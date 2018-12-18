В обзоре британской прессы:

Вопрос о доверии правительству

Газета Times пишет о рискованном шаге, предпринятом премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин предложил поставить на голосование в Палате общин вопрос о деятельности Мэй на посту премьера.

Мэй, только на прошлой неделе получившая вотум доверия собственной партии, отказала в запросе Корбину, но согласилась выделить время на парламентские дебаты до рождественских каникул, но только по вопросу доверия всему ее кабинету министров.

Газета пишет, что в случае, если палата выразит недоверие правительству, в течение двух недель будут объявлены новые парламентские выборы.

Пока вероятность вотума недоверия газета оценивает низко, поскольку даже противники Мэй в ее собственной партии, которые теоретически могли бы голосовать вместе с лейбористами, уже заявили, что будут придерживаться партийной лояльности.

Раз премьер получила доверие большинства депутатов-консерваторов, то на голосовании по вотуму доверия правительству депутаты будут едины и выступят против лейбористов, желающих досрочных выборов.

Если парламентарии поддержат правительство, то с новыми сложностями уже внутри собственной партии столкнется Корбин. На него, по сведениям издания, начнут давить сторонники сохранения страны в ЕС, настаивая на том, что партийная линия должна поменяться и партия должна поддержать идею повторного референдума.

Газете Times известно, что сам лидер лейбористов всячески стремится избежать поддержки второго референдума.

Так как Корбин предлагал голосование персонально по премьер-министру, а Мэй предложила обсудить работу правительства в целом, теперь правительство и будет решать, найдется ли у него время уже на этой неделе для дебатов и голосования по этому вопросу.

Тайные консультации об отсрочке "брексита"

Daily Telegraph стало известно о том, что правительство Британии провело секретные юридические консультации о последствиях продления действия Статьи 50. (Эта статья ЕС определяет принципы выхода из Евросоюза)

Юристы объяснили, что в случае, если выход страны из ЕС будет отложен, Британия обязана будет принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года и отправить своих представителей в Брюссель.

Если правительство Британии откажется проводить выборы и отправлять своих депутатов в Европарламент, то высоки шансы судебных последствий, так как такой отказ будет нарушать права граждан ЕС, каковыми считаются граждане Британии, пока она официально не покинула Евросоюз.

Как пишет издание, министры из числа поклонников идеи повторного референдума восприняли эти разъяснения негативно. Ведь они означают, что действие Статьи 50 может быть продлено не больше чем до 2 июля, даты начала следующей пятилетней сессии Европарламента.

Но, по мнению тех же министров, подготовка и проведение повторного референдума заняли бы как минимум год, а значит технически проведение нового плебисцита невозможно.

По мнению одного из депутатов-евроскептиков, чье мнение цитирует газета, североирландская Демократическая юнионистская партия никогда не согласится с самой идеей продлевать действие Статьи 50, а значит, если правительство пойдет на такой шаг, оно лишится своего союзника по коалиции и с этого момента, пишет газета, страна станет просто неуправляемой.

Подростков пустят в оперу бесплатно

Guardian рассказывает, что Английская национальная опера нашла новый способ заинтересовать молодежь.

Теперь дети и подростки до 18 лет смогут ходить на субботние вечерние спектакли на исторической сцене в лондонском "Колизеуме" бесплатно.

Руководство театра считает, что единственный способ привлечь новое поколение и убедить их, что опера - вовсе не элитарный жанр, - убрать финансовый барьер в виде платных билетов.

Правда, бесплатные билеты будут выдаваться только на балкон. Но руководство АНО утверждает, что балкон в "Колизеуме" хорошо известен как лучшее по акустике место в зале.

Театр надеется привлечь таким образом самую разную молодежь - от меломанов до просто любопытных.