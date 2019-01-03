Каршеринг, карпулинг и беспилотные такси. Есть ли им место в России?

Содержать собственный автомобиль все дороже, а способов добраться до нужного места - все больше. Как будет развиваться транспорт будущего? И какие препятствия есть у него на пути в России?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На дорогах будущего будут соревноваться сервисы аренды машин и велосипедов

Все больше людей полагают, что для того, чтобы ездить на автомобиле, вовсе не обязательно им владеть. К такому выводу пришла немецкая консалтинговая компания Roland Berger в своем исследовании в октябре 2018 года.

Всего для исследования было опрошено 14 тысяч человек из 14 стран, и впервые в исследование была включена Россия.

Выяснилось, что Китай по уровню развития нового транспорта - к примеру, беспилотных автомобилей и каршеринга - обошел всех, пишут аналитики Roland Berger.

За последний год венчурные инвесторы вложили в сервисы "новой мобильности" и использование искусственного интеллекта на транспорте 25 млрд долларов. Для сравнения годом ранее сумма была 14 млрд долларов, свидетельствуют подсчеты Roland Berger.

Чем отметилась Россия? В исследовании говорится, что жители страны наиболее избалованы выбором: 60% опрошенных россиян имеют возможность выбрать способ передвижения для 40% своих поездок. Но стране еще есть куда расти, к примеру, в области развития электромобилей и инфраструктуры для них.

При этом в России 70% опрошенных сказали, что среди их знакомых есть хотя бы один человек, который не пользуется личным автомобилем и не хочет его покупать, а вместо этого использует общественный транспорт, каршеринг, такси и так далее.

Как будет развиваться этот сектор экономики в России в будущем?

На каком этапе развития в России?

В конце ноября премьер Дмитрий Медведев подписал документ о проведении эксперимента по использованию на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей. Процедура отбора и подготовки к тестированию беспилотных машин в Москве может занять три-четыре месяца, а первые такие автомобили появятся на столичных дорогах только к весне будущего года, говорил соруководитель НТИ "Автонет" Александр Гурко.

Он уточнял, что наиболее активно этой темой занимается "Яндекс". Среди потенциальных участников также "Камаз", компания "Матрешка" и еще порядка 27 компаний. "Яндекс" собирался выпустить в город сразу около 200 машин.

"Есть каршеринг, такси, транспорт городской, есть личный транспорт - и все они рано или поздно должны сомкнуться на беспилотном транспорте. Все к этому идет," - говорит глава интернет-проекта о каршеринге "Трушеринг" Юрий Николаев.

Чего от него ждут?

От беспилотного транспорта ждут снижения аварийности на дорогах.

Кроме того, автобусы, поезда и такси без водителей должны изменить то, как люди рассматривают транспорт - не как трату времени на дорогу, а как возможность провести его с пользой, сказал на конференции "Stuck in mobility" Владимир Спинко, операционный директор "Аэроксо".

"На ум приходит проект транспорта будущего, где шаттлы трансформируются в мобильный офис ", - говорит руководитель компании "Urbica" Андрей Кармацкий.

Препятствия на пути

В первую очередь это отсутствие "умной" окружающей среды. Втоое - различия в том, как устроена городская среда в разных странах, начиная от различий между правосторонним и левосторонним движением.

Идеальной средой для развития беспилотного транспорта может быть замкнутое закрытое пространство, которое изолировано от человеческого фактора, говорит генеральный директор Avrora Robotics Виталий Савельев. "В системе, где взаимодействуют компьютеры и люди, люди - самое слабое звено", - добавляет он.

По мнению коммерческого директора "VisionLabs" Ильи Романова, главным фактором использования беспилотников станет своевременное развитие законов. "Как обеспечить адекватное поведение беспилотного транспорта, моментальное реагирование на подобные инциденты, насколько безопасность людей не пострадает - рано или поздно все эти вопросы выйдут на законодательный уровень," - полагает он.

На каком этапе развития в России?

По данным исследования JP Morgan, Москва сейчас является одним из самых наиболее быстроразвивающихся рынков каршеринга. В прошлом году в Москве был один каршеринговый автомобиль на 5 тыс жителей, а лидером был Вашингтон с 692 жителями на одну машину. Сейчас по данным JPMorgan, на которые ссылались РБК, в Москве на один каршеринговый автомобиль приходится 1082 москвича.

