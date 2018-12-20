Взрыв в Локерби: теракт, который изменил авиапутешествия задолго до 11 сентября

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Марджори Маккуин смотрела телевизор в гостиной своего дома в Локерби вместе с дочерью-подростком Викторией.

Это был самый короткий день в году. До Рождества оставалось четыре дня.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Марджори Маккуин видела, как небо окрасилось в оранжевый цвет

По телевизору шла программа "Это твоя жизнь", которую семья Маккуин, как и миллионы других семей в Британии, никогда не пропускали.

Шоу было в самом разгаре, когда Марджори услышала необычный шум. "Мне кажется, гремит гром", - сказала она дочери Виктории, которой на тот момент было 14 лет.

Однако вместо того, чтобы затихнуть, раскаты становились все громче. "Кажется, бойлер сейчас взорвется", - подумала 42-летняя Марджори.

...вдруг все небо окрасилось в оранжевый цвет. Вверх на десятки метров взметнулись огни пламени Марджори Маккуин

Муж Марджори в тот вечер был в ресторане с друзьями. Непонятные звуки так ее встревожили, то она вышла из дому, на ветер и холод, посмотреть, что происходит.

"Выйдя на улицу, я поняла, что рядом с домом только что пронеслось что-то огромное", - вспоминает она.

"А затем, секунд через пять, раздался чудовищный - нет, не взрыв, я бы не сказала, что это был взрыв - раздался звук тяжелого удара. Это всё, что я услышала".

"Потом послышался свист рассекаемого воздуха, и вдруг все небо окрасилось в оранжевый цвет. Вверх на десятки метров взметнулись языки пламени. Я понятия не имела что происходит".

В нескольких сотнях метров от ее дома в небольшом городе на юго-западе Шотландии происходила ужасающая катастрофа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роузбэнк-кресент

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шервуд-кресент

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сидней-плэйс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тандергарт

Город в огне

Патрик Киганс лишь недавно был назначен священником в местном англиканском приходе. Он с нетерпением ждал своего первого Рождества в Локерби, где он поселился в доме №1 по Шервуд-кресент.

Священник уже успел подружиться с некоторыми соседями, и в тот вечер собирался встретиться с двумя из них - Дорой и Морисом Генри.

Этой встрече не суждено было состояться - ни в тот вечер, ни когда-либо в будущем.

Image caption Патрик Киганс переехал в Локерби незадолго до крушения самолета

У священника гостила его мать, и они собирались вместе навестить чету Генри сразу после выпуска вечерних новостей.

Перед выходом он поднялся на второй этаж дома, чтобы убедиться, спрятал ли он рождественский подарок для матери.

Внезапно он услышал над головой шум, который напомнил ему звук пролетающего военного самолета. Кигансу показалось, что тот падает на соседнее поле.

"Сразу после этого раздался чудовищной силы взрыв", - вспоминает он.

Мощная ударная волна сотрясла дом, и, когда все стихло, он с удивлением для себя понял, что не пострадал.

Спустившись, он обнаружил, что его мать тоже была невредима. Взрывная волна не задела ее благодаря холодильнику, который прикрыл ее от удара.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дома по Шервуд-кресент серьезно пострадали

Они выглянули наружу и не узнали свою улицу. Перед ними развернулась картина грандиозных разрушений. Вся Шервуд-кресент была охвачена огнем, большинство домов были уничтожены.

Тела супругов Генри так никогда и не нашли.

В общей сложности в тот вечер погибли 11 человек, чьи дома стояли на той улице.

Тела в саду

Питер Гизеке жил на Парк-Плэйс - в тихом районе в восточной части Локерби, состоявшем из череды домов, которые равномерно концентрировались вокруг парков и игровых площадок.

Питеру тогда было 35 лет. В тот вечер трое его детей уже легли спать. Примерно в 7 часов вечера он услышал доносящийся откуда-то низкий, тяжелый рокот.

Image caption Питер Гизеке услышал, как что-то ударило по двери, выходившей в сад

Из окна он увидел, как с неба падало что-то ослепительно яркое, а затем неподалеку от соседней Шервуд-кресент раздался взрыв.

Почти сразу же что-то сильно ударило по задней двери его дома, выходившей в сад. В доме погас свет, семья осталась в темноте.

"Дети спустились со второго этажа. Они плакали. Повсюду лежало битое стекло, часть мебели была разрушена", - рассказывает он.

Питер взял фонарик и посветил им наружу.

В воздухе сильно пахло авиационным керосином, в саду были разбросаны обломки.

Но самое ужасное - там были тела людей.

"Тела лежали на кустах в саду, тела были разбросаны под окнами перед домом. Мертвые тела были повсюду".

В его памяти навсегда отпечатался образ молодой девушки, лежавшей на живой изгороди.

