Шесть юридических проблем Дональда Трампа

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Расследования в отношении Дональда Трампа, касающиеся его выплат за молчание накануне выборов и возможных связей его предвыборной команды с Россией, периодически появляются в газетных заголовках. Но на этом его юридические неприятности не заканчиваются.

Список расследований в отношении мира Трампа в Нью-Йорке и Вашингтоне растет, и любое из них может стать головной болью для президента.

Какие еще связанные с президентом события оказались в центре внимания, и какими могут быть последствия?

1. Деньги на президентскую инаугурацию

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что в отношении комитета, занимавшегося проведением инаугурации Трампа в 2017 году, было начато федеральное уголовное расследование.

Комитет собрал рекордные 107 млн долларов пожертвований. Из них 14 млн выделили сотрудники инвестиционных компаний, а почти 10 млн долларов подарили люди, связанные со сферой недвижимости.

Общая сумма пожертвований на инаугурационные мероприятия почти вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный Бараком Обамой в 2009 году.

Расследование выяснит, как были потрачены деньги на инаугурацию, и не пытались ли жертвователи получить доступ к новой администрации.

В докладе организации ProPublica приводятся слова одного из организаторов инаугурации, рассказавшего, что принадлежащая Трампу гостиница в Вашингтоне (Trump International Hotel) завышала цены на номера, питание и гостиничные услуги для членов инаугурационного комитета, что может быть нарушением налогового закона.

Этим делом занимается прокуратура Южного Манхэттена, которая также участвует в расследованиях в отношении бывшего юриста Трампа Майкла Коэна.

По информации WSJ, новое расследование отчасти было начато на основе улик, которые раздобыли агенты ФБР в апреле в ходе обыска офиса Коэна.

Последствия для президента: пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на просьбу прокомментировать статью Wall Street Journal заявила, что президент и первая леди здесь не при чем. Возможно, так оно и есть, но некоторые его близкие друзья и партнеры, в числе которых дочь президента Иванка Трамп, принимали активное участие в подготовке инаугурации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инаугурация Дональда Трампа побила рекорд по сбору средств и вызвала серьезные вопросы

2. Иностранное вмешательство

Главная цель расследования спецпрокурора Роберта Мюллера - выявить любые связи между Россией и президентской кампанией Трампа, однако, согласно появившимся сообщениям в СМИ, вероятно, расследование теперь не ограничивается связями с Россией, а включает и другие страны.

В статье Daily Beast говорится, что вторая фаза расследования спецпрокурора начнется в начале 2019 года, ее составляющей частью станет подача судебных исков и возможных обвинительных заключений с указанием связей предвыборной кампании Трампа с Саудовской Аравией, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

New York Times связывает это с расследованием инаугурационных мероприятий и отмечает, что федеральные следователи в Нью-Йорке выясняют, не перечислял ли кто-нибудь из иностранцев нелегально средства комитету, занимавшемуся подготовкой инаугурации.

Также, согласно сообщениям, команда Мюллера проверяет команду Трампа, чтобы выяснить, не получала ли она финансовую помощь из других стран в ходе предвыборной кампании 2016 года. Вновь называются Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Катар.

Президент назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм" и наверняка будет категорически возражать против расширения масштаба расследования.

Последствия для президента: Трамп на посту президента всячески потакает Саудовской Аравии. Вступив в должность главы государства, он в первую очередь отправился с официальным визитом в эту страну, встал на ее сторону в споре с Катаром и яростно встал на защиту наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда после убийства журналиста Джамаля Хашогги.

3. Гостиница Трампа

Вскоре после своего избрания президентом Трамп объявил, что всего его компании будут перечислять доход, полученный от иностранных правительств, в американскую казну.

В марте компания Trump Organization перевела 151 тыс. 470 долларов, полученных от иностранных правительств в 2017 году, хотя какой-либо дополнительной информации не последовало.

Это было сделано, чтобы не нарушать пункт конституции США о запрете госслужащим принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств или их представителей.

Хотя адвокаты президента говорят, что подобные пожертвования не являются обязательными, Трамп все же пообещал переводить эти средства, чтобы исключить любые отвлекающие факторы и тем самым сделать даже больше, чем требует конституция.

Но в июне генеральные прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд подали судебный иск в отношении Трампа, заявив, что президент продолжает получать прибыль от иностранных правительств, которые останавливаются в его гостиницах, в частности, в вашингтонской гостинице, носящей фамилию президента, которая находится неподалеку от Белого дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гостиница Трампа в Вашингтоне Trump International Hotel - снова в центре внимания

Похожий иск уже был отклонен, а третий иск, который подали конгрессмены-демократы, сейчас проходит необходимые этапы в судебной системе. Вот и все, что касается отвлекающих факторов.

