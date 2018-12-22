ЕС без Британии: будут ли новые санкции против России?

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Отношения Великобритании и России в последние годы никак не назовешь хорошими или даже нейтральными.

Собственно, еще со времен отравления Александра Литвиненко в 2006 году отношения между странами сильно осложнились. После аннексии Крыма в 2014 году Лондон, не колеблясь, присоединился к европейским санкционным механизмам, параллельно введя свои собственные ограничения, например, на любое военное сотрудничество с Москвой.

А после отравления Скрипалей Великобритания с утроенной активностью лоббировала в Европе усиление антироссийских санкций и массовую высылку российских дипломатов.

В промежутке между этими событиями в стране случился референдум, в результате которого Великобритания в скором времени покинет Европейский союз. Как именно это произойдет, пока неясно, но при любом сценарии Лондон, видимо, лишится права голоса в формировании европейской политики, в том числе и в отношении России.

Означает ли это, что в отношениях России и ЕС может наступить перелом или хотя бы легкое потепление?

Надо понимать, что при любом сценарии "брексита" Великобритания не будет в одночасье исключена из европейской политики, особенно в вопросах обороны: страна одна из немногих в Европе обладает достаточно многочисленной (по европейским меркам) и боеспособной армией, а заодно и ядерным арсеналом.

Будучи традиционным союзником США, Великобритания в принципе может полагаться на геополитический вес Америки и влиять на политику континентальной Европы через Вашингтон. Правда, отношения нынешнего президента США с европейскими союзниками тоже не выглядят благополучно, однако следующий хозяин Белого дома может оказаться менее склонным к резким жестам.

В силу неистребимого пристрастия новой русской элиты к британской недвижимости, финансовому рынку и частным школам Лондон обладает своим собственным набором средств воздействия на Москву. Более того, по ряду признаков (в частности, вступлению в силу акта о необъясненных доходах, по которому уже ведется первое судопроизводство, или проблемам с визой для Романа Абрамовича) можно предположить, что эти инструменты будут использованы.

Великобритания гораздо меньше, чем некоторые другие европейские страны, зависит от поставок российского газа - по оценкам аналитиков, доля России в британском газовом импорте составляет менее полутора процентов.

Нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно подчеркивала, что выход из ЕС не скажется на принципах британской внешней политики и не означает стремления к изоляционизму.

Однако экономический вес Великобритании и остальных 27 членов Евросоюза все же изрядно разнится.

Совокупно Евросоюз - крупнейший торговый партнер России, а отдельно Великобритания не входит даже в первую десятку (по данным Росстата, в январе 2018 года внешнеторговый оборот России с ЕС составил 21 с половиной миллиард долларов, из них на Великобританию пришлось чуть больше миллиарда).

Кто тут главный?

В Европе же антироссийские санкции в целом несколько менее популярны. На их смягчении настаивают и некоторые "капитаны бизнеса", и отдельные политические силы.

Однако, как отмечает руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес, решающую роль в ведении и поддержании режима санкций играла Германия и в меньшей степени Франция.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Строительство "Северного потока-2" продолжается, несмотря на все претензии к России

"Если бы это было не так, нам пришлось бы ставить очень много вопросов: например, почему "Северный поток-2" продолжает строиться, как ни в чем не бывало, или почему условная группировка Австрии, Италии и Венгрии не смогла добиться смягчения санкций", - считает он.

Германия по-прежнему обладает в Европе достаточным весом, чтобы проводить свою линию в отношении России, и Ангела Меркель в этом плане была весьма последовательна.

Однако, судя по всему, в ближайшие годы у Германии будет новый канцлер и новая коалиция у власти. О ее составе сегодня судить бессмысленно, однако и в Германии есть политические силы (свободные демократы, часть социал-демократов), которых больше волнуют интересы бизнеса.

Европейские проблемы

Французский президент Эммануэль Макрон, который теоретически мог бы претендовать на роль лидера в ЕС (в том числе и в вопросах противодействия России), столкнулся сегодня со своими собственными проблемами.

Продолжающиеся уже месяц баталии с "желтыми жилетами" заставили Макрона временно забыть о наполеоновских планах реформы Европы и заняться насущными политическими проблемами - пока без особых результатов.

Провал Макрона на следующих выборах, по мнению ряда аналитиков, вызовет новую волну популистских политиков вроде Виктора Орбана или Маттео Сальвини, сторонников более прагматичной линии в отношениях с Москвой.

