Бельгия тратит сотни тысяч евро на защиту редких видов птиц. Во Франции их отстреливают

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Каждый год власти бельгийской Фландрии тратят 800 тысяч евро на защиту двух охраняемых видов птиц, но на французской границе их отстреливают. Проблема в несовершенстве общеевропейского законодательства, которое позволяет каждой стране самостоятельно заниматься охраной животных.

Болотный кулик (limosa limosa) и большой кроншнеп (numenius arquata) каждую осень мигрируют из северных регионов Европы на юг. Маршрут птиц пролегает через северное побережье Франции, где охота - старая традиция, и многие спасенные за лето птицы погибают от рук местных охотников.

По словам Гералда Дриссенса, члена фламандской природоохранной организации Natuurpunt, именно прибрежная зона важна во время миграции птиц. Береговая линия служит для них ориентиром, особенно в ночное время. Каждый год птицы проделывают один и тот же путь, но этот путь хорошо известен и охотникам.

"Охота - это не удача. Это хорошо продуманная стратегия. Люди знают, где ждать птиц. Они подманивают животных звуками, а потом отстреливают их. Мясо в пищу не идет. Это просто развлечение или спорт, которым занимаются даже юные охотники, совсем дети", - говорит эксперт.

Северные регионы Бельгии болотисты, что идеально подходит для размножения куликов. Водно-болотные угодья дают птицам пищу и укрывают от хищников. Так, с мая по август у птиц есть возможность вывести потомство и подготовить его к перелету. В конце лета и в сентябре часть улетает на юг Европы, а часть - в Северную Африку.

Однако размножаться птицам все сложнее. Главная причина этого - интенсивное фермерство. В последние 30-40 лет в Бельгии и Нидерландах становится все меньше полей, где птицы могли бы жить летом и выводить новое потомство.

Местные власти озаботились этой проблемой лишь несколько лет назад - из-за отсутствия качественных систем мониторинга масштаб сокращения популяции был не очевиден. В 2015 году фламандское правительство начало выплачивать местным фермерам компенсации, чтобы те откладывали сенокос на более позднее время.

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Херман Антониссен занимается фермерством в провинции Антверпен. На его землях обитают охраняемые болотные кулики. Лучшее время для сенокоса - май, но по местным законам фермеры, на полях которых обитают охраняемые птицы, не могут вести работы с конца марта по конец июня.

"На те месяцы, пока действует запрет, фламандское правительство выплачивает нам компенсации в размере 697 евро за гектар, - говорит Антониссен. - Не всем фермерам это финансово интересно, но им приходится соблюдать закон. Лично я не против. Фермерство и природа идут рука об руку, и я рад, что благодаря компенсациям могу вносить вклад в сохранение природы. Это должно быть общей задачей правительства и обычных людей".

В общей сложности компенсации обходятся фламандскому правительству в 800 тысяч евро в год.

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Первые попытки сохранить популяцию птиц начали предприниматься в Европе еще с конца 70-х годов, когда стало понятно, что урбанизация неизбежна. Намного позже, в 2009 году эти попытки оформились в общеевропейское законодательство, так называемую "Птичью директиву" (Birds Directive).

Согласно документу, все страны ЕС должны одинаково участвовать в охране исчезающих видов. На практике этого не происходит и каждая страна сама решает вопрос охраны птиц.

Оба вида - и болотный кулик, и большой кроншнеп - упоминаются в директиве, но не входят в список особо охраняемых птиц. Согласно документу, их запрещено отстреливать, когда они возвращаются домой с зимовки. Когда птицы летят на зимовку, охота регулируется национальным законодательством стран-членов ЕС.

Правообладатель иллюстрации Maria Sashinskaya Image caption "С каждым годом птиц становится все меньше, и еще и стрелять по ним абсурдно", - говорит Гералд Дриссенс

По данным Фламандского исследовательского института природы и леса (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), два года назад на территории Бельгии насчитывалось 350-400 пар большого кроншнепа, а на сегодняшний день популяция едва достигает 300 пар.

Болотный кулик - это так называемый "зонтичный вид" (umbrella species): если сохранить среду его обитания, то многие другие виды птиц получат больше шансов на выживание. На сегодняшний день орнитологи насчитывают в Бельгии 850 пар болотного кулика. За последние 30 лет популяция этих птиц в Бельгии и Нидерландах уменьшилась на 60% - и продолжает сокращаться.

"Мы не можем утверждать, что охотники - главная причина уменьшения популяции, потому что есть и естественные факторы. Тем не менее, с каждым годом птиц становится все меньше, и еще и стрелять по ним абсурдно", - говорит Гералд Дриссенс.

Правительство и природоохранные организации Бельгии требуют от властей Франции полного запрета охоты на эти два вида. Французские защитники природы поддерживают инициативу и пытаются изменить вековые охотничьи традиции в своей стране. Вопрос уже несколько раз поднимался на уровне ЕС, но пока безрезультатно.

Бельгийские защитники природы надеются на медленные, но верные изменения в сознании французских соседей. В пример Дриссенс ставит свою собственную страну: еще 30 лет назад нелегальный отстрел птиц в Бельгии был, по его словам, обычной практикой, а сейчас такие случаи единичны.