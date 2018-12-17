Пресса Британии: варианты "брексита" и сложный выбор Терезы Мэй

В обзоре британской прессы:

"Брексит" на неделю: опять одни неизвестные

Британские газеты продолжают много и подробно рассказывать о ситуации вокруг плана Терезы Мэй по выходу Британии из ЕС и разных сценариях развития событий в ближайшие дни.

Financial Times пишет, что члены кабинета оказывают беспрецедентное давление на премьер-министра, настаивая на том, что план должен быть поставлен на голосование в Палате общин как можно скорее.

Несмотря на то, что некоторые влиятельные министры считают, что в сложившейся ситуации единственный реальный выход - проведение повторного референдума, чтобы не допустить выхода страны из Евросоюза вообще без соглашения, они меж тем хотят, чтобы до обсуждения вопроса о нем были бы рассмотрены другие варианты.

Как отмечает Guardian, этих других вариантов не так много: выход без соглашения (т.н. жесткий "брексит"), "норвежский вариант" и "лейбористский "брексит".

На последний вариант уповают Джереми Корбин и члены его теневого кабинета, цель которых на сегодняшний день -провалить голосование по плану Мэй в парламенте и таким образом продвинуть свое альтернативное соглашение.

Поэтому, как стало известно Times, лейбористы также будут продавливать скорейшее голосование по плану Мэй, которое сама премьер-министр пока планирует провести в середине января.

Против повторного референдума продолжает высказываться не только сама премьер-министр, но и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

В своей статье в Daily Telegraph, как и Тереза Мэй, он настаивает на том, что заставлять население повторно голосовать, когда они уже высказались за выход из ЕС - это подорвать доверие людей.

Джонсон, как и Корбин, настаивает на том, что нужно добиваться более выигрышных для Британии условий выхода, чем те, которых удалось добиться премьер-министру.

Параллельные неофициальные переговоры с Брюсселем о преимуществах повторного референдума ведет бывший премьер-министр Британии Тони Блэр. Об этом пишет Guardian. Газета отмечает, что Тереза Мэй восприняла отрицательно эти поездки Блэра в Брюссель за спиной у Даунинг-стрит.

С точки зрения офиса премьер-министра, Блэр пытается использоваться свои контакты и влияние, чтобы удержать Британию в ЕС, в то время как правящий кабинет пытается организовать выход из Евросоюза.

Кому откроется британская иммиграционная система

Газете Times стали известны некоторые подробности иммиграционной реформы, объявление которых откладывалось последние недели.

По сведениям издания, министр внутренних дел Саджид Джавид объявит сегодня об отмене ограничений на количество выдаваемых виз высококвалифицированным мигрантам.

Таким образом, только умения и навыки иностранных сотрудников, а также их будущая зарплата и знание английского языка будут давать им возможность получить рабочие визы, приоритетов по гражданству не будет.

Для низкоквалифицированных работников, в которых очень нуждается британский бизнес и многие из которых традиционно приезжали из новых стран ЕС, будет открыта новая категория, которая позволит получать краткосрочную рабочую визу на срок не более одного года.

По окончании такой визы работник должен будет вернуться к себе на родину и в течение года не сможет вновь подавать на британские рабочие визы. Таким образом, путь к постоянному проживанию в Британии для таких временных работников будет закрыт.

Хорошие новости ждут и студентов, обучающихся в британских вузах. Они смогут остаться в стране после окончания учебы на полгода для поиска работы, а также смогут переходить на рабочие визы квалифицированных специалистов, не выезжая из страны, за три месяца до окончания учебы.

Студенты из ЕС будут поступать в британские университеты на общих основаниях и должны будут также показывать достаточное знание английского языка. Газета не уточняет, сохранится ли для них доступ к британской системе студенческих займов и увеличится ли для них оплата за учебу.

Меган Маркл: трудная или просто другая?

Уже не первую неделю британские газеты (преимущественно таблоиды) обсуждают просачивающиеся в прессу детали разлада, якобы существующего между молодыми членами королевской семьи.

Daily Mail задается вопросом: действительно ли недавняя любимица прессы превратилась через полгода после свадьбы в "трудную герцогиню", или же она просто другая и поэтому ведет себя не совсем так, как принято в консервативных аристократических кругах?

Недавно стало известно, что принц Гарри с женой уезжают из Кенсингтонского дворца в Виндзор и будут жить собственным двором отдельно от семьи принца Уильяма.

DM, как и Daily Telegraph, указывают, что по настоянию Меган ее супруг не будет участвовать в традиционной послерождественской охоте вместе отцом и братом, которую он обожал более 20 лет.

Герцогиня Сассекская является убежденной защитницей животных и не признает охоту из-за ее жестокости.

Газеты же считают, что в глазах членов королевской семьи, и, прежде всего, старшего брата принца Гарри, это лишь очередное свидетельство того, что его жена отдаляет принца от семьи в ее традиционном аристократическом родовом смысле.

Но, пишет примирительно Daily Mail, может быть все это просто потому, что она другая, а не потому, что у нее невыносимый характер?

По крайней мере, по мнению газеты, Меган нужно приложить усилия к тому, чтобы остаться с репутацией "не такой" и не превратиться в глазах двора и публики в "трудную герцогиню".