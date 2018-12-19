В России хотят запретить дорогие подарки учителям. Как эту проблема решают в Британии?

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В России принято дарить учителям подарки по самым разным поводам: от 1 сентября и Дня учителя до Нового года и 8 марта. Обычай одаривать школьных педагогов также повсеместно распространен в Британии.

Местный интернет полон советов о том, какой именно подарок лучше всего преподнести на Рождество школьному учителю вашего ребенка.

Выбор огромен: подобранные в соответствии со стилем любимой учительницы браслеты, ваучеры на посещение спа и косметических салонов, бутылки шотландского виски и, конечно же, бесконечный ассортимент шоколадных конфет.

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Однако нашлась школа в Уэльсе, которая решила положить конец предрождественскому подарочному разгулу и заодно пощадить время и кошельки родителей. Эта школа призвала родителей не покупать учителям никаких подарков.

В начале предрождественского сезона этого года другая частная школа (на сей раз в графстве Оксфордшир) была вынуждена ввести ограничение на стоимость подарка школьным учителям - не дороже 50 фунтов (около 4,3 тысячи рублей).

В Шотландии тем временем ассоциация родителей, учительский профсоюз и благотворительная организация по борьбе с детской бедностью совместными усилиями начали кампанию, смысл которой сводится к тому, что простого "Спасибо!" учителям должно быть вполне достаточно.

Ярмарка тщеславия

Правообладатель иллюстрации Natalie Brown Image caption Натали Браун, ведущая блог "Признания никудышной мамаши", рассказывает, каким шоком для нее стало требование внести 10 фунтов на подарок учительнице

Насколько же велико негласное давление на родителей в Британии и нужно ли непременно дарить дорогой подарок?

Соцсеть для матерей Mumsnet полна рассказов о бытующих практически в каждом классе соревнованиях среди родителей: кто выберет презент подороже и повнушительнее.

"Я слышала разговоры о винах, ваучерах, именных подарках, даже корзинах с лакомствами. Все это похоже на какую-то ярмарку тщеславия. Мы сейчас переживаем нелегкий финансовый период, и я думала, что, закупив подарки для членов семьи, я с этими обязательствами разделаюсь", - пишет одна из пользовательниц Mumsnet.

В некоторых классах организуют сбор денег на подарок, хотя и такой подход чреват проблемами.

Натали Браун, ведущая блог "Признания никудышной мамаши", рассказывает, каким шоком для нее стало требование внести 10 фунтов на подарок учительнице.

"В классе 30 учеников, и, если каждый внесет по десятке, наберется 300 фунтов. Я просто считаю, что это чересчур. Но если ты посмеешь выразить сомнение, тебя сочтут прижимистой скрягой, Скруджем из "Рождественской истории" Диккенса", - говорит она.

Вместо 10 фунтов дочь Натали в этом году отнесет учительнице домашнее печенье и рождественскую открытку.

Но давление испытывают не только родители.

"Хотя очень мило со стороны родителей дарить нам подарки, мы из-за этого чувствуем себя обязанными подарить что-то и каждому ученику", - жалуется в интервью Би-би-си один школьный учитель.

"В машину не помещаются"

Учитель и блогер Джон Дабелл вспоминает, как однажды ему принесли в подарок ваучер в ресторан ценой 50 фунтов, и он вынужден был отказаться от подарка.

Он совсем не удивлен тому, что некоторые школы и учителя просят родителей отказаться от этой традиции. Во многих школах страны учатся дети из бедных семей, и для них выкроить в семейном бюджете деньги на подарок может быть очень проблематичным, объясняет он.

С ним согласен Иэн, сотрудник педагогического коллектива в одной из школ: "Родители пытаются перещеголять друг друга, и у некоторых учителей подарков так много, что они просто в машину не помещаются".

"Я убежден, что все подарки, которые родители приносят в школу, должны складываться в общий котел и распределяться в равной степени между всеми или же раздаваться тем, кто в них нуждается", - добавляет он.

Дар дарить

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В таком духе поступают те школы, которые предлагают родителям вместо подарков учителям сделать пожертвования в благотворительные фонды и организации.

Такого рода объявление, как рассказала Би-би-си Диана из Белфаста, каждый год в преддверии праздника делает ее школа.

"В прошлом году мы собрали приличную сумму на по-настоящему достойное дело, и это было просто великолепно", - говорит она.

Учительница из графства Стаффордшир рассказала Би-би-си, что ее школа советует ученикам и родителям вместо подарков учителям вносить пожертвования в фонд международной организации по защите прав детей Save the Children.

"Мы обсудили с нашими учениками, что имеют и чего не имеют дети в бедных странах по сравнению с нами, и собрали свыше 270 фунтов (23 тысячи рублей. - прим. Би-би-си.)".

А Кейт Маклохлин, учительница из Глазго, разослала родителям учеников письмо, в котором попросила их вместо подарков сделать взносы в фонд помощи местным бездомным.

