась

Автоколонна оппозиционеров с грузинскими флагами и постерами "Нет Саломе" отправилась в Телави с утра. Но основные подъезды к городу были перекрыты.

После того как попытка проехать через самую короткую и основную дорогу не удалась, сторонники оппозиции сменили маршрут, но и этот путь примерно в 30 километрах от Телави был перекрыт полицейскими машинами и автобусами.

Сторонники оппозиции пытались освободить дорогу и передвинуть полицейские машины, чтобы проехать. Ситуация оставалась напряженной в течение нескольких часов.

Периодически происходили давка и стычки между полицией и сторонниками оппозиции. Сообщается о нескольких пострадавших с обеих сторон, в том числе полицейских.

В МВД Грузии заявили, что в связи с большим потоком машин организаторам акции был предложен альтернативный маршрут в Телави, а также транспорт для пеших участников акции, но участники акции "не подчинились законному требованию полиции и вступили в открытое противостояние с полицией".

"Очевидно, что целью участников протеста были провокации, так как они искусственно обострили ситуацию и повредили полицейский транспорт и технику", - заявил руководитель главного управления борьбы с преступностью департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Однако в оппозиции говорят, что на самом деле открытой дороги в Телави для них не было, а власти, перекрыв дороги, нарушили право граждан на свободу передвижения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Периодически происходили давка и стычки между полицией и сторонниками оппозиции

"Мы анонсировали акцию и отправились на нее спокойно и мирно… Мы не получали никакого уведомления, что они перекроют трассу", - сказала телеканалу "Рустави-2" один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.

В результате до Телави основная часть протестующих так и не добралась. В нескольких сотнях метрах от дворца Ираклия Второго, где проходила инаугурация, собралось небольшая группа протестующих, в основном местных жителей.

Сюда же пришел бывший кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. Проход ко дворцу Ираклия Второго протестующим преграждал полицейский кордон.

"Вот почему нас не дают пройти?! Что я, не гражданин Грузии, не имею право увидеть инаугурацию!" - громко возмущалась одна из участниц протеста, показывая на полицейский кордон, который выстроился на улице, ведущей ко дворцу Ираклия Второго.

К вечеру протест переместился уже в центр грузинской столицы, к зданию парламента. Здесь сторонники оппозиции разбили палатки.

По словам лидеров оппозиции, некоторые из их сторонников проведут ночь у парламента, а о дальнейших планах они сообщат уже 17 декабря.

Новый президент

Зурабишвили стала первой женщиной-президентом в истории Грузии. Она сменила Георгия Маргвелашвили, который занимает президентский пост с 2013 года.

После ее инаугурации вступила в силу новая конституция, которая завершила переход Грузии к парламентской форме правления. Президент остается главой государства и верховным главнокомандующим, но его полномочия в принятии решений будут значительно ограничены.

Зурабишвили была избрана на шестилетний срок, одержав победу во втором туре последних прямых президентских выборов в Грузии, который прошел 28 ноября.

По данным Центральной избирательной комиссии, Зурабишвили набрала 59%, а ее соперник Григол Вашадзе - 40%. Оппозиция не признала результаты выборов.

Оппозиционеры потребовали изменения избирательной среды и проведения внеочередных парламентских выборов. На митинге 2 декабря Вашадзе призвал власти создать рабочую группу для того, чтобы вместе с оппозицией найти выход из политического кризиса.

На диалог и уступки оппозиции в правящей партии не пошли, отмечая, что оснований для проведения внеочередных парламентских выборов в стране нет.

Президентские выборы 2018 года - последние прямые выборы главы государства в Грузии. В 2024 году президента Грузии будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек.