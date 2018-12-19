СМИ России: Дальний Восток не готов расстаться с Южными Курилами

В обзоре российских СМИ за 19 декабря:

"Коммерсант": депутаты вступились за Курилы

Депутаты Госдумы хотят быть в курсе переговоров о статусе Южных Курил, пишет "Коммерсант". Во вторник инициативная группа депутатов Госдумы от КПРФ поручила комитету по международным делам запросить в МИД РФ информацию о ходе переговоров по Курильским островам.

Коммунисты ссылаются на негативную реакцию жителей Дальнего Востока по поводу возможной передачи группы островов. Газета напоминает, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность.

Об "ускорении решения территориального вопроса" в ноябре 2018 года говорили главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ, и эти переговоры вызвали негативный отклик жителей дальневосточных территорий, сообщили представители КПРФ.

Один из инициаторов поручения, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко (Сахалинская область), рассказал, что заявленные на январь 2019 года переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ стали поводом потребовать от МИДа информацию. По словам депутата, договоренности вызывают беспокойство жителей: в Южно-Сахалинске в минувшую субботу прошел сход граждан, которые высказали свое категорическое "нет" передаче островов.

Вопрос о том, что происходит на двусторонних переговорах, волнует и жителей Японии. Так, 11 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел страны Таро Коно четырежды отказался отвечать на вопрос о том, как продвигаются переговоры и какова на них стратегия Токио. И его обвинили в том, что он не выполняет свои обязанности перед японскими гражданами.

"Ведомости": митингам мешает благоустройство

Процедура согласования митингов превратилась в инструмент их запрета, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование "ОВД-инфо". Этот проект проанализировал механизмы, превращающие процедуру согласования митингов в инструмент запрета нежелательных акций.

Многочисленные ограничения заложены уже в самой нормативной базе. Но нередко чиновники препятствуют проведению акции, нарушая закон. Это возможно благодаря непрозрачности процедуры согласования, отсутствию судебного и общественного контроля за ней, говорится в исследовании.

"Нас интересовали прежде всего механизмы несогласования акций", - говорит один из авторов доклада, юрист "Мемориала" Денис Шедов. Выяснилось, что чиновники не испытывают недостатка в таких механизмах. Самые распространенные причины для отказов - случаи, когда место оказывается занято другим мероприятием или ремонтными работами (на их долю пришлось 47 отказов, полученных организаторами акции 26 марта), а также претензии к содержанию уведомления о проведении акции (19 случаев) или неправильные сроки его подачи (еще 10).

Процедура согласования альтернативных акций абсолютно непрозрачна, об акциях-дублерах заявители узнают только из отказов властей, и власти сообщают о конкурентах неохотно, подчеркивает Шедов. Так одно из мероприятий в Ставрополе запретили проводить потому, что на заявленной площади "начинаются мероприятия по санитарной очистке территории после зимы". В Саранске акцию запретили из-за катания на аттракционах "Веселый паровозик".

У властей очень широкий набор тактик несогласования, подтверждает руководитель правозащитного проекта "Апология протеста" Алексей Глухов. Опытные организаторы, как правило, запасаются точно выверенными уведомлениями. Но отказать всегда могут со ссылкой на другое мероприятие. А если протестующие для подачи заявки с утра караулили вход в администрацию с камерой, то в ход идут культмассовые мероприятия и ремонты дорог. Как правило, суды встают на сторону властей. Это приводит к тому, что компромисс между протестующими и властью не достигается, а уведомление превратилось в ритуал: власти отказывают, протестующие все равно выходят.

The Bell: падение цены нефти приведет к ослаблению рубля

Цены на нефть продолжили стремительное снижение, упав до нового годового минимума. Причины те же: замедление глобальной экономики и неуверенность в том, что декабрьская сделка ОПЕК+ уберет с рынка излишки нефти, пишет The Bell.

Нефть марки WTI во вторник подешевела почти на 8%, опускаясь до уровня 46,12 долл. за баррель. Нефть Brent падала почти на 6%, до $55,91. С октябрьских максимумов нефть подешевела более, чем на 35%.

Свежие статданные свидетельствуют о том, что предложение на рынке нефти продолжает расти, опросы участников рынка говорят о росте у них пессимизма.

Из-за резкого падения цен на нефть под давлением в среду утром окажутся акции российских энергетических компаний, а также банков, в том числе Сбербанка, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Ослабеть может и рубль, впрочем из-за сделки ОПЕК+ можно рассчитывать на то, что снижение рубля будет ограниченным, говорит Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа-банка.

Впрочем, полностью снижения нацвалюты избежать едва ли удастся: по итогам вечерних торгов доллар уже укрепился к рублю на 50 копеек, а евро - почти на 70. Но нефть не будет держаться на текущих уровнях длительное время: сделка ОПЕК+ и возможное соглашение США и КНР развернут тренд, уверен Нигматуллин.

РБК: россияне тоскуют по СССР

Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие, пишет РБК, ссылаясь на исследование "Левада-центра". Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет, максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов.

Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди старше 55 лет, однако и среди молодежи 18-24 лет такие настроения растут. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, опрошенные назвали разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, причиной роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста. "Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", - рассказала она.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.