Пять ритуалов, которые помогут вам пережить зиму
Все мы хотим спокойной и свободной от стрессов жизни, особенно зимой, когда на улице холодно и неуютно, а дни становятся короче.
В такие дни особенно сложно найти правильный баланс между многочисленными делами и заботой о себе.
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Велнес-эксперты Надя Нараин и Катя Нараин Филлипс говорят, что если мы будем в повседневной жизни придерживаться очень простых ритуалов, это поможет замедлить темп современной жизни, и мы сможем посреди суетного дня посвятить время себе.
Надя Нараин и Катя Нараин Филлипс - сестры и авторы книги "Ежедневные ритуалы", в которой они делятся своими советами, как в холодное время года избежать стрессов и позаботиться о своем душевном равновесии.
1) Медитация за чашкой кофе
В современной жизни трудно найти время, чтобы побыть наедине с собой. Особенно сложно это бывает по утрам. Но выход есть: надо просто постараться хотя бы на несколько мгновений отключиться от всего в то время, когда вы заняты своими утренними заботами.
Например, пока вы ждете, когда закипит вода в чайнике, вместо того, чтобы переключиться на другие многочисленные утренние дела, остановитесь и потратьте эти мгновения на размышление и созерцание.
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Это означает, что вы в этот момент ничего не делаете, а остаетесь наедине со своими мыслями.
Находясь дома, мы много заботимся о том, что происходит во внешнем мире, но так редко обращаем взор внутрь себя. Если мы каждое утро будем тратить хотя бы несколько минут, чтобы позаботиться о своем внутреннем состоянии, наш день может кардинально измениться - в лучшую сторону. Изменится наше самоощущение и отношение к тому, что происходит вокруг.
2) Сначала заправьте кровать
Это один из тех маленьких ритуалов, которые нам кажутся неважными, однако они могут повлиять на наше самоощущение и состояние в течение всего дня.
Заправляя постель и приводя свою спальню в порядок, вы демонстрируете самоуважение и заботу о себе.
Подобное внимание к себе и тому, что вас окружает, несомненно, повлияет на то, как вы себя будете ощущать в течение дня.
К тому же, вам будет приятно вечером вернуться в спальню, где царят порядок и уют. Это особенно важно, когда на улице холодно и темно.
3) Переодевайтесь после работы
Вернувшись домой с работы, вы, скорее всего, сразу же бросаетесь к домашним делам - начинаете готовить или идете в детскую.
Поступая так, вы упускаете возможность почувствовать себя более комфортно, сразу же переодевшись в домашнюю одежду.
Чтобы в полной мере насладиться проведенным дома вечером, вернувшись с работы, первым делом надо сменить офисную одежду на домашнюю.
4) Примите ванну при свечах
Принятие ванны - прекрасный способ расслабиться и успокоиться после дня, полного забот и тревог.
Зимой теплая ванна еще более приятна - она помогает согреться.
Купание при свете свечей создает приятный полумрак и избавляет вас от желания превратить ванную в еще одно поле для деятельности, где необходимо читать или натираться скрабом.
Почему бы не добавить в воду соль и несколько капель ароматного эфирного масла?
5) Будьте щедрыми
Когда вы чем-то с кем-то делитесь, вы таким образом продолжаете заботиться о себе, как бы странно это ни звучало. Помощь другим помогает преодолевать границы собственного опыта и узнавать мир.
Перечисление денег в какой-либо благотворительный фонд - это очень хороший способ помочь нуждающимся. Но в равной мере такая деятельность будет полезна и вам. Однако когда вы просто перечисляете деньги на счет благотворительной организации или нуждающегося, вы тем самым лишаете себя общения с этим человеком, а значит, лишаете себя очень важного опыта.
Заведите привычку держать при себе в кармане мелкие деньги, чтобы, когда возникнет необходимость, вы могли отдать эти деньги нуждающемуся в них человеку.
Если вы по каким-либо причинам не можете пожертвовать деньги, почему не поделиться тем, что у вас есть - например, отдать бездомному теплые носки? Или помочь пожилому человеку навести порядок в квартире?
Добрые дела помогут вам ценить то, что по-настоящему важно в жизни.