Психолог раскрывает главные секреты успешных людей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ваша удача зависит от ваших мыслей и действий

Почему одни люди успешнее других? Если вы задаетесь этим вопросом, значит, настало время пересмотреть свое отношение к этой проблеме.

"Люди сами делают себя везунчиками и неудачниками", - убежден психолог Ричард Уайзман.

Уайзман изучал феномен удачи и его влияние на жизнь людей. Он называет свою работу "научным расследованием", посвященным установлению различий между самопровозглашенными везунчиками и теми, кто считает себя неудачником.

К какому выводу пришел автор исследования? По словам Уайзмана, удача - это не какая-то магическая способность или результат необъяснимого везения. Все дело в том, как мы воспринимаем этот мир и как мы ведем себя.

Те люди, которых мы считаем везунчиками, делают как минимум четыре вещи правильно:

1. Пользуются новыми возможностями

Те, кто слывут везунчиками, обычно замечают новые возможности и не упускают их.

Когда они видят новую возможность, они рады ей воспользоваться и готовы к решительным шагам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чрезвычайно популярный в Японии талисман - манэки-нэко (фигурка кошки с поднятой лапой), как считается, приносит своему владельцу удачу

С неудачниками все наоборот, говорит Уайзман.

"Они погрязли в рутине. Поэтому даже если у них появятся новые возможности, они, скорее всего, побоятся ими воспользоваться", - говорит ученый.

2. Прислушиваются к внутреннему голосу

Способность использовать выпавший шанс во многом зависит от умения прислушиваться к своему внутреннему голосу.

И удачливые люди не боятся полагаться на свою интуицию.

Если они чувствуют, что их выбор верен, то они делают решительный шаг и идут вперед.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Думайте о хорошем и положитесь на свою интуицию, советуют психологи

Неудачники обычно слишком много анализируют и склонны к рефлексии, они слишком долго обдумывают свои действия и сложившуюся ситуацию.

Нерешительность становится большой проблемой для них.

"На принятие какого-либо решения у них уходит слишком много времени. И, как правило, их размышления идут в не очень продуктивном направлении", - говорит Уайзман.

3. Рассчитывают на успех

Будучи оптимистами, везунчики, приступая к какому-либо делу, рассчитывают на успех.

"Они настроены на то, что все будет хорошо, и такая уверенность становится своеобразным прогнозом", - говорит Уайзман.

Конечно, не всегда везунчиков ждет успех, и не всегда их оптимистичные ожидания оправдываются, но позитивное отношение помогает им переживать непростые времена с меньшими потерями.

Этот оптимизм, которым обладают успешные люди, располагает к ним окружающих.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Позитивные ожидания помогают добиться успеха

Неудачники, как правило, склонны к пессимизму.

Из-за того, что они обычно пребывают в подавленном состоянии и выглядят довольно мрачно, окружающие стараются избегать их, говорит Уайзман.

4. Не сдаются

Главное - сохранять позитивный настрой.

От неудач и плохого в жизни никто из нас не застрахован, но успешные люди способны быстрее оправляться от горя, поражения или неудачи.

Они извлекают уроки из своего неудачного опыта и не падают духом. Такая способность даже неудачу превращает в своеобразный положительный опыт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Успешные люди умеют даже негативный опыт превратить в положительный

Те, кто считает себя неудачником, обычно падают духом даже от небольшой неудачи и сдаются перед незначительным препятствием.

Они убеждены в том, что будущее будет мрачным, и нет никакого смысла пытаться добиться успеха.

Хотите стать везунчиком?

К счастью, и у неудачников есть надежда.

Ричард Уайзман говорит, что ряд психологических техник, которые помогают склонным к пессимизму, помогут научиться считать себя успешным человеком и действовать, как успешный человек.

Одна из таких техник - ведение так называемого дневника успешного человека, куда следует записывать свои достижения за день.

"Запишите самое положительные события, которые произошли с вами за сегодняшний день, и неважно, насколько тривиальными они будут", - советует Уайзман.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Замечайте и записывайте все хорошее, что происходит с вами. Даже те успехи и удачи, которые вы считаете незначительными

Это помогает снизить уровень негативного восприятия мира и себя в нем и сфокусироваться на позитивных аспектах жизни.

Действительно, многое в нашей жизни не поддается нашему контролю, и многие события в жизни происходят вопреки нашей воле.

Но ведение "дневника успешного человека" поможет нам сформировать более жизнеспособное отношение к происходящему.

Это, скорее всего, произойдет не сразу, но уже через неделю вы почувствуете изменения в своем настрое, говорит Уайзман.