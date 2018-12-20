21 декабря 1988 года на шотландский городок Локерби упал пассажирский "Боинг", летевший в Нью-Йорк, на борту которого взорвалась бомба. 30 лет спустя жители города вспоминают, как трагедия изменила их жизнь.

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