Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / GETTY Image caption В 2019 году может заработать государственная система блокировок на основе технологии DPI

В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисам, в том числе с Telegram. Как выяснила Русская служба Би-би-си, власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей. До сих пор попытки блокировать мессенджер Павла Дурова были тщетными.

О том, что новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году, Би-би-си рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта. О таком же сроке слышал и собеседник, близкий к одной из компаний-разработчиков подобной системы. Оба попросили не называть их имен, так как не уполномочены давать комментарии СМИ.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

"У каждого из нас своя походка. Например, по походке могу узнать родственника в темноте. Так у и каждого трафика есть свои отличительные черты", - объясняет создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram.

Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы. Например, весной 2018 года, сражаясь против мессенджера Дурова, Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, говорил глава ведомства Александр Жаров. Часть из них использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

На данный момент Роскомнадзор по факту не ведет борьбу с Telegram, утверждают собеседники Русской службы Би-би-си. "Это способ был неэффективным", - признает источник, знакомый с деталями разработки проекта по внедрению новой технологии блокировки.

Сейчас идет "симуляция" блокировки, говорит Кулин: какие-то IP-адреса добавляются в реестр запрещенных сайтов, какие-то удаляются. В этих условиях аудитория мессенджера в России не просто не упала, а даже выросла и достигла рекордных значений в 3,4 млн человек в день, сообщал РБК.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что способы обхода блокировок, которые использует Telegram, "абсолютно пиратские"

Однако российские власти лишь на время сняли давление на Telegram. К началу 2019 году должны завершиться испытания наиболее эффективного оборудования по блокировке нежелательной информации на основе технологии DPI в одном из регионов, утверждает один из собеседников Би-би-си. После этого технологию начнут внедрять по всей стране.

Масштабные испытания

Первые лабораторные испытания различных систем DPI начались еще в августе, писало ранее агентство Рейтер. Их проводила межведомственная комиссия из числа представителей ФСБ, министерства цифрового развития и Роскомнадзора. Тесты, по данным агентства, проводились на сетях государственного "Ростелекома" в подмосковном городе Реутов, к участию были приглашены семь производителей.

В ноябре-декабре испытания возобновились на более масштабном уровне - в одном из городов-миллионников в Центральной России, говорит источник, близкий к одной из компаний-разработчиков системы DPI. Эффективность этой технологии блокировки, по его словам, может тестироваться на сетях "Ростелекома" и мобильного оператора Tele2, в котором "Ростелекому" принадлежат 45%.

В "Ростелекоме" не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. В Tele2 сообщили, что компания воздержится от комментариев.

Представители пяти из семи компаний, которые, по данным Рейтер, были привлечены к испытаниям в Реутове, также не ответили на запросы. В компании Vas Experts на вопрос об участии в тестах ответили положительно. При этом сотрудник компании отказался отвечать на вопрос, где сейчас проходят испытания. В "НТЦ Протей" сообщили, что не стали принимать участие в тестировании еще на первом этапе - в августе.

Правообладатель иллюстрации Manuel Blondeau - Corbis / Getty Images Image caption "Приватность не продается", - писал Павел Дуров, комментируя блокировку мессенджера

По итогам испытаний будет выбрана наиболее эффективная компания, сказал Би-би-си собеседник, знакомый с деталями разработки проекта.

Источник, близкий к одной из компаний-разработчиков, утверждает, что оборудование для блокировки будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов в узловых точках рунета.

Кулин из Usher2.club предполагает, что речь идет о магистральных каналах передачи данных, по которым передают большие объемы информации.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей, говорят оба собеседника Би-би-си.

Правовой основой для программы станет законопроект, внесенный 14 декабря в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым.

Блокировка за госсчет

Резонансный законопроект трех парламентариев касается создания автономного рунета - системы маршрутизации трафика, при которой российский сегмент интернета сможет работать даже в случае отключения его от глобальной сети.

В пояснительной записке к документу сказано, что на сетях операторов должно быть установлено оборудование по определению "источника передаваемого трафика". Это оборудование должно помочь блокировать запрещенные ресурсы не только по IP-адресам, но и "путем запрета пропуска проходящего трафика".

"Скорее всего, речь [в законопроекте] здесь идет именно про DPI", - рассуждает исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев, подчеркивая, что текст проекта в целом "очень спорный".

В случае принятия он даст основание на закупки оборудования для блокировки по технологии DPI за государственный счет, указывает один из источников Би-би-си.

Технические средства противодействия угрозам "целостности, устойчивости и безопасности" интернета Роскомнадзор, как следует из законопроекта, действительно будет предоставлять операторам связи "на безвозмездной основе", как и говорили собеседники Би-би-си.

"Значительная часть затрат", предусмотренных законопроектом, будет финансироваться в том числе из федерального бюджета, заявил 18 декабря министр цифрового развития Максим Акимов, добавив, что операторы "не понесут фатальных затрат" (цитата по Интерфаксу).

В телеком-сообществе давно обсуждается, что "операторам начнут раздавать бесплатные DPI", написал Климарев из "Общества защиты интернета" в колонке для IT-портала Nag. По его словам, эти слухи начали курсировать с августа.

Такой подход принципиально отличается от того, каким образом велась установка оборудования системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ): его операторы закупали за свой счет.

Тендер на приобретение комплексов по DPI-блокировке может быть объявлен после завершения испытаний и принятия необходимых законов, заказчиком может выступить ФГУП "Главный радиочастотный центр", который находится в ведении Роскомнадзора и отвечает за техническую часть блокировки запрещенных ресурсов, говорят собеседники Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С помощью DPI Роскомнадзор готов блокировать Telegram и другие мессенджеры - в случае необходимости

Для реализации программы Роскомнадзору, судя по всему, придется запрашивать дополнительные средства: в принятом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы общее финансирование Роскомнадзора составляет около 8,3-8,6 млрд в год.

Источник, близкий к правительству, рассказал Би-би-си о том, что ведомство Жарова давно просит деньги на внедрение новой технологии контроля за интернетом, в частности для блокировки мессенджеров.

Представитель минфина сообщил Би-би-си, что Роскомнадзор с просьбой о выделении денег не обращался.

"Пресс-служба Роскомнадзора не располагает информацией по заданным вами вопросам", - ответили в ведомстве на запрос Би-би-си.

Внедрение DPI не означает окончательную победу над запрещенными сервисами, считают эксперты. Существуют технологии маскировки трафика, которыми сможет воспользоваться тот же Telegram, говорит Кулин. Хотя бороться с блокировкой мессенджеру будет сложнее, признает он.

По словам Климарева, маскировка - не единственный способ обходить заслон в виде DPI. "В интернете ничего заблокировать нельзя. Только отключить", - резюмирует эксперт.

При участии Яны Милюковой и Ольги Шаминой