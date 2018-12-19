Был особенный, а стал обыкновенный: как Моуринью пришел к увольнению из "Манчестер Юнайтед"

Правообладатель иллюстрации ZenPix Image caption Моуринью приехал на тренировку команды и узнал, что его уволили

Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Хотя сама новость и шокирует, если учесть, что это произошло с человеком такого калибра и с таким титулованным клубом, удивляться особо нечему.

Удивительно лишь, что это не случилось раньше. Уволить его могли еще два месяца назад, но его команда сумела победить не блещущий в этом сезоне "Ньюкасл Юнайтед", отставая по ходу матча 0-2. "Манчестер" тогда победил 3-2.

Но давайте не будем зацикливаться на футболе. Мы стали свидетелями настоящей человеческой драмы - именно так бывает, когда большая личность берется за что-то еще более грандиозное.

Так совпало, что именно сегодня были опубликованы итоги исследования, которое выявило, что есть шесть типов фильмов, которые получают премию "Оскар". Например, фильм "Икар" повествует о взлете и о падении человека, а в "Золушке" сюжет построен по схеме "взлет-падение-взлет".

Если бы снимали фильм о Моуринью на "Олд-Траффорде", сюжет бы был таков: падение-взлет-падение-падение-падение. И еще несколько падений.

Эмоции

Правообладатель иллюстрации Nils Petter Nilsson Image caption Победа в Лиге Европы УЕФА стала главным достижением Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Работа Моуринью в футбольных клубах состоит из трех основных этапов. Первый сезон: заложить фундамент успеха. Второй сезон: достичь успеха. Третий сезон: разругаться со всеми и уйти со скандалом, плюясь ядом.

Так было в "Челси", так было миланском "Интере", в мадридском "Реале" и снова в "Челси".

Но в "Манчестер Юнайтед" этот сценарий существенно преобразился. Не было второго элемента. За строительством сразу последовало разрушение.

Главный вопрос: почему?

Отдадим должное Моуринью: в первом его сезоне у руля команды "Юнайтед" победил в Лиге Европы УЕФА, причем случилось это после ужасного теракта на стадионе "Манчестер Арена".

Media playback is unsupported on your device Закат Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уволил своего тренера

Но по итогам сезона клуб занял лишь шестое место в Премьер-лиге. Они стали специалистами по ничьям, сделав ставку на игроков оборонительного плана. Болельщики "Манчестера", избалованные стилем футбола времен Алекса Фергюсона, к такому не привыкли. Фергюсон проповедовал атакующий и дерзкий стиль игры, а футболисты при нем играли с полной отдачей до последней секунды.

С приходом Моуриньо манера игры стала оборонительной и трусливой: в конце матчей футболисты ретировались со стадиона не под радостный гул трибун, а в неловкой тишине.

Соперничество с Гвардиолой

Правообладатель иллюстрации Laurence Griffiths Image caption Гвардиола в "Манчестер Сити" проявил себя с самой лучшей стороны

Моуринью дали столько времени, потому что были очевидны два момента: во-первых, он заново выстраивал команду после неудач Дэвида Мойеса и Луи Ван Гала в пост-фергюсоновскую эру; а во-вторых, это же Жозе Моуринью - он всегда в итоге добивается результата.

От него ждали результатов.

Но "Манчестер Юнайтед" - особая команда. Стиль игры там имеет большее значение, чем в "Порту" (можно сказать, группа аутсайдеров, которая прыгнула выше головы в европейском футболе), "Челси" (команда жаждала успеха, поскольку ее последняя победа в Лиге датировалась 1955 годом) и миланском "Интере" (новаторы игры от обороны в стиле катеначчо).

Разочарование болельщиков выступлениями команды становилось все сильнее. На это во многом повлияли два фактора.

Первый - соседняя команда "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы в своей игре демонстрировала именно ту живость и колорит, которые когда-то так отличали "Юнайтед" от других команд.

Второй сезон, который Моуринью, как правило, выигрывал, его команда завершила на втором месте, но назвать это достижением не поворачивается язык - его подопечные отстали от лидера на 19 очков.

Наверняка это больно ударило по честолюбию Моуринью. Гвардиола, а не он, стал самым желанным тренером для большинства команд в мире.

В середине и до конца 2000-х годов Моуринью не знал себе равных, добившись успеха с "Порту", "Челси" и "Интером". Пиком всего этого стала победа "Интера" в Лиге чемпионов в 2010 году.

Затем он перешел в мадридский "Реал". Команда с первого раза взяла чемпионат Испании, однако проиграла возглавляемой Гвардиолой "Барселоне" в двух эмоциональных четверть-финалах Лиги чемпионов. При этом стиль игры команды и приветливость Гвардиолы резко контрастировали с прагматизмом Моуринью и его резкой манерой давать интервью.

Можно сказать, что с того момента его будто подменили. Моуринью хочет быть лучшим в своем деле - именно поэтому он считается таким целеустремленным тренером.

