Пресса Британии: чем заняты кремлевские тролли в "Инстаграме"

В обзоре британской прессы:

Кремлевские тролли слетаются на "Инстаграм"

Когда несколько месяцев назад основатель Facebook Марк Цукерберг предстал перед американскими конгрессменами, он много говорил об общественной роли "Фейсбука".

Однако миллиардер лишь вскользь упомянул о другой соцсети - не так давно приобретенном Facebook "Инстаграме", пишет Guardian.

Возможно, так случилось из-за того, что угроза, которую представляли российские тролли в "Инстаграме", была действительно невелика. Однако на этой неделе сразу два доклада, составленные для комитета сената США по разведке, подчеркивают, что "Инстаграм" играл гораздо более важную, чем считалось, роль в российских попытках повлиять на американские выборы.

Хотя усилия российских троллей в "Фейсбуке" оказались в центре внимания основных западных СМИ, в "Инстаграме" создавался более скандальный контент, а в целом активность троллей в этой сети превышала их активность в "Фейсбуке", говорится в докладах.

Авторы докладов предупреждают: "Инстаграм" будет ключевой платформой для российских кампаний дезинформации, направленных на выборы в США. Это повод для беспокойства, поскольку сегодня "Инстаграм" быстрее привлекает новых пользователей, чем "Фейсбук", а средний пользователь этой соцсети моложе.

Проблемы с архитектурой защиты личных данных в "Инстаграме" очевидны. Механизмы защиты приватности в этой соцсети неидеальны, она позволяет заводить анонимные аккаунты и так далее.

На "Инстаграм" не обращают особого внимания во многом потому, что большинство людей не понимает, насколько это крупная компания. Она огромна, пишет Guardian. По пронозам, ее рекламная прибыль в этом году должна составить 8 млрд долларов.

"Инстаграм" как платформа идеальна для создания и распространения мемов, которые исследователи называют "валютой пропаганды" в интернет-войне государственных троллей.

Существование такой платформы возвращает нас к мысли о том, что империя Цукерберга - Facebook, Instagram и WhatsApp - слишком велика и что возможности, которые дает столь мощный инструмент для сбора информации, еще только предстоит осознать.

Российский миллиардер перевел деньги соратнику Макрона?

В июле этого года российский миллиардер со связями в Кремле перевел триста тысяч евро на счет компании, возглавляемой бывшим консультантом по безопасности партии президента Франции Эмманюэля Макрона, пишетTimes со ссылкой на французский сайт Mediapart.

Как говорят источники газеты, основатель и президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов перечислил 294 тысячи евро компании эксперта по безопасности Венсана Краса, до недавнего времени работавшей с партией Макрона "Вперед, Республика!"

Партия прекратила сотрудничество с Красом после скандала с участием его приятеля, ассистента руководителя президентской администрации Александра Беналля, пишет газета. Беналля попал на видео, когда во время первомайских протестов сначала набросился на участвовавшую в демонстрации женщину и уволок ее из толпы, а затем атаковал мужчину.

Издание подчеркивает, что если этот платеж действительно был осуществлен, то в нем нет ничего противозаконного.

Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, деньги российского олигарха на счетах контрагента партии президента, связанного с Елисейским дворцом, могут вызывать подозрения. Как утверждает Mediapart, когторую цитирует Times, около 175 тысяч евро из заплаченной суммы были переведены компании, где раньше работал Беналля.

Беналля в беседе с журналистами сказал, что не имеет отношения к договору между Махмудовым и фирмой Краса.

Глава французского министерства внутренних дел Эдуар Филипп распорядился начать расследование потенциального влияния России на протесты "желтых жилетов", которые идут во Франции. Зарубежные компании в сфере кибербезопасности ранее заявляли, что видят признаки российской киберактивности вокруг не стихающих второй месяц столкновений.

Что оставил после себя Жозе Моуринью

Британские газеты обсуждают увольнение португальца Жозе Моуринью с поста тренера клуба "Манчестер Юнайтед".

Моуринью никогда не был профессиональным футболистом. Вместо этого он посвятил 15 лет изучению игры, пишет колумнист Financial Times.

Когда он впервые стал менеджером в 2000 году, его команды были лучшими. Все свои идеи Моуринью отработал в первые годы, с "Порто" и "Челси". В первые годы своей карьеры Моуринью блистал. Но проблема таких первопроходцев в том, что футбол меняется. Каждую неделю эту игру изобретают заново.

Когда Моуринью начинал, команды волновались, что игроки употребляют слишком много алкоголя. Десять лет спустя, они волновались уже о другом - не слишком ли много игроки пьют кофе?

Тренеры, которые пришли после Моуринью, использовали перемены в индустрии, чтобы создать свой собственный стиль. Но Моуринью не хотел меняться, поэтому его уход логичен, резюмирует журналист.

Уход тренера МЮ был "не просто предсказуем, он был предсказан", - пишет колумнист Times Мэттью Сед.

С того момента, как Моуринью впервые появился на базе МЮ, мы наблюдали за судьбой умного менеджера, который становился жертвой собственного нарциссизма.

"Я не могу винить игроков в серии недавних поражений - кто смог бы хорошо играть с таким тренером?" - задается вопросом журналист.

Португалец систематически уничтожал клубную культуру МЮ и оставил на команде отпечаток разложения. После его ухода игроки вздохнули с облегчением, считает Сед.

Обозреватель таблоида Sun Дейв Кидд говорит о противостоянии Моуринью с Полем Погба.

Тренер, считает он, превратил уникального футболиста в разочарованного завсегдатая скамейки запасных. В этом сезоне знаменитые эмоциональные выпады в прошлом великого тренера выглядели как работа второсортного актера, пишет Кидд.