Собственно, это может произойти и раньше - на выборах в Европейский парламент в мае следующего года. Результаты всех последних выборов в странах Европы позволяют с большой долей уверенности предположить, что популистские партии упрочат свои позиции.

Спасение утопающих

В Кремле, похоже, продолжают надеяться, что в некоторых европейских странах сторонники смягчения отношений с Россией наберут достаточный вес для того, чтобы если и не полностью развернуть политику ЕС в отношении Москвы, то хотя бы парализовать ее дальнейшее ужесточение.

С выходом из ЕС Великобритания теряет право голоса в вопросе об антироссийских санкциях, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон слишком заняты мигрантами, "желтыми жилетами" и прочими сиюминутными проблемами, которые Москва в любой момент усугубить, завернув газовый вентиль или открыв миграционный кран в Ливии.

А с остальными членами союза можно вести индивидуальные переговоры. В Кремле не без оснований полагают, что чем более разрозненной будет Европа, тем менее дееспособными будут ее политические институты, функционирующие на основе консенсуса.

При этом надо понимать, что в решающей мере отношения России и ЕС сегодня определяются в Кремле.

"Чем в большей степени Россия будет уважать международное право, тем лучше у нас будут складываться отношения, - говорит замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий. - Чем дольше будет продолжаться пренебрежение к международному праву, как это происходит в настоящий момент в Грузии, в Украине, в других регионах, тем в большей степени эти отношения будут осложняться".

Иначе говоря, если инциденты, подобные Керченскому проливу, будут повторяться, ни о каком смягчении санкций речи идти не может.

"В России царит неверное убеждение, что на Западе нет единства, поскольку позиции по вопросам энергетики и обороны различаются", - сказал недавно Чихоцкий в интервью Рейтер, имея в виду нежелание Германии и некоторых других европейских стран замораживать строительство "Северного потока-2".

Прагматизм и "Газпром"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маневры НАТО - это, конечно, хорошо, но по-настоящему воевать в Европе никто не хочет

Критики, впрочем, отмечают, что и дальнейшей эскалации отношений с Европой Россия может не опасаться - просто потому, что на континенте к ней не готовы.

"Говоря откровенно, у нас не так много вариантов, - сказал на днях европейскому изданию Politico неназванный высокопоставленный европейский дипломат. - Мы не хотим рисковать войной, но Путин уже воюет. И мы выглядим слабыми".

Отвечая на призывы украинского руководства усилить давление на Россию после инцидента в Керченском проливе, Ангела Меркель заявила, что военного решения у конфликта нет и он должен быть разрешен путем переговоров.

Зависимость от российского газа продолжает оставаться значительным фактором в европейской политике по отношению к Москве. Более того, как замечает Марк Пиерини из Европейского Центра Карнеги, Москве удалось разрешить отдельные споры с ЕС (включая антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" и российскую жалобу в ВТО), сигнализируя таким образом победу коммерческих интересов обеих сторон, несмотря на неблагоприятный политический климат.

"Понадобилась не позиция Великобритании и не дело Скрипаля, - замечает Аркадий Мошес. - В том, что мы имеем даже те санкции, которые есть, - это результат гибели нескольких сотен европейцев в небе над Украиной. Если бы не было малайзийского "боинга", уровень санкций соответствовал бы послекрымскому".

Легче не станет

Однако ожидать ослабления санкционного давления на Россию в ближайшее время, видимо, не приходится.

Москва не устает демонстрировать остальному миру, что готова на дальнейшую конфронтацию. Очевидно, что ни в Сирии, ни в Донбассе, не говоря уже о Крыме, Кремль не готов идти на уступки.

В этих условиях европейские санкции никуда не денутся, даже если отдельные страны ЕС и не готовы к их усилению. Отсутствие голоса Великобритании в хоре европейских политиков в этом смысле ничего не решает.

Более того, надо помнить, что наибольшую опасность российской экономике представляют не европейские, а американские санкции. А в Вашингтоне, в отличие от Брюсселя, настроены весьма решительно. Более того, смена президента никак не скажется на существующих механизмах американского давления: они закреплены в законодательных актах и отменить их президентским указом не получится.

Да и следующий президент США может оказаться в этом смысле ничуть не лучше предыдущего. Вспомним, как в Государственной думе РФ депутаты аплодировали избранию Дональда Трампа. Сколько из них сегодня разделяет этот восторг?