Однако даже усилия школ по замещению подарков учителям пожертвованиями в благотворительные организации не всегда оказываются успешными, как рассказывает мать ученицы одной из школ Лондондерри в Северной Ирландии.

Несмотря на все призывы учителей, родители продолжают приносить в школу подарки, говорит она.

"Мы сами живем на пособия, и поэтому я последовала рекомендации и вложила свое небольшое пожертвование в рождественскую открытку, - говорит она. - Но, когда я увидела, что остальные принесли подарки, я почувствовала, что выгляжу так, будто не хочу оценить тяжелый учительский труд, что, конечно же, не так".

"Моя дочь приходит домой с рассказами о тех подарках, которые приносят учителю ее одноклассники, и спрашивает, почему она тоже не может сделать учительнице подарок".

Правообладатель иллюстрации Nicola Brown Image caption Для вышедшей на пенсию учительницы Николы Браун гораздо ценнее подарков были поздравительные открытки от учеников

Родители тратят слишком много времени, думая о том, какой подарок лучше всего преподнести учителю.

Но для уже вышедшей на пенсию учительницы Николы Браун гораздо ценнее подарков были поздравительные открытки от учеников.

"Подарки давным-давно куда-то все подевались, а вот открытки я храню в альбоме. Они совершенно бесценны - в них столько милых, теплых слов. Они стоят куда больше, чем любые подарки".

Россия: ничего, кроме цветов и блокнотов?

В России за борьбу с подарками учителям взялось государство. В конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий врачам и учителям получать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.

Сейчас такие стандарты действуют только в отношении госслужащих. Ценные подарки учителя и врачи смогут получать только в качестве поощрения или награды от работодателя или вышестоящей организации.

Пока получение подарков учителями регулирует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования и здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей.

В России тоже практика дарения зависит от школы. Часто подарки дарят не индивидуально, а коллективно: родители договариваются между собой купить общий подарок от класса, и каждый вносит равную сумму в общий котел.

Где-то ученики преподносят недорогие символические подарки или собственные поделки, где-то, по рассказам родителей, учителя фактически заказывают родителям дорогостоящие вещи, указывая, что именно они хотели бы получить к очередному празднику.

Главные коррупционеры?

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Законопроект запрещает врачам и учителям получать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции

Законодательная инициатива минтруда, ограничивающая подарки учителям цветами и канцелярскими принадлежностями, вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

"Учителей будут наказывать за букеты цветов и подарки. Самые главные коррупционеры в России - это врачи и учителя!" - пишет пользователь "Твиттера" GalaKovalenko.

"Это для того, наверное, чтобы и те учителя, что в школе остались-разбежались! Нашли самых злостных мздоимщиков! Не смешили бы думцы народ! То указ никаких денег в школе не собирать, то подарки учителям не брать! Ну нет в нашей стране важней вопросов, чем эти! Ну нет!" - пишет пользователь под ником laskazki.

Некоторые согласны с тем, что хотя нет ничего плохого в знаке внимания учителям, однако стоимость подарков учителям необходимо законодательно ограничить.

"Это правильная инициатива. Учителя совсем обнаглели. Они уже не ждут подарков, а заказывают. Учителя должны получать подарки от детей, а не от родительского комитета. Цветы и не более. Они и так перестали работать. Ждут когда им стиральную машинку или пылесос подарят", - пишет Крылова Ольга в ответ на пост в "Твиттере" бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

"А не глупость ли, когда выдают родительскому комитету список подарков учителям. Там и ювелирные украшения, и бытовая техника... Не всякий родитель может сдать такие суммы на подарки, некоторые еле детей в школу собирают, при средней з/п в большинстве регионов около 20-25 т.р.", - пишет @marimu1985.

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"У меня двое детей. Воспитывала одна. Пока окончили школу, купила 20 парт, 10 школьных досок, 8 люстр, 5 наборов кастрюль, 8 золотых цепочек, а также учительница после чаепития скатерть льняную сперла. Особенно жалко скатерть. Кстати, у меня тогда з/п была 200 рублей, а подарки 3000 рублей так и были", - вспоминает пользователь социальной сети "Твиттер" Наталья Ильченко.

Некоторые пользователи пишут о том, что учителя не отличаются ничем от других работников, поэтому они не должны ждать подарков за свою работу.

"С какого перепуга я должен дарить подарки за выполнение трудовых функций работников? Они зарплату не получают что ли? Учителя и врачи это бюджетники, скажите у них маленькая зарплата? Так это не моя проблема, пусть с властей спрашивают", - пишет Serega1989S.

"Учителя работают, получают зарплату. Мне на заводе за мою работу - кроме зарплаты - никто подарки не дарит. Почему-то", - размышляет RudnevAndreyP.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что от цветов и конфет, которые дарят учителям дети, нет ничего плохого.

"Надо, наоборот, учить детей быть благодарными. Поздравить учителя на праздник-это хорошо. Исключение составляют личности, которые хотят очень дорогие подарки и мамашки им потакают", - добавляет Tatanysu.