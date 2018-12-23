Как не поссориться с близкими в новогодние праздники. 10 способов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И все-таки - Счастливого Рождества и Нового года!

После череды предновогодних вечеринок и масштабной закупки подарков к моменту наступления самого праздника многие из нас подходят уставшими и раздраженными.

Недавние социологические исследования показывают, что период новогодних праздников - очень напряженное время, и редко кому в эти дни удается сохранить мир в семье. Согласно оценкам социологов, в день Рождества в среднестатистической британской семье происходит по меньшей мере пять ссор.

Однако сохранить мир и предотвратить возникновение конфликтов - вполне выполнимая задача. У нас для вас есть 11 способов, которые помогут вам снизить накал страстей и избежать стычек с близкими, о которых вы можете впоследствии пожалеть.

1. Полегче с алкоголем!

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Время от времени все мы признаем, что сожалеем о слишком большом количестве выпитого глинтвейна. Алкоголь провоцирует химические изменения в нашем мозге, из-за чего мы сначала чувствуем себя свободно и расслабленно, но эти изменения не дают нам трезво смотреть на многие вещи.

Профессор Макморран из Университета Ноттингема предупреждает, что в состоянии алкогольного опьянения мы склонны пренебрегать последствиями наших поступков и слов. Если нас пытаются спровоцировать, когда мы пьяны, мы склонны игнорировать последствия "попадания на удочку". Наша неосмотрительность может привести к бурной реакции со стороны людей, от которых мы ничего подобного не ждем.

Если вы понимаете, что напряжение за праздничным столом растет, откажитесь от алкогольного коктейля в пользу безалкогольного. Предложите и другим безалкогольный напиток.

2. Готовьте вместе

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Приготовление блюд к праздничному столу - это тяжелый труд. И повесить эту работу на одного человека означает, что его настроение будет сильно испорчено, а это гораздо хуже, чем переварившийся суп.

Один из способов избежать такой ситуации - перераспределить обязанности и назначить ответственных за каждое блюдо.

Предложите кому-то позаботиться о сырной тарелке, еще кому-то - о десертах и закусках. Словом, снимите весь груз ответственности с главного повара.

3. Определите бюджет для подарков

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С учетом больших расходов накануне и во время праздников, вы можете оказаться стеснены в средствах.

Финансовые неурядицы могут стать серьезным источником стресса и напряжения. Разумным было бы снизить это напряжение, заранее договорившись о бюджете на подарки.

Если у вас не хватает денег на то, чтобы одарить всех, кого вы планировали порадовать подарком, почему бы не сделать выбор в пользу самодельного презента?

Это может быть джем или соус, или подарок в виде одного дня работы в качестве няни, или предложение собственных услуг гида по местным пабам.

4. Благодарите за подарки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Только этого мне не хватало..."

Будьте дипломатичны, когда разворачиваете подарки. Это может быть пароварка, или рожок для обуви, или коврик для ванной с изображением сцены из "Звездных войн".

Просто улыбнитесь и скажите: "Это как раз то, что я хотел!". Такая реакция послужит хорошим примером и для детей.

И помните: вы всегда можете передарить нежелательный презент.

5. Найдите время на дневной сон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тихо! Спящего медведя будить опасно!

Если вы устали, скорее всего, вы будете мрачным и раздраженным.

Это происходит потому, что, когда вы недосыпаете, миндалевидное тело - та область мозга, которая отвечает за контроль над эмоциями, - становится гиперактивной.

Гиперактивность миндалевидного тела приводит к тому, что префронтальная кора (отдел коры больших полушарий головного мозга, отвечающий за логику и принятие решений) выключается.

И что в итоге? Мы становимся более неуправляемыми, эмоциональными и, скорее всего, взорвемся в самый разгар семейного ужина.

Чтобы не терять контроль над своими эмоциями, постарайтесь хорошо выспаться перед празднеством. А если вы себя чувствуете сонным в течение дня, попробуйте найти время ненадолго прилечь в течение дня.

6. Побудьте феей или добрым волшебником

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помогайте другим, когда вам предоставляется такая возможность

Сделайте что-нибудь полезное: предложите кого-нибудь подвезти, выгуляйте собаку, сводите на прогулку детей, переставьте диваны в зале.

Когда вы делитесь чем-то или помогаете кому-либо, вы дарите радость, снимаете груз забот с плеч тех, кто вам дорог.

7. Учитесь не обращать внимания на то, что не так уж важно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помните, как вы ссорились со своим братом или сестрой 10 или 20 лет назад? Совсем не обязательно повторять это сейчас

Проанализируйте причины ваших ссор. Действительно вам так важно, как подавать на стол картофель? Или что сейчас показывают по телевизору?

Если вас что-то раздражает, хотя предмет раздражения не имеет для вас большого значения, стисните зубы и постарайтесь сдержаться.

Также постарайтесь избегать тем, которые обычно вызывают накал страстей, будь то политика, футбол или дележ плитки шоколада.

8. Сделайте глубокий вдох

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Короткая прогулка после обеда помогает поднять настроение

Если дела идут неважно, самое время выйти на свежий воздух.

Кислород и солнечный свет повышают уровень гормона радости - серотонина. Чем больше серотонина вырабатывает ваш организм, тем лучше у вас настроение и тем расслабленнее вы себя чувствуете.

Если у вас нет возможности выйти на улицу, есть другой способ: налейте себе чашку чая и побудьте несколько минут в тишине или поговорите по телефону с друзьями.

9. Не воспринимайте игру слишком серьезно

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Настольная игра или игра в карты может быть очень неплохим развлечением, но есть тонкая грань между соревновательным духом и открытой агрессией.

Не беритесь за это непростое мероприятие, если вы не уверены в том, что все участники способны добраться до финала без истерик и взаимных обид.

10. Помните о тех, кому сейчас тяжело

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помните, что не все могут веселиться в эти праздники

Новый год и Рождество - это время, когда мы позволяем себе немного погрузиться в мечты, а наши ожидания могут стать нереалистичными. Также это время чрезмерной рефлексии, когда любая проблема в нашем сознании может представиться огромной и поглотить все наше внимание, и даже ввести нас в депрессию.

Это время также может оказаться очень тяжелым для тех, кто потерял близкого человека, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, страдает от какой-либо болезни или не может выйти из депрессии.

Исследование, проведенное британской благотворительной организацией Samaritans, показало, что почти половина опрошенных чувствуют себя подавленными в праздники из-за навязываемой обществом необходимости быть веселыми и счастливыми в праздничные дни.

Будьте терпеливы и внимательны к людям, которые вас окружают. Если вы чувствуете себя подавленным или испытываете тревогу, постарайтесь позаботиться о тех, кто нуждается в вашей помощи.