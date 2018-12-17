СМИ России: выборы в Приморье – пиррова победа Кремля?

В обзоре российских СМИ за 17 декабря:

"Ведомости", РБК: "Жигули" по цене "Бентли"

Центральные СМИ комментируют итоги повторных выборов губернатора Приморья, в которых победу одержал ставленник Кремля Олег Кожемяко, набрав почти 62% голосов. Избирком заявил, что выборы прошли организованно и без нарушений.

Впрочем, эксперты правозащитной организации "Голос", пишет газета "Ведомости", посетовали на ослабленный контроль за выборами из-за отказа почти всех кандидатов в выдаче направлений независимым наблюдателям и отсутствия наблюдателей от КПРФ, которые осенью работали почти на всех участках.

По словам координатора "Голоса" в Приморье Андрея Гусева, на 1500 участках был всего 21 независимый наблюдатель, это капля в море.

Была мобилизация бюджетников, стало больше временных участков, отмечает сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц: "Было ослабленное наблюдение, поэтому сложно говорить о количестве реальных нарушений. Контроль был слабый, и это было намеренно".

Проблема этой кампании - в недопуске популярного кандидата [кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не прошел муниципальный фильтр], который, по сути дела, выиграл осенние выборы, добавил Мельконьянц: "Это серьезный удар по репутации выборов и легитимности избранного кандидата".

Близкий к Кремлю политтехнолог Андрей Колядин прокомментировал "Ведомостям", что мобилизации как таковой не было, поскольку никто не хотел собирать лишних голосов, на явку сработало то, что для региона это четвертая кампания за год, и народ был разогрет.

"Понятно, что федеральный центр помогал Кожемяко, но он исполнял все данные обещания. Его конкурентов знали лучше, чем Ищенко на старте первых выборов. Они не были статистами, я работал с ними в ежедневном режиме. Всегда во время выборов есть межэлитные договоренности, и в данном случае соперники мордой в грязь не ложились", - отметил Колядин.

Политтехнолог не исключает, что есть риск, что модель этой кампании будут использовать и другие губернаторы, если почувствуют, что электоральная среда не откликается на их порывы. Это может привести к появлению идей суверенитета. "Но будет это или нет, пока не известно", - говорит он.

По словам политолога Виталия Иванова, ради избрания Кожемяко федеральный ресурс был мобилизован в невиданном прежде объеме.

"С 2012 года ни на одну региональную кампанию не тратили столько сил и времени, хотя выбирали всего-навсего губернатора одной из 85 территорий. Очевидна несоразмерность затрат - "Жигули" купили по цене "Бентли", - считает Иванов. - Про кампании оппонентов Кожемяко говорить нечего из-за их отсутствия".

Учитывая статистику губернаторских выборов последних лет, при отсутствии реальных конкурентов это победа без блеска, считает политолог Александр Кынев.

"Главная особенность кампании - недопуск Ищенко, который бы выборы выиграл, - утверждает политолог. - Победа Кожемяко стоила неадекватных затрат с точки зрения центра, причем не только финансовых, но и имиджевых".

Учитывая уровень протестных настроений в регионе, результат Кожемяко достойный, считает политолог Евгений Минченко, мнение которого приводит РБК.

"Однако если оценивать перспективы избирательных кампаний в других регионах с высокими протестными настроениями, учитывая тот экстраординарный объем ресурсов, которые были затрачены на эту кампанию, возникает вопрос, какими силами будут добиваться победы остальные кандидаты от власти", - рассуждает он.

Минченко напоминает, что Олегу Кожемяко перед выборами, по сути, дали карт-бланш: позволили реализовывать популистскую программу - в частности, провести дорогой закон о льготах детям войны и перенести столицу федерального округа во Владивосток.

Все это делать в каждом протестном регионе в будущем просто нереально, констатирует Минченко.

"Коммерсант": импортозамещение софта

Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, "Роснефть" и "Первый канал", в ближайшие годы перейти на преимущественное использование российского программного обеспечения.

Такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов, пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о любом софте, говорит директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух. Это операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и т. д.

Компании сами должны определить, насколько глубоко они хотят импортозаместиться: кому-то хватит 50%, а кто-то захочет на все 100%. Но в любом случае к 2022 году больше половины программного обеспечения в этих компаниях должно быть российским.

"Коммерсант" напоминает, что курс на импортозамещение ПО существует с 2015 года, однако российские разработчики не раз заявляли, что ведомства и компании не очень охотно мигрируют на российский софт и находят способы закупать зарубежные программные продукты.

Директивы могут помочь этому процессу, надеются участники рынка.

"Одно дело - общий курс, а другое - конкретное руководство к действию. Многие госкомпании и так занимаются импортозамещением, однако в целом степень зависимости от зарубежного ПО у них остается высокой, потому что во многих случаях без системного подхода возникает соблазн ничего не делать. Теперь придется напрячься. Способы обойти любые правила есть всегда, но сделать это станет намного сложнее", - считает управляющий директор "Росплатформы" Владимир Рубанов.

