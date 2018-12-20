СМИ России: повышение НДС, пенсионного возраста и закручивание гаек

В обзоре российских СМИ за 20 декабря:

"Ведомости": "почтальоны" силовых структур

Госдума в среду завершила осеннюю сессию, отработав 2,5 года из отведенных ей пяти лет. Итоги работы подводят "Ведомости". В год триумфальных для Кремля президентских выборов депутатам пришлось принимать законы, позволяющие государству пополнять бюджет за счет населения, а во внутренней политике наметилась новая волна закручивания гаек, полагает газета.

Среди главных источников пополнения бюджета за счет населения издание называет увеличение НДС с 18 до 20% (с 2019 года) и увеличение пенсионного возраста.

Пополнить бюджет призван и закон о специальном налоговом режиме для самозанятых, который в качестве эксперимента вводится в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

В общественно-политической сфере главными объектами интереса депутатов были выборы, митинги и интернет. Так, иностранные организации будут признаваться нежелательными за попытки вмешательства в российские выборы, а самим россиянам грозят новые наказания за нарушения на митингах - например, за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Снова ужесточится регулирование интернета, хотя наиболее громкие инициативы еще только предстоит принять, пишет газета. Речь идет о снижении до 20% допустимой доли иностранного участия в новостных агрегаторах и о госрегулировании работы рунета в случае его отключения от глобальной сети. Еще один нашумевший законопроект предполагает административное наказание за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей, а также информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение" к государству и власти.

Все видят, что деньги у государства заканчиваются, поэтому их начинают выкачивать из народа, полагает зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: "Закручивают гайки, наезжают на новостные агрегаторы, хотят устроить китайский вариант интернета. А причина одна: чем больше люди будут общаться в интернете, тем быстрее власть будет заменена".

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов из негатива выделяет пенсионную реформу и поправки в бюджет-2018, а из позитива - принятый в последний день сессии закон об отмене внутрироссийского роуминга. С тем, что Дума ограничивала права граждан, он не согласен: "Подобные законы принимаются и в Европе, и в США. А вот то, что в социально-экономической политике правительство предпочитает решать проблемы бюджета за счет граждан и не хочет затрагивать крупные сырьевые компании, сверхбогатых людей, - это факт".

Законы о пенсионном возрасте и росте НДС носили антисоциальный характер и перекладывали решение проблем развития страны с государства на граждан, согласен депутат Юрий Афонин (КПРФ): "У нас профицит бюджета, деньги идут на нацпроекты, но при этом все большими налогами облагаются граждане".

Госдума работает в рамках сложившейся системы, стать самостоятельным центром, который может с чем-то не соглашаться и определять тренд развития законодательства, она не смогла, считает политолог Александр Кынев. По его мнению, в большинстве депутаты выступают "почтальонами" от силовых структур или ведомств, но тень падает на репутацию всего парламента, отмечает эксперт.

"Не могу вспомнить какую-то идею, которая бы всем обществом воспринималась как долгожданная и полезная, снимающая запреты", - говорит эксперт. Так что общий тренд на закручивание гаек и ухудшение социальных законов продолжается, а в выигрыше только силовики, заключает Кынев.

"Коммерсант", РБК: цены на алюминий упали, акции "Русала" подскочили

Снятие санкций США с компаний Олега Дерипаски En+ и "Русал" комментирует "Коммерсант". Сам бизнесмен при этом остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов.

Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич отмечает, что после вывода компаний из-под санкций они смогут работать в обычном режиме. Но резкого снижения цен на алюминий ждать не стоит, считает Максим Худалов из АКРА, "фактор "Русала" был отыгран еще в августе. Сейчас цены на металл и так снижаются и продолжат падать вслед за себестоимостью электроэнергии, поясняет эксперт, и напрямую связывать это со снятием санкций с "Русала" вряд ли стоит.

Худалов добавляет, что раньше можно было трактовать действия Вашингтона как желание улучшить положение конкурента "Русала", американской Alcoa, но снятие санкций делает эту версию сомнительной. Он допускает, что продажа как минимум части акций "Русала" может быть реальной, то есть ВТБ в сделке представляет интересы "крупной российской компании".

Объявление о снятии санкций произошло почти одновременно с заявлениями о выводе войск США из Сирии, но директор Института международных отношений и управления МГИМО американист Михаил Троицкий связи между этими событиями не видит.

"Снятию санкций предшествовал долгий бюрократический процесс, бизнесмен избавлялся от акций, лоббировал в конгрессе, работал с минфином США, - сообщил эксперт. - А вывод войск из Сирии больше связан с личным решением Дональда Трампа и продиктован его желанием улучшить внутриполитический имидж".

Акции "Русала" на Гонконгской бирже подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций, пишет РБК. Причиной этому стали позитивные вести о скором снятии санкционных ограничений. Также издание отмечает, что на фоне хороших новостей рубль укрепился к доллару и евро.

The Bell: ослабление рубля и отток инвесторов

ФРС в четвертый раз за год повысила ставку, The Bell рассуждает, что это будет значить для России. Вопреки протестам Дональда Трампа, Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 2,25-2,5%. Это четвертое повышение базовой процентной ставки в США с начала года и максимальное ее значение с начала 2008 года. Для России это означает усиление давления на рубль, а в более отдаленной перспективе - дальнейший рост ставки ЦБ.

Президент Дональд Трамп выступает категорически против дальнейшего роста ставок. К критике президента присоединяются и некоторые финансисты с Уолл-стрит, обеспокоенные падением на фондовом рынке.

Повышение ставки может привести к ослаблению рубля и выходу инвесторов из российских активов, говорит доцент финансов РЭШ Олег Шибанов. Инвесторы, увидев повышающиеся ставки, и зная, что ФРС их некоторое время не будет повышать, перейдут в американские активы. Но распродажи на рынке будут небольшими, ведь инвесторы выходили из российских активов и раньше, считает эксперт.

Отток станет более интенсивным, чем при прочих равных, отмечает управляющий директор по макроэкономике "Эксперт РА" Антон Табах. В долгосрочной перспективе ужесточение политики ФРС потребует от ЦБ более интенсивного повышения ставки для предотвращения оттока капитала, считает он.

Что еще почитать:

О том, какие возможности дает государству законопроект о "суверенном рунете", рассказывает The Bell. Журналисты прочитали документ и разобрались, как именно может работать "суверенный рунет", если законопроект примут.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си