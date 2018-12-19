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Фильм "Айка", рассказывающий о жизни среднеазиатских мигрантов в Москве, попал в шорт-лист премии "Оскар" от Казахстана в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Авторы этой драматичной истории рассказали Би-би-си о том, как создавалась картина и почему они решили обратиться к теме мигрантов в современном мегаполисе.

Главная героиня фильма - молодая эмигрантка из Киргизии по имени Айка. Она нелегально живет и работает в российской столице и однажды попадает в роддом после нежелательной беременности. Пытаясь решить нахлынувшие на нее проблемы, Айка убегает из роддома, оставив там новорожденного. Но затем начинает отчаянные поиски брошенного сына.

Фильм Сергея Дворцевого участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и в итоге увез оттуда приз за лучшую женскую роль: награда досталась актрисе Самал Еслямовой.

Помимо "Айки" в шорт-лист вошли еще восемь фильмов, в том числе "Рома" Альфонсо Куарона, "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды и "Холодная война" Павла Павликовского.

Режиссерский дебют Константина Хабенского "Собибор", выставленный от России, в короткий список "Оскара" не попал.

С режиссером "Айки" Сергеем Дворцевым и соавтором сценария Геннадием Островским побеседовал корреспондент Би-би-си Алексей Ильин.

Би-би-си: Как возникла идея снять такое кино? О чем вы хотели рассказать?

Сергей Дворцевой: Мне интересна Азия, особенно Центральная Азия, потому что я родился в Казахстане и довольно долго там прожил. Как-то я прочитал в интернете, что только за один год (в 2012 году) от своих детей в московских роддомах отказались 248 киргизских матерей. Мне показалось это странным: почему они это делают? Я начал изучать этот вопрос, встречаться с людьми, и постепенно меня это все захватило. Я понял, что здесь есть какой-то глубинный конфликт, и пытался понять, в чем он состоит. Так постепенно я вышел на эту тему и понял, что надо написать сценарий.

Геннадий Островский: Это история человеческой души, которая положена в довольно, я бы сказал, примитивную и очень социальную драму. Мы хотели рассказать о материнстве, о великом женском инстинкте. Наша задача была рассказать правдивую историю и не сгущать краски. Эти люди (мигранты-нелегалы - Би-би-си) действительно так живут. В фильме есть один-два профессиональных актера, все остальные - не актеры: это либо мигранты, либо бывшие мигранты. По манере это почти документальное кино.

Би-би-си: Можно ли назвать ситуацию с мигрантами в Москве гуманитарной катастрофой?

С.Д.: Конечно, в фильме я обостряю некоторые ситуации, но похожие случаи с мигрантами происходят не только в Москве, но и во многих других мегаполисах. Эту проблему надо как-то решать, ее нельзя оставлять в вялотекущем состоянии, когда люди, у которых нет прав, просто ходят и чистят улицы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самал Еслямова получила награду Каннского фестиваля за роль Айки

Люди постепенно ассимилируются, они хотят быть полноправными членами общества, но в нынешней ситуации у них очень мало возможностей. Получить легальную прописку и разрешение на работу сейчас очень сложно. Конечно, власти что-то делают для решения этой проблемы, но мигранты все равно находятся в таком поле, что им очень трудно легализоваться. А если у них возникают дополнительные проблемы или беременность, то все только усугубляется.

Би-би-си: Можно ли сказать, что это типичная для современной Москвы история?

Г.О.: Эта история тем и интересна, что она типична. Москва, как всякий огромный мегаполис, переполнена людьми - это такой современный Вавилон. Там сосуществует очень много разных людей. Особенно тех, которые приезжают за своим счастьем в этот огромный город. Конечно, эта история очень московская.

Многие мигрантки и молодые девочки, которые приезжают в Москву, они оставляли и, может быть, сейчас тоже бросают своих детей, потому что они не могут их прокормить, с одной стороны, а с другой стороны, они физически и духовно не готовы к такому испытанию - они не видят себя матерями.

С.Д.: Да, такие истории есть, но есть истории и пожестче, когда люди погибают. Подпольные аборты и так далее. У главной героини фильма беременность наложилась на долг, который нужно отдавать. Многие мигранты из-за этого и приезжают в Москву, чтобы быстрее заработать и отдать долги на родине. Это для них нормальная ситуация, она постоянно встречается в этой среде. Бывают ситуации намного жестче.

Правообладатель иллюстрации Gennady Ostrovsky Image caption Геннадий Островский (слева) и Сергей Дворцевой представили фильм в Каннах в мае

Мы, живущие в Москве люди, об этом не знаем. Мы видим, как они ходят по улицам, чистят улицы, мы смотрим на них из окна машины или автобуса. Но никто из нас в принципе не знает, как живут эти люди, всем наплевать на это. А живут они очень сложно: они пытаются на всем экономить, живут в очень сложных условиях, ютятся по много человек в одной комнате или квартире. Они вынуждены экономить каждую копейку и отсылать туда, на родину.

Би-би-си: Как вы восприняли попадание фильма в шорт-лист? И как вы думаете, связано ли это с его остросоциальной тематикой?

Г.О.: Само попадание [в шорт-лист] - это классно, это очень хорошо для картины, это подогреет интерес публики к этому фильму. Что касается наших шансов, то надо понимать, что "Оскар" - это не только соревновательная, но часто и политическая вещь. Но то, что фильм попал в один ряд с прекрасными картинами - это заслуженно и очень классно.

С.Д.: Возможно, с темой [мигрантов] это тоже связано, потому что она сегодня волнует всех. Проблемы с мигрантами сегодня есть во многих странах, в том числе и в США. Но я думаю, что тут сказалась и сила самой картины. Конечно, голосование академиков не всегда бывает объективным, но наша картина однозначно имеет силу не только в теме, но и силу художественной правды, а это главное.