"Я никогда не забуду ту девушку - на ней был голубой топ, свитер".

В общей сложности из этого небольшого закоулка было вывезено 60 тел.

"Боинг", рухнувший с неба

Примерно за 35 минут до взрыва "Боинг 747" авиакомпании Pan American, выполнявший рейс PA103, вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и взял курс почти точно на север.

Над Шотландией пилот начал поворачивать лайнер немного к западу.

Ему предстояло пересечь Атлантический океан и приземлиться в аэропорту Нью-Йорка.

Однако около 7 часов вечера борт PA103 исчез с экранов радаров.

В точке последнего местонахождения самолета на радарах были зафиксированы множественные отметки, расстояние между которыми увеличивалось, и они быстро теряли высоту.

Лайнер не подавал сигналов бедствия. Затем в радиоэфире наступила тишина.

На борту самолета находились 259 пассажиров и членов экипажа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бомба находилась в переднем багажном отсеке лайнера.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Она была спрятана в кассетном радиоприемнике, лежавшем в небольшом чемодане.

Фрагменты самолета упали на землю через 46 секунд после взрыва.

Пилотская кабина и передняя секция авиалайнера с членами экипажа и пассажирами внутри рухнула почти отвесно вниз с высоты 9300 метров.

Она упала на поле неподалеку от церкви Тандергарт, в четырех километрах от Локерби.

Основная часть фюзеляжа продолжала двигаться вперед и вниз, быстро теряя высоту и распадаясь на части.

На высоте 5800 метров от корпуса оторвались крылья, и основная часть самолета перешла практически в отвесное падение.

К этому моменту лишенный носовой части и неуправляемый лайнер уже находился над Локерби.

Крылья и топливные баки упали в районе улицы Шервуд-кресент, неподалеку от дома священника Киганса.

В результате падения образовалась воронка диаметром 44 метра.

Хвостовая часть самолета, где находились большинство пассажиров, упала в районе улицы Роузбэнк-кресент, на которой находился дом Питера Гизеке.

Соседние с Питером дома на Роузбэнк-кресент приняли на себя основной удар.

Один из домов пострадал особенно сильно. Он был настолько разрушен, что с улицы были видны спальни.

"Жуткий кошмар"

Джордж Стоббс работал в полиции Локерби. Перед тем как стать полицейским, он трудился в шахте. До пенсии ему оставалось всего несколько лет.

Его семья жила в городе Лохмэйбен, который находился в 6 км от Локерби. В ту ночь его жена услышала взрыв.

Image caption Джордж Стоббс приехал на место крушения

Когда Джордж узнал о крушении самолета, он немедленно вышел на работу.

Он хотел выяснить масштабы случившегося.

"Я добрался до улицы Роузбэнк и увидел там фюзеляж, который частично погрузился в землю в саду. Он снес стену дома", - вспоминает он.

"Внутри все еще было много тел. К тому времени их еще не забрали. В итоге из этой части самолета извлекли 60 тел".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К поисково-спасательным работам привлекли военных

Затем он отправился в Тандергарт, куда упала носовая часть.

В этой части самолета сохранились иллюминаторы, и поэтому снаружи обломки выглядели не так ужасно.

"Но понятно, что с другой стороны самолета торчали километры проводов, также там были видны тела людей в пассажирских креслах. Внутри я увидел жуткий кошмар".

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Через несколько часов после взрыва Джозефин Дональдсон и ее муж Роберт решили вернуться в свой дом.

Ходили слухи, что в городе появились мародеры, и супруги хотели удостовериться, что с их домом ничего не случилось.

По всему городу виднелись огни пожаров, на улицах лежали обломки самолета, везде можно было увидеть полицейских, пожарных и медиков. Район, в котором находился их дом, оцепили на случай, если загорится соседняя заправочная станция.

Image caption Джозефин Дональдсон нашла в саду женскую сумочку

Дональдсоны все же попали домой, тайком прокравшись по полям.

Зайдя в дом, Джозефин посмотрела в сад и увидела на земле женскую сумочку.

"Я ее открыла, а внутри была открытка с поздравлением на 21-летие", - рассказывает она.

"Ее звали Николь Боуланджер. В том году 28 октября ей исполнился 21 год".

Джозефин включила телевизор, и там в новостях увидела мать Николь, ждавшую известий о дочери в аэропорту Нью-Йорка.

Image caption Николь Боуланджер входила в группу из 35 студентов Сиракузского университета

"Это меня так расстроило", - говорит Джозефин.

"Она пришла в аэропорт, чтобы встретить дочь, и там выяснила, что самолет PA103 взорвался. А сумочка ее дочери оказалась у меня".

"И тогда я сразу решила, что буду помнить об этой девочке и всегда буду приносить в память о ней цветы к мемориалу на местном кладбище".