После того как прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд подали судебный иск, адвокаты Трампа пытались его заблокировать. Это может стать первым прецедентом в череде судебных решений по вопросу пункта конституции о подарках госслужащим.

Однако на прошлой неделе судья, которому было поручено дело, разрешил прокурорам округа Колумбия и штата Мэриленд выписать 30 постановлений о предоставлении суду сведений о деловых операциях Trump Organization и связанных с ней организациях. Сбор улик растянется до августа 2019 года.

Последствия для президента: это дело может превратиться в бомбу с часовым механизмом, которая может вскрыть неприглядные детали бизнес-империи президента как раз в то время, когда он будет готовиться к перевыборам.

4. Фонд Трампа

Помимо продолжающегося федерального расследования президента и его бизнес интересов, следователи штата Нью-Йорк проверяют его благотворительные фонды.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд утверждает, что фонд Трампа по сути использовался для продвижения политических и бизнес-интересов президента, что является нарушением законов штата, которые регулируют статус не облагаемых налогом благотворительных организаций.

Президент, в свою очередь, назвал расследование деятельностью "ничтожных демократов Нью-Йорка" и похвалил свой благотворительный фонд за пожертвование более 19 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп по-прежнему утверждает, что никакого сговора с Россией не было

Адвокаты Трампа добивались прекращения дела, но в конце ноября судья Нью-Йорка постановил, что обвинения в достаточной степени поддерживают утверждение о том, что Трамп преднамеренно использовал средства фонда для собственных нужд, хотя и знал, что это может не соответствовать интересам фонда.

Во время кампании 2016 года корреспондент Washington Post Дэвид Фарентолд подробно рассказал, как Трамп использовал средства своего благотворительного фонда, основными жертвователями которого были друзья и партнеры Трампа, для урегулирования судебных исков и перевода пожертвований, которые бы обеспечили ему большую поддержку для участия в президентских выборах.

Последствия для президента: штат Нью-Йорк хочет получить от Трампа 3 млн долларов для возмещения ущерба и другие штрафные санкции, а также на 10 лет запретить ему возглавлять любые некоммерческие организации в штате Нью-Йорк. Для его детей - Эрика, Иванки и Дональда-младшего - этот запрет может ограничиться одним годом.

5. Плата за молчание

Предыдущие четыре пункта, связанные с возможными юридическими рисками, не привлекли и малой доли того внимания, которое сопутствует следующим двум пунктам.

В среду бывший личный адвокат президента Майкл Коэн рассказал, как он помог организовать выплаты двум женщинам, которые во время предвыборной кампании могли рассказать о своей сексуальной связи с Трампом.

В рамках своей сделки с федеральными прокурорами в Нью-Йорке он признал себя виновным в финансовых преступлениях во время предвыборной кампании.

В судебных документах и в показаниях он заявил, что действовал в интересах самого Трампа. Президент это категорически отрицает.

Последствия для президента: Трампа напрямую связывают с финансовыми нарушениями во время предвыборной кампании. Это одно из обвинений, из-за которых личный адвокат Трампа получил тюремный срок. Таблоид National Enquirer, который в одном из случаев выступил посредником при передаче денег, подтверждает рассказ Коэна. Это может иметь серьезные последствия.

6. Российское вмешательство

Между тем неумолимо продолжается расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и ее возможных связях с кампанией Трампа.

Коэн помог и с этим расследованием тоже. Недавно он заявил, что переговоры по многомиллионному строительному проекту в Москве продолжались и во время предвыборной кампании и включали в себя контакты с российскими официальными лицами.

Офис спецпрокурора в судебных документах, связанных с вынесением приговора бывшему советнику Трампа Майклу Флинну, также обозначил существование ранее не упоминавшегося криминального расследования и продолжил активный поиск связей с Россией.

Президент Трамп по-прежнему утверждает, что никакого сговора с Россией не было, и отмахнулся от расследования, назвав его конспиративным заговором демократов.

Последствия для президента: многочисленные лица, вовлеченные в предвыборную кампанию Трампа, имели контакты с россиянами в то же самое время, когда российское правительство обвинялось в участии в кибервойнах с целью поддержки кандидатуры Трампа. Был ли сговор? Если да, принимал ли в нем участие Трамп? Это фундаментальные вопросы, для получения ответов на которые Мюллер и был нанят.