Но появился Гвардиола, и вот Моуринью уже не лучший. Это его терзает. Ситуацию усугубляет и то, что его соперник смог привести "Сити" к вершинам успеха, находясь в одном с ним городе. Это явно удручало его еще больше.

И это хорошо увязывается со вторым фактором его падения - Моуринью важно, чтобы только он был в центре внимания.

Нападки на собственных игроков

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Моуринью открыто критиковал своих игроков на пресс-конференциях

Поведение Моуринью на пресс-конференциях "Манчестер Юнайтед" можно охарактеризовать стилем игры его команды - в защите. Только еще с примесью злости.

Он был без ума от пристального внимания, которым его окружила пресса с первых дней после его первого переезда в Англию. Пресса отвечала ему взаимностью. Его прозвище "особенный" появилось во время его первых выступлений перед СМИ в Лондоне.

Но на пресс-конференциях "Манчестер Юнайтед" он уходил в глухую оборону, повторяя тактику своей команды. Иногда он бросался на тех, кто задавал вопросы. Один раз он ушел через минуту после начала мероприятия. Пиарщики "Манчестера" рвали на себе волосы.

Хуже всего было то, что иногда он публично критиковал своих футболистов.

Подобное поведение сопряжено с риском. Это может подстегнуть талантливого игрока, который, возможно, не выкладывается на все 100%, и ему нужно услышать в свой адрес критику, чтобы проявлять больше усердия.

Но подобное поведение кажется нечестным в отношении игроков вроде Люка Шоу, который получил травму и работал, не покладая рук и ног, чтобы быть в хорошей физической форме.

Неудачи

Правообладатель иллюстрации Charlotte Wilson/Offside Image caption Отоношения Моуринью и Погбы оставляли желать лучшего

Похоже, в раздевалке это чувствовали и другие игроки. Уже долгое время там царило уныние.

В этом сезоне главным объектом гнева Моуринью стал центральный полузащитник Поль Погба, покупка которого "Манчестером" на тот момент стала рекордной по стоимости.

Погба, прекрасно показавший себя в составе сборной Франции на Чемпионате мира этим летом, большую часть игрового времени проводил на скамейке запасных. Затем была нелепая стычка во время тренировки из-за поста в "Инстаграме".

То есть он прекрасно вписывается в команду чемпионов мира - сборной Франции, но не подходит переживающему не лучшие времена "Манчестеру"? Скорее всего, причина - в своенравии Моуринью, поскольку игроки, заменявшие грандов футбола, не улучшали ситуацию.

Бразильца Фреда купили за 52 млн фунтов (66 млн долларов), но он практически не выходил на поле. Алексис Санчес, который пришел в клуб из "Арсенала" и стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги, ничем себя не проявил. Трое самых высокооплачиваемых игроков лиги - Санчес, Погба и Ромелу Лукаку - играют за "Юнайтед", и Моуринью так и не удалось найти к ним нужный подход.

Моуринью не смог добиться от них хорошей игры. Тяжелый груз поставленной перед ним задачи сильно на него давил. В своих публичных заявлениях он все меньше говорил о клубе и все больше пытался защитить свою репутацию. Он пытался оправдаться, утверждая, что игроков берут в команду, не советуясь с ним. Он хотел сказать миру, что причина возникших проблем не в нем, а в руководстве.

При этом команда играла плохо, совершенно не демонстрируя атакующий футбол.

Безвольное воскресное поражение от Ливерпуля 1-3 стало последним гвоздем в крышке гроба. "Манчестер Юнайтед" совершенно не проявил воли к победе в игре с заклятым соперником.

С 1950-х годов поединки этих команд вызывают особый ажиотаж. На этот раз удивление вызывает лишь одно - почему "Ливерпулю" потребовалось столько времени, чтобы подавить соперника.

В прошлом капитан "Манчестера" Рой Кин сказал: "Если бы вы сегодня прилетели с Луны, посмотрев игру "Манчестер Юнайтед", вы бы решили, что это средненькая команда Премьер-лиги".

Жизнь в гостинице

"Манчестеру" предстоит сыграть с пятью командами, которые ему вполне по зубам, а в январе открывается трансферное окно, поэтому руководство клуба решило радикально вмешаться в ситуацию, пока не стало еще хуже.

Важно то, что они сделали это с мыслью о большей важности клуба, а не отдельного человека. Они считают, что новым главным тренером должен стать человек, который разделяет главные принципы клуба, в том числе традицию атакующего футбола.

Возможно, еще на этапе обсуждения условий контракта Моуринью понимал, что ничего толком не получится. Команды, в которых он работал, не отличались атакующим стилем игры.

Возможно, это напоминало отношения, которые тяготят, но прекратить их не хватает духу, потому что они зашли уже слишком далеко.

Возможно, по этой причине он на протяжении всего времени работы в команде жил в гостинице в центре Манчестера, даже не пытаясь подыскать себе дом.

Теперь ничто ему не мешает оттуда съехать.