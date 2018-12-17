Действия "фабрики троллей" коснулись каждого третьего американца

Правообладатель иллюстрации SOPA/Getty Images Image caption Американские исследователи обанаружили, что российские тролли лишь активизировались после того, как их раскрыли

Вмешательство российской "фабрики троллей" в американскую политику оказалось значительно шире, чем предполагали ранее в США. Аккаунты троллей в некоторых социальных сетях активны до сих пор. Только в "Фейсбуке" им удалось охватить аудиторию в 126 млн пользователей - как минимум, каждый третий американец мог видеть их сообщения.

Американские исследовательские компании по заказу сената США проанализировали активность российской "фабрики троллей" в социальных сетях.

Би-би-си приводит пять основных выводов из их докладов:

С 2013 по 2018 годы кампания российских троллей в американском сегменте "Твиттера", "Фейсбука" и "Инстаграма" достигла миллионов пользователей из США; С 2015 по 2017 годы записями в сообществах, созданных "фабрикой троллей" в "Фейсбуке" и "Инстаграме", поделились больше 30 млн пользователей; "Инстаграм" стал основной площадкой "фабрики троллей" в 2017 году, когда СМИ уже писали о ее активности в "Твиттере" и "Фейсбуке". Записи троллей в общей сложности собрали 187 млн реакций (лайки, комментарии и перепосты). По оценкам компании Facebook (владеющей также Instagram), "фабрика" получила охват, превышающий 20 млн пользователей; "Фабрика троллей" работала на поляризацию общественного мнения. Избирателей-афроамериканцев убеждали бойкотировать выборы или давали им ложную информацию о правилах голосования. Ультраправых наоборот призывали к противостоянию; Кампания троллей не прекратилась и после того, как власти США обнаружили их попытки повлиять на американских избирателей. Наиболее активно "фабрика" работала в апреле 2017 года.

Два доклада, подготовленных для сенатского комитета по разведке, составили исследователи, специализирующиеся на анализе данных и кибербезопасности.

Оба документа основаны на информации, которую предоставили Facebook, Twitter и Google. Изучению подверглись более 10 млн твитов, 61 тыс постов в "Фейсбуке", 116 тыс публикаций в "Инстаграме" и тысяча видеозаписей на YouTube.

Материалы, как утверждается в докладах, публиковали сотрудники российской "фабрики троллей", также известной по своему бывшему юридическому имени - "Агентство интернет-исследований". Само агентство как юридическое лицо уже ликвидировано.

В марте США ввели против него санкции. Предположительный спонсор "фабрики" - близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Он также включен в американские санкционные списки.

Первый доклад подготовила компания New Knowledge, специализирующаяся на кибербезопасности и борьбе с дезинформацией. Соавторами стали исследователи из Колумбийского университета и группа Canfield Research.

Второй составили исследователи из Оксфордского университета, работающие в проекте "Компьютерная пропаганда", и компьютерные аналитики из компании Graphika.

Россия проявила необычайные усилия, пытаясь повлиять на президентские выборы в США через социальные сети. Аккаунты, связанные с российским "Агентством интернет-исследований", провели кампанию, направленную на снижение явки избирателей, которые поддерживают демократов, говорится в докладе New Knowledge.

"Что очевидно, так это то, что все сообщения были явно направлены на то, чтобы помочь республиканской партии и в особенности Дональду Трампу, - отмечает, в свою очередь, доклад Оксфордского университета. - Трамп упоминается в большинстве постов, которые писались для консервативных избирателей и правых, которых побуждали поддержать Трампа. На группы, которые могли бросить вызов Трампу, распространялись сообщения, направленные на то, чтобы посеять среди них сомнение, сбить с толку в конечном итоге и убедить их не приходить голосовать".

"Пописай на Хиллари" и борьба с мастурбацией

New Knowledge отметила, что "Агентство интернет-исследований" не только занималось пропагандой в интернете, но и пыталось вербовать в ряды "фабрики троллей" американцев. Так, сообщество Black Baptist Church в "Фейсбуке" связывалось c афроамериканскими проповедниками-баптистами.

А через страницу Army of Jesus в "Фейсбуке" предлагались "бесплатные консультации для людей с сексуальной зависимостью". "Слишком зависим от мастурбации? Протяни мне руку, и мы победим этот недуг вместе", - эту цитату в одном из постов тролли приписали Иисусу.

Через фальшивую систему психологической помощи "тролли" могли шантажировать тех, кто обращался за поддержкой, говорится в докладе. Вербовка под угрозой раскрытия личного секрета, который компрометирует человека, "это вечная шпионская практика", отмечает New Knowledge. Правда, о случаях, чтобы кто-то обратился к Army of Jesus за помощью и попал под влияние "фабрики троллей", компании неизвестно.

