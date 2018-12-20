Маленький дрон стал причиной большого хаоса в Гатвике. Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие страны ужесточают правила пользования дронами

Десятки тысяч пассажиров не смогли улететь из лондонского аэропорта Гатвик из-за двух замеченных над летным полем дронов. В настоящий момент взлетно-посадочная полоса закрыта, а власти проводят расследование.

Как получилось, что небольшой дрон стал причиной такого хаоса, и какую опасность в целом представляют эти устройства?

Что такое дрон?

Услышав слово слово "дрон", некоторые представляют авиаудары в зонах конфликта, но на поле боя используются высокотехнологичные летающие роботы, и вряд ли они стали причиной переполоха в Гатвике.

Значительная часть беспилотных летательных аппаратов - небольшие по размеру радиоуправляемые квадрокоптеры, которые используют фотографы и энтузиасты.

Этот небольшой гаджет выпускается в массовых масштабах, его стоимость варьируется от 50 долларов до нескольких тысяч.

Для кого-то управление дроном - это просто развлечение, однако все чаще его применяют в разных видах индустрии, например, в строительстве.

Как может дрон повредить самолет?

В октябре 2007 года в Канаде дрон столкнулся с крылом самолета, который получил небольшое повреждение, однако благополучно смог приземлиться.

Правообладатель иллюстрации ASSURE Image caption Эксперты согласны, что дрон способен повредить самолет

Пока специализированных исследований о том, насколько может быть опасен дрон для летящего самолета, достаточно мало. Несколько исследовательских центров моделировали разные варианты столкновений, но все они пришли к разным выводам.

В университете Дейтона в США смоделировали столкновение квадрокоптера весом 1 кг с коммерческим авиалайнером, летящим со скоростью 383 км/ч, и пришли к выводу, что это приведет к серьезному повреждению.

Исследователи из альянса, занимающегося безопасностью беспилотных летательных аппаратов (Assure), совместно Федеральным управлением гражданской авиации США пришли к выводу, что столкновение с дроном может привести к более серьезным последствиям, чем столкновение с птицей, и есть вероятность, что находящиеся в дронах литий-ионные аккумуляторы не разрушатся при ударе, а застрянут в корпусе самолета и станут причиной возгорания.

Преподаватель робототехники в Имперском колледже Лондона Рави Вайдянатан сказал в интервью Би-би-си: "Для больших самолетов дроны представляют хоть и небольшую, но угрозу. Вероятность столкновения низкая, но дрон может попасть в двигатель самолета. Дрон весом более 2 кг может пробить стекло кабины пилотов некоторых типов самолетов".

Глава компании Quantum Aviation, специализирующейся на безопасности полетов, Мартин Ланни сказал: "Дрон выглядит достаточно хрупким, но он оснащен крупным аккумулятором, и если сравнить дрон с птицей, то он представляет большую угрозу, если попадет в двигатель или фюзеляж".

По данным сайта UK Airprox Board, в 2017 году было зафиксировано 92 случая опасных сближений дронов с самолетами.

Как аэропорты могут себя защитить?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году было зафиксировано 92 случая опасных сближений дронов с самолетами

В Британии с июля действует закон, который запрещает запускать дроны в радиусе менее 1 км от аэропорта. Также запрещено поднимать дрон выше 120 м.

Но эксперты указывают, что это правило может оказаться неэффективным, поскольку приземляющийся самолет летит ниже 120 м. И понятно, что, если человек захочет нарушить закон, он его нарушит.

В некоторых тюрьмах страны уже функционируют системы, которые блокируют радиосигнал и не дают дрону приземлиться. Это связано с тем, что в последнее время к помощи беспилотников прибегают друзья заключенных, чтобы передавать им запрещенные вещи.

Аэропортам, которые хотят обезопаситься от появления дронов, необходимо устанавливать более совершенные дорогостоящие системы, которые с помощью радара, детекторов радиочастот и камер выявляют появление беспилотников, а также откуда они прилетели.

"В идеале нужно провести беседу с виновником, но для этого необходимо определить, откуда прилетел его дрон, - сказал Ланни. - Нежелательна ситуация, когда они вдруг начинают падать с неба".

Quantum Aviation утверждает, что может создать радиочастотные помехи дрону и повлиять на его работу. Многие производители беспилотников устанавливают в свои изделия опцию автоматического возвращения к владельцу или безопасного приземления.

Компания DJI, считающаяся мировым лидером в производстве дронов, в 2013 году начала оснащать свою продукцию специальными ограничителями, которые не дают беспилотникам залетать в закрытые для полетов пространства. За это отвечает программное обеспечение дронов.

Как можно поймать дрон?

Правообладатель иллюстрации Droptec Image caption Для борьбы с дронами хотят применять сети

Если закрытые пространства и помехи не приносят результата, то можно прибегнуть к другим средствам, которые позволят вывести беспилотник из строя.

Французские власти показали, как с помощью дрона и сети поймать другой беспилотник. Существует несколько компаний, в числе которых DroneDefence и OpenWorks Engineering, которые разработали технологии, позволяющие ловить дронов-злоумышленников сетью.

В борьбе с дронами применяют и лазер. В США и Китае проводятся эксперименты с лазерными устройствами, способными вывести из строя дрон за несколько секунд после обнаружения.

Принцип работы устройства в том, что лазер направляется на беспилотник и прожигает его.

Как бы ни закончилась ситуация с Гатвиком, аэропортам придется всерьез задуматься об обеспечении безопасности, считает сотрудник университета Крэнфилда Иэин Грэй.

"Аэропорты понимают, что эта проблема существует, и хотят в тесном сотрудничестве с учеными создать технологию, которая понадобится в будущем", - рассказал он Би-би-си.