Николь Боуланджер была одаренным человеком - она прекрасно пела, танцевала и сочиняла музыку. После окончания университета она собиралась связать свою жизнь с театром. Так получилось, что ее переход во взрослую жизнь совпал с незабываемым путешествием.

Николь отметила свое 21-летие в Лондоне. Она входила в группу из 35 студентов Сиракузского университета, которые возвращались домой после семестра учебы в британской столице.

Все они погибли в самолете над Локерби.

Возродившийся город

Четверг 22 декабря стал первым днем истории нового, изменившегося навсегда Локерби.

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В тот день весь город, вся Шотландия, весь мир осознали масштабы трагедии.

На место прибыли спасательные бригады и журналисты.

На окружающих город холмах полицейские и спасатели продолжали находить тела погибших.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военных отправили искать останки погибших

Останки свозили во временные морги, организованные сначала в городской ратуше, а затем и в здании местного катка.

У Дэвида и Стивена Фланниган в тот вечер погибли родители и сестра. Их дом находился на Шервуд-кресент. На другой день они пришли в гости к Марджори Маккуин.

Стивен, которому было 14 лет, видел авиакатастрофу из окна соседского дома, его 19-летний брат Дэвид жил в городе Блэкпул в Англии.

Марджори долго не могла найти нужных слов, и они сидели в тишине.

"Потом Дэвид сказал: "Можно я покажу тебе кое-что?"

""Конечно!"- ответила я. Тогда он отвел меня к машине, открыл багажник и достал оттуда маленькую лейку".

"Такие продаются в супермаркетах по 50 пенсов. И он сказал: "Это все, что осталось от моей семьи, все, что я смог найти"".

"Я думаю, именно тогда я поняла, насколько это ужасно. И я никогда не смогу этого забыть.Никогда".

Несмотря на весь ужас происшедшего, священник Киганс старался сделать все, чтобы у детей Локерби было нормальное Рождество.

Рождественские огни оставались зажженными, но Киганс сообщил епископу, что ограничится одной короткой молитвой во время полуночной рождественской службы.

"Мне удалось выдавить из себя примерно 10 слов. Больше не смог".

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Многие жители города стремились помочь семьям погибших.

Группа местных женщин организовала прачечную, чтобы рассортировать, постирать и погладить одежду, извлеченную из-под завалов и обломков.

Они устанавливали владельцев, упаковывали вещи и передавали семьям жертв.

Джозефин Дональдсон, которая нашла у себя в саду сумочку Николь Боуланджер, тоже решила в этом участвовать.

Image caption Эйми Элизабет Шапиро находилась на борту разбившегося самолета

"Некоторые коробки, которые передавала полиция, ты обрабатываешь буквально на автопилоте, некоторые - мельком просматриваешь", - рассказывает она.

"В тот день мне попалась папка с материалами, которые меня заинтересовали. Они относились к еще одной студентке. Она была такая милая на фотографиях. В папке были поздравительные открытки на 21-летие, а день рождения был тот же, что у Николь Боуланджер".

"Она отпраздновала его 28 октября. Ее звали Эми Бет Шапиро. С того времени я называла этих двух девушек моими дочками".

После катастрофы в Локерби начали прибывать родственники пассажиров рейса PA103.

Они искали утешения, им нужны были ответы на вопросы о смерти их близких.

Питер Гизеке узнал,что девушку, чье тело он обнаружил у себя в саду, звали Энн Линдси Отенасек. Ей был 21 год, и она была родом из Балтимора.

Энн Линдси тоже была одной из 35 студентов Сиракузского университета, возвращавшихся домой.

Ее родители однажды постучали в дом Питера.

Он вспоминает, как женщина сказала: "Насколько я понимаю, мою дочь нашли в вашем саду".

Питер показал родителям девушки место, где он обнаружил тело, и потом они проговорили всю ночь.

"Мы прогулялись до кафе, чтобы выпить чаю, и они оказались очень, очень приятными людьми", - продолжает он.

"Мы до сих пор общаемся - присылаем друг другу открытки на Рождество, цветы".

История продолжается

Спустя 12 лет после крушения рейса PA103 над Локерби сотрудник ливийских спецслужб Абдельбасет Меграхи был обвинен в массовом убийстве.

Шотландский суд проводил заседание по этому делу в Гааге (условием выдачи ливийской стороной подозреваемых был суд на нейтральной территории).

В 2001 году Меграхи был приговорен к 27 годам лишения свободы в шотландской тюрьме, однако его освободили уже через восемь лет, после того как у него обнаружили рак простаты в терминальной стадии.

Он умер в 2012 году, но история не умерла вместе с ним.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меграхи освободили из шотландской тюрьмы из-за болезни

Сомнения относительно виновности Меграхи и той роли, которую сыграло ЦРУ в сборе улик против него, остаются до сих пор.