Адвокатам тролли предлагали поучаствовать в волонтерском проекте помощи мигрантам, для афроамериканцев размещали вакансии на широкий круг оплачиваемых должностей, выяснили в New Knowledge.

Image caption Тролли предлагали религиозным американцам побороть зависимость от мастурбации

Также тролли организовали конкурс "Пописай на Хиллари [Клинтон]", говорится в отчете New Knowledge. Видео с таким содержанием предлагали загружать на YouTube. Судя по архивам удаленных аккаунтов, за каждое видео участникам предлагали 10 долларов, за фото - 5 долларов.

Би-би-си удалось найти лишь одного возможного участника конкуса - бывшего военного из штата Индиана, сфотографировавшего стикер с логотипом конкурса. Связаться с ним не удалось.

"Мы слишком поздно отреагировали"

В понедельник на заседании сенатского комитета по разведке о борьбе с троллями отчитались глава Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг. Сенатор-демократ, высокопоставленный член комитета по разведке Марк Уорнер выразил недовольство тем, что от Google на заседание никто не явился.

Сэндберг отметила, что инвестиции Facebook в борьбу с троллями уже дали результаты. "Россия использовала социальные сети, чтобы вмешаться в в американские выборы. Мы слишком поздно отреагировали. Это наша ответственность", - признала она. По ее словам, администрация социальной сети "полна решимости" сделать все, чтобы такого больше не повторилось. Facebook, по ее словам, использует, в том числе, искусственный интеллект для выявления сообществ "фабрики троллей". "Идет гонка вооружений, и нам нужно быть бдительными", - отметила она.

"Пропаганда, боты, кампании по дезинформации - мы не ждали всего этого, когда 12 лет назад создавали Twitter", - сказал глава Twitter Дорси. По его словам, социальная сеть создала специальный портал, который позволяет и журналистам, и сотрудникам правоохранительных органов быстро сообщать о подозрительном поведении тех или иных аккаунтов. "Мы инвестировали в искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы изучить схемы поведения [аккаунтов троллей] и блокировать, пока они не распространились", - добавил Дорси.

Правообладатель иллюстрации Tom Williams / Getty Images Image caption Глава Twitter Джек Дорси считает, что побороть троллей можно с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения

"Мы видим, что ваши компании стараются сделать рынок политической рекламы в интернете более прозрачным. Эра дикого запада в соцсетях подходит к концу", - сказал сенатор Уорнер.

"Россия провела кампанию не против американского правительства, а против американского народа", - заявил председатель комитета, республиканец Ричард Берр. По его словам, тролли пытались посеять хаос и подорвать веру в американские политические и общественные институты через социальные сети. "Слабая Америка - это хорошо для России", - сказал он.

"Информационная война очень реальна, даже дети, которые в играют в Pokemon Go, с ней сталкиваются", - отметил сенатор-демократ Мартин Хайнрик. В подготовленных для сенатского комитета по разведке докладах упоминалось, что тролли создавали аккаунты и в этой игре, и в их названиях были политические лозунги.

Тролли остались активными

Влияние российской "фабрики троллей" на политику США не ограничивалось президентскими выборами 2016 года. После выборов "тролли" организовали или выступили соорганизаторами нескольких протестных маршей. Среди них - акция против Трампа в Спрингфилде, штат Миссури, и серия встреч в поддержку сексуальных меньшинств в Нью-Йорке, на одной из которых присутствовал независимый кандидат в мэры города Гаррет Баузер.

Image caption Накануне промежуточных выборов в США в интернете появилось заявление от лица "фабрики троллей"

Накануне промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года стало известно, что "тролли" управляли 80 аккаунтами в "Инстаграме", выступая как за, так и против республиканской администрации. В названиях этих аккаунтов использовались имена телеведущих и звезд шоу-бизнеса, российскую тематику они практически не затрагивали. На момент блокировки аккаунтов их совокупная аудитория превышала 1 млн пользователей.

По словам источника Би-би-си, близкого к американскому отделу "Агентства интернет-исследований", по состоянию на август 2018 года отдел управлял примерно 20 крупными и 40 мелкими политическими сообществами в "Фейсбуке". Для их раскрутки и легализации в глазах пользователей используются около 40 развлекательных страниц, посвященных нейтральным темам - кино, новостям из мира знаменитостей, кулинарии и так далее.

Большинство из этих страниц, скорее всего, все еще активны: соцсеть Facebook блокировала в основном русскоязычные сообщества.

Доля "Фейсбука" в проектах "фабрики троллей" на август составляла 80%, говорит источник Би-би-си. По его данным, общая аудитория групп во всех американских соцсетях в августе составила более 5 млн человек, но среднесуточный охват благодаря репостам контента был существенно больше - 45 млн человек. В другие месяцы охват мог достигать и 90 млн, говорит он.