Госкомпании, как и органы власти, заинтересованы в том, чтобы их информационные системы продолжали работать, импортозамещение же требует серьезных изменений, а это время, деньги и ответственность, отмечает гендиректор "Базальт СПО" Алексей Смирнов.

"Дополнительных денег на такую трансформацию никто не дает, и ответственности никто не снимает. Поэтому ИТ-руководители ищут баланс между ответственностью за неработающую ИТ-систему и за задержку в импортозамещении",- поясняет он.

"Ведомости": контроль за маршрутами трафика

В Госдуму внесены поправки в закон "О связи", которые наделяют Роскомнадзор новыми полномочиями.

Ведомство, в частности, будет определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.

В случае принятия поправок Роскомнадзор сможет блокировать трафик крупных сервисов по номерам автономных систем (они есть у Google, Facebook и др.), прокомментировал газете "Ведомости" консультант "ПИР центра" Олег Демидов.

Ведомство может заниматься глубокой фильтрацией трафика внутри страны - теоретически это позволяет не пропускать трафик отдельных сервисов к российским пользователям, говорит он.

По его словам, это похоже на китайскую систему лишь в части фильтрации трафика - политики маршрутизации трафика в Китае законодательно не закреплены.

По сути, законопроект передает в ведение Роскомнадзора две функции: маршрутизацию трафика и управление системой доменных имен, говорит гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

Сейчас операторы самостоятельно определяют, по каким маршрутам ходит трафик, объясняет он. Законопроект же обязывает согласовывать эти маршруты с Роскомнадзором.

Газета, ссылаясь на мнение представителя одного из операторов, пишет, что меры, предлагаемые в законопроекте, избыточны - ведь трафик всегда идет по оптимальному маршруту, особенно в случае перегрузок.

По замыслу авторов законопроекта, в Роскомнадзоре будет создан специальный центр, который возьмет на себя управление сетями связи в критических ситуациях.

Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объяснила "Ведомостям" один из авторов законопроекта Людмила Бокова.

"Московский Комсомолец": "Бутырка" уйдет в историю

Легендарный тюремный замок "Бутырка", где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро прекратит свое существование, рассказывает газета "Московский Комсомолец".

Вместе с "Бутыркой" закроется еще один московский изолятор - №3 "Красная Пресня".

Вместо них за МКАД построят новый следственный изолятор. В общей сложности в новый СИЗО переселятся почти пять тысяч арестантов.

Среди причин закрытия "Бутырки" газета называет жалобы местных жителей в разные инстанции на беспокойства, которые вызывают соседство изолятора: то они слышат крики "АУЕ", то вой сирены и лай собак, то доносятся странные запахи.

Эксперты также говорят, что само расположение такого огромного изолятора в непосредственной близости от жилых домов нарушает санитарные нормы.

А есть и такие, кто считает, что "Бутырка" должна быть закрыта как дурное наследие прошлого - территория боли и страха.

"Решение о закрытии "Бутырки" и СИЗО №3 "Пресня" принято, а вот с "Матросской тишиной" взяли паузу, - заявил "МК" заместить директора ФСИН России Валерий Максименко. - Изначально мы планировали построить своими силами новый СИЗО на две тысячи мест вместо "Пресни". Но мэрия предложила другой вариант - закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет бюджета Москвы построить новый современный СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров".

Что касается будущего СИЗО, рассматриваются два направления - в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе, объяснил Максименко. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно, даже за год.

Обещают, что СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. Внешне он будет похож на "Кресты-2", открытые недавно под Петербургом. А освобожденные здания поступят в распоряжение городских властей.

Среди главных минусов столь масштабного переселения заключенных - логистика, отмечает "МК". Стоит ожидать, что доставлять арестантов в суды и обратно будут еще дольше.

Сегодня, напоминает газета, заключенные чаще всего жалуются на условия перевозки в автозаках, которая занимает порой по 5-6 часов в одну сторону.

Что еще почитать:

"Москва удержала Владивосток", - репортаж под таким заголовком о выборах губернатора в Приморском крае разместил интернет-портал Znak.com. https://www.znak.com/2018-12-16/kak_kandidat_kremlya_oleg_kozhemyako_pobezhdal_v_primore_reportazh_znak_com

С нового года за привезенные из-за границы покупки на сумму более 500 евро россиянам придется заплатить пошлину. Решение вступает в силу 1 января 2019 года. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Эта мера направлена на пресечение "челночного бизнеса", пишет газета "Известия", но в итоге она может ударить по обычным туристам, которые ездят за рубеж на шопинг. https://iz.ru/823848/evgeniia-pertceva/vse-na-sbory-turistam-ogranichat-shoping-za-rubezhom

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си