В Москве сосредоточено 85% российского автопарка каршеринга: здесь доступно 11,5 тыс. машин, работает 15 компаний краткосрочной аренды.

Взрывной рост каршеринга в Москве эксперты объясняют "эффектом низкой базы".

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей Image caption Стоимость владения машиной растёт - а с ней растет и популярность каршеринга

Чего от него ждут?

"Для такого города, как Москва, изначально не предназначенного для большого транспортного потока, разгрузка дорог является стратегической задачей", - говорил РБК директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Увеличивает популярность сервисов и рост стоимости платной парковки в столице и стомость владения автомобилем в целом.

Препятствия на пути

По данным исследования Goldman Sachs, популярнее всего этот сервис у миллениалов: поколения людей, родившихся с 1980 по 2000 годы. Каждый третий миллениал в мире (35%) готов брать машину в краткосрочную аренду.

Но среди других возрастных категорий количество потенциальных клиентов каршеринга измеряется несколькими процентами.

При этом сами каршеринговые компании вводят ограничения по возрасту и опыту водителей, что ограничивает круг потенциальных клиентов. У большинства сервисов есть ограничение по опыту - не менее года. Сервис "Яндекс.Драйв" не пускает за руль водителей младше 21 года, а для некоторых моделей машин планка поднимается до 26 лет.

В январе 2016 года General Motors анонсировали каршеринговый сервис Maven. Через год после этого вице-президент General Motors Джулия Стайн заявила, что в будущем мобильность станет услугой, которую будут обеспечивать именно автопроизводители. Это вынужденная мера: молодые поколения не хотят владеть машинами.

На каком этапе развития в России?

Карпулинг пока существует в России фактически вне правового поля. Президент Ассоциации "Единая транспортная система "Автобусные линии страны" Борис Лоран говорил, что рынок пассажирских перевозок в России на 45% относится к "серому" сегменту. И в эту категорию попадают "псевдозаказные перевозчики" и подбор пассажиров через сервисы попутчиков.

В начале ноября Объединение автопассажирских перевозчиков подало коллективный иск против российского представительства BlaBlaCar — ООО "Комьюто рус". Из иска следовало, что оборот "рынка попутчиков" в России в 2018 году истцы оценивали в 16,3 млрд рублей и 31 млн пассажиров.

Чего от него ждут?

Городской карпулинг поможет в будущем эффективно бороться с пробками благодаря сокращению количества машин на дорогах. Согласно исследованию MIT, только в Нью-Йорке весь спрос могут удовлетворить 3 тыс. машин с тремя пассажирскими местами или 2 тыс. десятиместных минивэнов. При идеальной модели количество такси на дорогах могло бы снизиться на 75%.

В середине декабря в Сингапуре запустили проект "автобус по запросу". Шаттлы будут собирать заявки от пассажиров в приложении в режиме реального времени. Это не первый проект внутригородского карпулинга, но один из первых, который встроен в систему городского транспорта. Автобус можно будет оплачивать обычным проездным.

Препятствия на пути

"Если вы с непрофессиональным водителем поедете из дома на работу, и он опоздает, вы будете недовольны. Именно поэтому люди не пользуются карпулингом внутри города: им гораздо важнее знать, что на метро они доберутся до места назначения в конкретное прогнозируемое время",- говорил представитель Blablacar Сергей Авакян-Ржевский.

Против выступают и традиционные перевозчики. То же Объединение автопассажирских перевозчиков в исковых документах указывало, что рост рынка "попутчиков" идет за счет катастрофического ущерба для рынка автобусных перевозок. По их данным, за три года отток пассажиров с автовокзалов и перевозчиков на "попутчиков" составил порядка 20%. (ноябрьский иск был возвращен, однако это решение было обжаловано).

В конце августа "Коммерсант" рассказал о новом законопроекте департамента транспорта Москвы. Он предусматривал штрафы за прием наличных от пассажиров, а агрегаторы поездок, в том числе BlaBlaCar, BeepCar и "Яндекс.Попутка" предлагалось обязать обмениваться данными о водителях с регулятором и блокировать по требованию аккаунты нарушителей.