Семья Меграхи подает уже третью апелляцию по поводу обвинения. Шотландская комиссия по рассмотрению уголовных дел в настоящий момент решает, имеются ли основания для направления этого дела в апелляционный суд.

Среди жителей Локерби нет единого мнения на этот счет.

Питер Гизеке никогда не сомневался в виновности Меграхи и он был против досрочного освобождения. Но он считает, что у Меграхи были сообщники.

"Правда не раскрыта полностью, и я не верю, что когда-нибудь это произойдет. Нам никогда не докопаться до сути этой истории. Я так думаю. Меграхи был главным исполнителем, но были и другие участники".

Image caption Джим Суайр - отец одной из жертв теракта в Локерби

Марджори Маккуин мало интересуют юридические и политические последствия теракта.

"Я уверена, что Локерби - это прежде всего история людей, жизнь которых столь трагически оборвалась здесь. Это то, о чем мы должны помнить", - говорит она.

Отец Киганс после ухода на пенсию стал участником кампании "Справедливость для Меграхи", к которой он присоединился после встречи с Меграхи и членами его семьи.

Организатор кампании - Джим Суайр, отец одной из жертв теракта в Локерби. Ее участники призывают рассмотреть апелляцию семьи Меграхи.

Локерби живет с нами, мы - часть Локерби, а Локерби - часть нас Патрик Киганс

"Я не могу спокойно жить и молчать, осознавая, что этот человек осужден несправедливо", - говорит Киганс.

"Локерби - это неоконченная история, если говорить о правовой стороне дела".

"Но для тех из нас, кто лично пережил трагедию, эта история не закончится никогда. Локерби живет с нами, мы - часть Локерби, а Локерби - часть нас".

"Все что мы чувствовали тогда, останется с нами. Ужас, трагедия, печаль, горе, а также любовь и поддержка, которую мы испытали. Все это останется с нами".

Локерби сегодня - это аккуратный красивый город, дела в котором, похоже, идут неплохо.

Он стоит на трассе, связывающей Глазго и Карлайл, и фермеры со всей округи приезжают сюда торговать своей продукцией.

С населением в 4 тыс. человек Локерби не воспринимался как маленькая удаленная от мира деревушка, но вряд ли можно было предположить, что он станет ареной для теракта глобального масштаба, что в нем произойдет ужасная трагедия.

Многое изменилось за прошедшие годы. В Локерби появились новые предприятия и жилые кварталы, население городка выросло.

Я горжусь, что живу в Локерби, и тем, что жители города показали себя с лучшей стороны Марджори Маккуин

Там, где погибли целые семьи, где оборвались жизни, где были разрушены дома, теперь стоят памятники. Но здесь же появилась и новая жизнь.

На Шервуд-кресент - в эпицентре катастрофы - построены новые дома, а рядом установлен скромный мемориальный камень.

К западу от города расположилось Драйфсдейлское кладбище. Специальная экспозиция в доме для посетителей рассказывает историю рейса PA103, а мемориал, посвященный трагедии в Локерби, хранит память о 270 жертвах.

Другим проявлением памяти о случившемся является ежегодная стипендия, которую получают каждый год два местных школьника для обучения в Сиракузском университете в США.

Девиз университета: "Помни о прошлом, живи для будущего". Это можно сказать и о Локерби в целом, и о людях, чьи жизни никогда не будут прежними после ужасной трагедии.

Марджори Маккуин говорит, что стипендия - пример того, как добрые дела могут стать результатом трагических событий.

"Я горжусь тем, что живу в Локерби и что жители города показали себя с лучшей стороны", - говорит она.

"Когда происходит нечто подобное, это невероятная трагедия. Это ужасно. Но потом, хоть и приходится долго ждать, в итоге [из трагедии ] вырастает что-то позитивное".

"Мне очень приятно, что, когда в Локерби приезжают гости, их тепло принимают, им показывают город. И Локерби никогда, никогда не забудет своих родственников и то, при каких обстоятельствах они здесь погибли".

Джозефин Дональдсон - типичная жительница Локерби. Она гордится тем, как трагедия сплотила людей, но какой-либо похвалы за свой вклад она не ждет.

Дважды в год она приходит к мемориалу, отдавая дань памяти Николь и Эми Элизабет. Она никогда в жизни их не видела, но все равно называет их "мои девочки".

"Я всегда приношу туда цветы - на их общий день рождения и 21 декабря. Я никому не говорю об этом, не подписываю открытки. Лишь оставляю свои инициалы - ДД".

"Я подумала, что мне нужно это делать. У меня был сын, и если бы это случилось с ним в Америке, и он бы не вернулся домой, мне бы хотелось, чтобы кто-то сделал для него то же самое".