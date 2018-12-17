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Компания "Яндекс" выступила против законопроекта об ограничении для иностранцев владеть более 20% новостных агрегаторов. Новый закон избыточен и грозит финансовыми трудностями компаниям, считают в "Яндексе". Отрицательно относятся к поправкам и в минкомсвязи.

Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, в котором предлагается запретить иностранным или международным компаниям, а также иностранным гражданам владеть долями в российских новостных агрегаторах, превышающими 20%. В противном случае агрегаторы ждет блокировка.

Сама идея такого ограничения обсуждалась давно, но "катализатором" стали события в Керчи, где студент колледжа устроил взрыв и стрельбу, говорил РБК источник, близкий к администрации президента. Логика, по его словам, такая: "Важно не только то, что пишут в новостях, но и то, какие у них заголовки". У агрегатора, указывал собеседник РБК, должна быть ответственность, а иностранных собственников к ней привлечь сложнее.

Против законопроекта выступила компания "Яндекс", владеющая самым популярным в России агрегатором "Яндекс.Новости". Об этом говорится в отзыве, который компания направила в комитет Госдумы по информполитике. Би-би-си ознакомилась с ним.

Почему "Яндекс" против

Сейчас в реестр Роскомнадзора включены агрегаторы с суточной аудиторией более 1 млн человек. Таких всего четыре: "Яндекс.Новости", "Mail.Ru Новости", "Рамблер/Новости" и "СМИ2".

В "Яндексе" считают, что новый закон не нужен - в России уже существуют нормы, которые исключают иностранное влияние на работу агрегаторов.

В отзыве "Яндекса" говорится, что по действующему законодательству владелец агрегатора новостей не несет ответственность за распространение новостей, если это дословное воспроизведение сообщений и материалов или их фрагментов, которые опубликованы на официальных сайтах госорганов или в СМИ, которые несут ответственность по закону о СМИ.

Поэтому все российские новостные агрегаторы уже используют материалы только зарегистрированных российских СМИ, а сами "Яндекс.Новости" прямо сообщают об этом в условиях сотрудничества.

Другая уже существующая норма для защиты агрегаторов от иностранного влияния содержится в законе о СМИ.

С 2016 года учредителями российских СМИ не могут быть иностранные государства, международные организации, иностранные юридические лица, российские юридические лица с иностранным участием, иностранные граждане, лица без гражданства и люди с несколькими гражданствами.

А поскольку владельцы новостных агрегаторов не производят собственный контент, а только цитируют сторонние СМИ, то значит они лишены и потенциального иностранного влияния на содержание материалов, ссылки на которые содержатся в агрегаторе, говорится в отзыве.

Несправедливые ограничения

Ограничения, которые новый законопроект наложит на агрегаторы, в "Яндексе" называют несправедливыми. Для добросовестных участников рынка они могут повлечь "существенные финансовые затруднения либо прекращение деятельности".

Агрегаторы, включенные в реестр Роскомнадзора, являются крупными российскими IT-компаниями, говорится в отзыве. Они заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций для развития своего бизнеса, а некоторые из них размещают свои акции на международных биржах.

Головной компанией для ООО "Яндекс", управляющей в том числе новостным агрегатором, является зарегистрированная в Нидерландах Yandex NV. Ее акции торгуются на американской бирже NASDAQ.

Кроме того, у одного из крупнейших акционеров компании - Аркадия Воложа - есть гражданство Мальты. То есть существующая структура собственности, если законопроект будет принят, больше не позволит "Яндексу" владеть новостным агрегатором.

"Привлечение инвестиций позволяет отечественным компаниям на равных конкурировать с зарубежными компаниями. Между тем предлагаемый законопроект предлагает лишить отечественные IT-компании такой возможности", - говорится в отзыве "Яндекса".

Законопроект не защитит информационную безопасность государства, а необоснованно наложит ограничения на осуществление российскими компаниями законной экономической деятельности, отмечают в компании.

В пресс-службе "Яндекса" Би-би-си ответили, что если законопроект будет принят, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства.

Представитель "Рамблера" ранее заявил, что новые ограничения не окажут влияния на работу портала компании, Mail.ru допустила выделение новостного агрегатора из основного бизнеса. СМИ2 законопроект не коснется, так как бенефициары компании-владельца - российские граждане.

Именно "Яндекс.Новости" - основная мишень законопроекта, говорит старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин.

"Из-за законопроекта "Яндексу" придется либо закрывать этот сервис, либо переводить на российское юрлицо. У компании уже есть такой опыт - в сервисе "Яндекс.Пробки" сменили учредителя на российского. Но если так не получится и сервис придется закрыть, на финансовых показателях компании это особо не отразится. "Яндекс.Новости" - явно не главный источник дохода компании", - считает Либин.

Минкомсвязи против, но важно ли это?

У профильного ведомства - министерства цифрового развития и связи - отчасти схожая позиция по этому законопроекту. Федеральный чиновник, знакомый с позицией минкомсвязи, также указывает на избыточность регулирования.

"В агрегаторы включаются только материалы зарегистрированных СМИ. А на СМИ уже эти ограничения распространяются. Зачем повторять?" - говорит он Би-би-си.

Два федеральных чиновника сказали Би-би-си, что минкомсвязи направит отрицательное заключение на этот законопроект в Госдуму.

Впрочем, позиция профильного ведомства может не повлиять на принятие закона. Так было с поправками, приравнявшими новостные агрегаторы к СМИ в 2016 году. Тогда министерство также высказалось против законопроекта, что не помешало его принять. Официального отзыва правительства на тот законопроект также не было.

Несмотря на то, что законопроект был внесен в конце октября и был направлен в рассылку на месяц (до 12 декабря), правительство еще не подготовило свой отзыв на него, сказали Би-би-си два собеседника в аппарате правительства.

По регламенту правительство вправе не направлять отзыв, если не считает это целесообразным.

Обсуждения законопроекта с отраслью пока не было, говорил председатель комитета по информполитике Леонид Левин. Оно состоится перед вторым чтением документа, уже после Нового года.

Сервис "Яндекс.Новости" принадлежит ООО "Яндекс", которое входит в группу компаний Yandex N.V., зарегистрированную в Нидерландах.

На сегодняшний день "Яндекс" является крупнейшей по доходам интернет-компанией в России. В 2017 году выручка поисковика составила 94,1 млрд рублей (1,4 млрд долларов), что на 24% больше, чем годом ранее.

Сооснователям и первым сотрудникам "Яндекса" принадлежит 57% голосующей доли компании. Доля Аркадия Воложа составляет 10% от уставного капитала или 48% голосующего сегмента компании.