Психолог раскрывает главные секреты успешных людей
Почему одни люди успешнее других? Если вы задаетесь этим вопросом, значит, настало время пересмотреть свое отношение к этой проблеме.
"Люди сами делают себя везунчиками и неудачниками", - убежден психолог Ричард Уайзман.
Уайзман изучал феномен удачи и его влияние на жизнь людей. Он называет свою работу "научным расследованием", посвященным установлению различий между самопровозглашенными везунчиками и теми, кто считает себя неудачником.
К какому выводу пришел автор исследования? По словам Уайзмана, удача - это не какая-то магическая способность или результат необъяснимого везения. Все дело в том, как мы воспринимаем этот мир и как мы ведем себя.
Те люди, которых мы считаем везунчиками, делают как минимум четыре вещи правильно:
1. Пользуются новыми возможностями
Те, кто слывут везунчиками, обычно замечают новые возможности и не упускают их.
Когда они видят новую возможность, они рады ей воспользоваться и готовы к решительным шагам.
С неудачниками все наоборот, говорит Уайзман.
"Они погрязли в рутине. Поэтому даже если у них появятся новые возможности, они, скорее всего, побоятся ими воспользоваться", - говорит ученый.
2. Прислушиваются к внутреннему голосу
Способность использовать выпавший шанс во многом зависит от умения прислушиваться к своему внутреннему голосу.
И удачливые люди не боятся полагаться на свою интуицию.
Если они чувствуют, что их выбор верен, то они делают решительный шаг и идут вперед.
Неудачники обычно слишком много анализируют и склонны к рефлексии, они слишком долго обдумывают свои действия и сложившуюся ситуацию.
Нерешительность становится большой проблемой для них.
"На принятие какого-либо решения у них уходит слишком много времени. И, как правило, их размышления идут в не очень продуктивном направлении", - говорит Уайзман.
3. Рассчитывают на успех
Будучи оптимистами, везунчики, приступая к какому-либо делу, рассчитывают на успех.
"Они настроены на то, что все будет хорошо, и такая уверенность становится своеобразным прогнозом", - говорит Уайзман.
Конечно, не всегда везунчиков ждет успех, и не всегда их оптимистичные ожидания оправдываются, но позитивное отношение помогает им переживать непростые времена с меньшими потерями.
Этот оптимизм, которым обладают успешные люди, располагает к ним окружающих.
Неудачники, как правило, склонны к пессимизму.
Из-за того, что они обычно пребывают в подавленном состоянии и выглядят довольно мрачно, окружающие стараются избегать их, говорит Уайзман.
4. Не сдаются
Главное - сохранять позитивный настрой.
От неудач и плохого в жизни никто из нас не застрахован, но успешные люди способны быстрее оправляться от горя, поражения или неудачи.
Они извлекают уроки из своего неудачного опыта и не падают духом. Такая способность даже неудачу превращает в своеобразный положительный опыт.
Те, кто считает себя неудачником, обычно падают духом даже от небольшой неудачи и сдаются перед незначительным препятствием.
Они убеждены в том, что будущее будет мрачным, и нет никакого смысла пытаться добиться успеха.
Хотите стать везунчиком?
К счастью, и у неудачников есть надежда.
Ричард Уайзман говорит, что ряд психологических техник, которые помогают склонным к пессимизму, помогут научиться считать себя успешным человеком и действовать, как успешный человек.
Одна из таких техник - ведение так называемого дневника успешного человека, куда следует записывать свои достижения за день.
"Запишите самое положительные события, которые произошли с вами за сегодняшний день, и неважно, насколько тривиальными они будут", - советует Уайзман.
Это помогает снизить уровень негативного восприятия мира и себя в нем и сфокусироваться на позитивных аспектах жизни.
Действительно, многое в нашей жизни не поддается нашему контролю, и многие события в жизни происходят вопреки нашей воле.
Но ведение "дневника успешного человека" поможет нам сформировать более жизнеспособное отношение к происходящему.
Это, скорее всего, произойдет не сразу, но уже через неделю вы почувствуете изменения в своем настрое, говорит Уайзман.