Пресса Британии: теперь мы знаем, чего боится Брюссель

В обзоре британской прессы:

Брюссель расследует утечку дипломатической переписки

Брюссель расследует утечку дипломатической переписки: тысячи сообщений, которыми предположительно обменивались европейские дипломаты оказались в открытом доступе. Президент США Дональд трамп в них назван "задирой" (bully) а Крым - "горячей зоной", где сегодня может находиться ядерное оружие, сообщает брюссельский корреспондент газетыGuardian.

В ЕС говорят, что знают о потенциальной утечке чувствительной информации и активно расследуют проблему.

Содержимое сообщений только подчеркивает опасения по поводу действий администрации Трампа и общей деградации основанного на общепринятых правилах мирового порядка, делает вывод газета.

Как следует из одного сообщения, евродипломаты восприняли июльскую встречу Трампа с российским президентом Владимиром Путиным как удачную, по крайней мере для Путина.

В датированном мартом сообщении говорится об усилиях европейской дипломатии, направленных на сглаживание негативного отношения [администрации Трампа] к ЕС, которое стало причиной многих опасений. Также в нем рекомендуется обходить Трампа и иметь дело напрямую с конгрессом.

Это, конечно, не слив масштаба "Викиликс", комментирует утечку обозреватель газеты Патрик Винтур, однако внутренние коммуникации евродипломатов дают нам возможность взглянуть на окружающий мир их глазами.

Как следует из материалов, Евросоюз в переговорах ведет себя как единое государство с четкими интересами. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в какой-то момент говорит представителям Китая, что ЕС ожидает, что к нему будут относиться как к неделимому союзу.

Из утечки видно, насколько и ЕС и Китай озабочены импульсивными поступками и твитами Дональда Трампа. Они даже шутят, что в лице Трампа у них появился общий противник. Даже Владимир Путин, по словам Си Цзиньпина, озадачен американским президентом. "Трамп относился к Путину с уважением, а Путин не считал его за своего", - так, как следует из утечки, Си охарактеризовал встречу российского и китайского лидеров.

В целом ничего революционного в попавших в интернет материалах нет, полагает Guardian. Евродипломатов заботит подъем Китая и возможный подрыв им санкционного режима против КНДР, влияние в Африке и позиции по правам человека.

Однако самое интересное здесь, может быть, не в содержимом утечки, а в том, что брюссельский офис вообще смогли взломать, считает обозреватель.

Слабость американской демократии перед кибероперациями

Многие называют происходящее мировой информационной войной. Действительно ли Россия помогла Дональду Трампу победить на выборах 2016 года, узнать уже невозможно. Но невозможно и отрицать то, что Кремль ведет информационную войну на нескольких фронтах против западных демократий, пишет Financial Times.

Проблема ни в коем случае не ограничивается Штатами: Владимир Путин нацеливается и на другие демократические страны, включая Британию, Нидерланды и Италию, но американский электорат пока остается основной и, возможно, самой легкой целью для российских пропагандистов.

В этом году Белый дом не дал хода подготовленному обеими партиями законопроекту о защите выборов в США. Закон предполагал повышение уровня сотрудничества между федералами и правительствами штатов, введение усовершенствованной процедуры аудита выборов и другие меры.

Целостность электоральной системы крайне важна, и нежелание США совершенствовать свою систему преступно. Следующий состав конгресса должен продолжить работу над законом.

В двух недавно составленных для сенатского комитета по разведке докладах отмечается нежелание IT-компаний сотрудничать с проверками и расследованиями. Они предоставляли правительству неполную информацию, и даже это занимало у них по несколько месяцев. Поэтому если Дональд Трамп принципиально не желает защищать американские выборы, то в этом он, кажется, не одинок.

Так происходит с 2016 года. Сначала Facebook не признавал, что в соцсети завелись распространяющие "фейк ньюс" тролли, потом начал принимать гомеопатические меры. Если Силиконовая долина хочет быть частью решения, а не частью проблемы, она должна переменить отношение к происходящему.

Однако основной виновник происходящего - потребитель новостей.

Алгоритмы "Фейсбука" и "Гугла" играют на любви людей к сенсациям. Самые эффективные дезинформационные кампании Кремля, включая направленные на понижение явки среди чернокожих американцев, работали по принципу информационного каскада, вызывая ярость толпы.

Главная проблема не в Кремле и не в Белом Доме, а в нас самих, резюмирует издание.

Мир охватила привычка дорого жениться

Самой заметной свадьбой прошлой недели было бракосочетание Иши Амбани, дочери самого богатого человека в Индии. Серия ярких вечеринок, на одной из которых выступала Бейонсе, завершилась приемом в 27-этажном доме Амбани в Мумбае. Среди гостей была Хиллари Клинтон, пишет колумнист Financial Times Джон Гэппер.

Может быть, свадьба и не стоила сто миллионов, как говорят сплетники, но по внешним признакам все же стоила. Она стала завершением индийского свадебного сезона, в ходе которого актриса Приянка Чопра предстала в 23-метровой фате.

Гэппер желает счастья всем молодоженам, но отмечает, что если бракосочетание двух людей стоит дороже, чем билет на будущий полет вокруг Луны от Илона Маска (около 80 млн долларов) то, возможно, что-то пошло не так.

Все это похоже на обычай американских индейцев, который называется потлач. Это традиционная церемония демонстративного обмена дарами. В ходе потлача зажиточные семьи и старейшины племени, чтобы показать, насколько они богаты, сжигали целые лотки с подарками.

Исследователи сравнивают потлач с викторианскими балами, целью которых тоже была демонстрация склонности к сверхпотреблению хозяина вечеринки, как бы сказали сегодня.

Сегодня это место в культурах разных стран занимает дорогая свадьба.

Настало время богатым задуматься о далекоидущих последствиях этих демонстраций. Они подрывают экономику: любой "свадебный" аксессуар - стол, стул или скатерть, стоит в несколько раз дороже своего несвадебного аналога. В Индии дорогие свадьбы разоряют целые семьи и вгоняют родителей невесты (чаще всего платят именно они) в долги.

Свадьба должна быть праздником союза двух людей и двух семей. И делать из нее слишком яркое шоу просто неприлично, делает вывод газета.