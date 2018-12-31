Разоблачение мифов-2018: о еде и сексе, угрях и одиночестве

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Разоблачение мифов и всевозможные списки самого-самого - это то, что мы любили читать в интернете, и, конечно, не только в 2018-м. Но уходящий год был, как никогда, щедр на разоблачения и, как правило, делал это… Да, вы правильно догадались, списками.

Вот наш предновогодний список из 10 самых популярных разоблачений мифов.

Факты и фантазии о психически больных людях

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Каждый раз, когда человек посреди мирной жизни убивает много других людей - открывает стрельбу в школе или универмаге, на улице или в офисе, - наша первая, почти инстинктивная реакция такая: "Да он просто сумасшедший!"

Объяснить самые чудовищные поступки острыми психопатическими приступами - что может быть проще. И даже спокойней на душе - ну, больной человек, что с него взять.

Так складывается и поддерживается стереотип: психически больные люди агрессивны, склонны к насилию. Но так ли это на самом деле? Отличаем ли мы факты от наших собственных фантазий?

Корреспондент BBC Future Рэйчел Нювэр решила разобраться на конкретных примерах, связаны ли между собой психическое нездоровье и случаи насилия. Больны ли те, кто открывает стрельбу в школах и универмагах, на улицах и в офисах?

Например: в 2004 году было проведено исследование более чем 60 человек, совершивших массовое убийство в Северной Америке. Как вы думаете, сколько процентов из них были в состоянии психоза во время совершения преступления? Подробности - в статье:

"Сама виновата! Почему молчала?"

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В 2018 году редкая неделя проходила без сообщений о сексуальных домогательствах, имевших место в прошлом, порой достаточно далеком. И каждое такое сообщение неизменно сопровождалось комментариями в соцсетях: а почему они (жертвы) так долго не рассказывали об этом?

Стереотипные представления о сексуальном насилии либо дискредитируют тех, кто стал его жертвой, либо вводят в заблуждение тех, кто руководствуется подобными взглядами, оценивая случившееся - то есть полицию, судей, СМИ.

Вот пять самых распространенных заблуждений:

Большинство нападений на сексуальной почве осуществляется незнакомыми людьми

Если с тобой действительно случилось такое, ты сразу заявишь в полицию

Если о преступлении на сексуальной почве сообщить немедленно, то следственным органам будет сравнительно легко разобраться в деле и предъявить обвинения

Если бы ты действительно не хотела, ты бы сопротивлялась

Травмирующий психику опыт искажает память - возможно, вы вспоминаете то, чего не было на самом деле

Откуда эти мифы берутся и что можно им противопоставить?

Вся правда об одиночестве

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Но не сексуальное насилие и не массовые убийства, а одиночество часто называют главной проблемой современного человека.

Утверждают, что в мире оно уже переросло в настоящую эпидемию, и дела становятся все хуже. В правительстве Великобритании даже появился новый министр - по проблемам одиночества.

Каждый из нас время от времени чувствует себя одиноко. Одиночество - серьезная штука, от него много бед, но одновременно его окружает немало мифов. Вот пять самых распространенных:

Одиночество - это изоляция от общества

В мире сейчас свирепствует эпидемия одиночества

Одиночество - это всегда плохо

Одиночество ведет к проблемам со здоровьем

Большинство пожилых людей страдает от одиночества

А теперь берем в спутники обозревателя BBC Future Клаудию Хэммонд и отправляемся разоблачать эти мифы.

Это всё гены. Что мы можем изменить?

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А вот это уже не столько разоблачение мифа, сколько горькая (для кого-то) правда. Мы все прекрасно помним это еще со школьной скамьи: дети учатся очень по-разному. Что на это влияет? Разные интеллектуальные способности, которые можно развить, или что-то иное?

Кажется, логично предположить, что стабильность успехов в изучении школьных предметов объясняется, в первую очередь, более (или менее) развитыми умственными способностями конкретного ребенка.

Но в последние годы исследователи обнаружили, что успех в учебе - в начальной школе, на экзаменах при окончании средней школы и даже в изучении отдельных предметов - почти на две трети зависит от генов.

По словам ученых, стабильность достижений в учебе почти на 70% объясняется генетическими факторами и лишь на 25% - внешними факторами, окружающей средой, например, воспитанием в одной семье и посещением одной школы. Остальные 5% - другими, пока менее понятными факторами, например, влиянием друзей или учителей.

Есть ли тут повод для оптимизма для тех, кому не повезло с генами? Да, есть. Например, генетическая оценка рисков, которую можно произвести уже при рождении, имеет огромное значение для преодоления будущих проблем в учебе у ребенка.

Эти проблемы нужно выявлять как можно раньше, поскольку они, скорее всего, будут существовать на протяжении всех лет, проведенных в школе.

Например, уже при рождении мы могли бы с помощью ДНК-тестов выявлять детей, которые будут иметь проблемы с чтением, и помогать им уже на раннем этапе развития. Подробнее об этом в статье:

Мы можем учиться как дети, даже лучше

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А вот еще одно разоблачение на темы образования. Существует расхожее мнение о том, что иностранный язык детям дается намного легче, чем взрослым.

Но это не совсем так. Более того: изучающие языки во взрослом возрасте имеют много преимуществ.

Да, малыши лучше воспринимают чужие слова на слух и различают особенности новых звуков. Дети дошкольного возраста с поразительной скоростью схватывают верное произношение и правильную интонацию. Но и для взрослых не все потеряно.

Жизненный опыт (события, усвоенные методы обучения - и даже любовь и дружба) предоставляет нам, взрослым, множество преимуществ по сравнению с детьми. Как использовать эти преимущества? Читаем статью Софи Хардак:

Два отпетых бандита - Соль и Сахар

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Теперь перейдем к самой плодовитой на мифы сфере - нашей пище. И самые страшные персонажи здесь - два кровавых гангстера, отпетые мафиози Соль и Сахар, создавшие всемирную преступную сеть, направленную на подрыв нашего здоровья.

Про этих двоих уже сказано столько плохого, что вывод, казалось бы, один: не пользоваться ни в коем случае их услугами. Не солить, не сластить.

Но, может быть, предоставим этим бандитам право сказать несколько слов в свою защиту? Неужели все то плохое, что мы о них думаем - правда? И что говорят последние научные исследования? А говорят они очень много интересного и неожиданного...

Если у вас акне, не изводите себя голодом

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Анджали Махто - популярный в Лондоне дерматолог. Она много чего знает про пищу и про то, как мы боимся тех или иных продуктов.

"Многие из женщин ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно: это превратилось в нездоровую одержимость", - пишет она.

"А как иначе назвать постоянное подыскивание уважительной причины для того, чтобы не пойти пообедать с друзьями? Как назвать отказ съесть маленький кусочек пирога, который на день рождения испекла мать? Как назвать категорический отказ поесть, если рядом нет кафе, где готовят "чистую", "разрешенную" пищу?"

А все из-за акне, угрей. Все брошено на борьбу с ними, тратятся огромные деньги на разные средства, перепробованы все возможные диеты.

Из рациона исключаются молочные, содержащие глютен и сахар продукты - только чтобы избавиться от этих ужасных черных точек на лице.

"Но нам мало ограничений в пище, мы еще и готовы позорить каждого, кто, по нашему мнению, неверно питается", - подчеркивает Анджали Махто.

Что же лондонский дерматолог предлагает всем, кто страдает от угрей на лице?

Ожидания, вероятности и долгая-долгая жизнь

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Этот миф выглядит так убедительно, что в него трудно не поверить.

Действительно, глядя на чудеса современной медицины, множество предлагаемых вариантов здоровых диет, очень легко решить, что мы живем гораздо дольше, чем наши предки - особенно когда читаешь, что в разные периоды истории человек порой не доживал и до 35 лет.

Тем более, что это неопровержимый факт: вероятная продолжительность жизни за последние несколько десятилетий существенно увеличилась во всем мире.

Среднестатистический человек, родившийся в 1960 году (с этого года в ООН начали собирать данные по всей планете), как ожидалось, мог достичь возраста в 52,5 года. Сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни - 72 года.

Убедительно? Но постойте: а что такое "вероятная продолжительность жизни"? Чем она отличается от реальной?

О наших предках сложилось немало мифов: так, например, многие считают, что древние греки или римляне очень удивлялись, если встречали человека старше 50-60-ти.

Но на самом деле, хотя открытия в области медицины улучшили многие аспекты заботы о здоровье, продолжительность человеческой жизни радикально не увеличилась по сравнению с прошлыми веками.

Более того, в викторианскую эпоху девочка, которой исполнилось пять лет, могла прожить до 73, а мальчик - до 75 лет. Эти цифры не просто сравнимы с современными британскими, они еще и повыше. Представители современного рабочего класса (если проводить более точные сравнения) живут в среднем до 72 (мужчины) и 76 (женщины) лет.

Почему же тогда выросла средняя вероятная продолжительность жизни, отражаемая статистикой? Кто вводит нас в заблуждение?

О "клубничке", чужом сексе и реальной статистике

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И последний миф - его разоблачение, надеемся, успокоит многих.

Когда мы думаем о сексуальной жизни других людей, мы почему-то уверены, что она у них гораздо разнообразнее и богаче. Почему нам так кажется? И что на самом деле?

Оказывается, недавно завершено целое долгосрочное исследование, посвященное нашим ошибочным представлениям о самых разных вещах - в том числе и о чужом сексе.

Британцев и американцев, среди прочего, спрашивали, сколько раз, по их мнению, их соотечественники в возрасте 18-29 лет занимались сексом в последние четыре недели. И ответы оказались очень далеки от реальности.

Особенно склонны к ошибкам мужчины - в том, что касается женщин. Например, средний американский мужчина считает, что у американской женщины на протяжении жизни бывает в среднем 27 партнеров по сексу.

При этом около 20 американцев из тысячи опрошенных оказались очень специфического мнения о своих соотечественницах, назвав абсурдную цифру в 50 партнеров, а то и больше.

Казалось бы, выживание нашего вида напрямую зависит от секса. Но именно по поводу него у нас много заблуждений. Ведь интимная жизнь скрыта от посторонних глаз. А то, что нам якобы разрешено видеть, часто не соответствует реальности.

Мы с детства прислушиваемся к разговорам сверстников, потом - к сплетням в раздевалке спортклуба, нам в голову западают результаты сомнительных опросов, запоминаются статейки в развлекательных журналах и те порнофильмы, которые мы когда-то посмотрели.

Во всем этом много "клубнички", фантастических "жизненных примеров" и преувеличений, совершенно искажающих реальную картину.

Но какая же она, реальная картина? Читаем статью Бобби Даффи:

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И в качестве новогоднего бонуса - еще три разоблачения: