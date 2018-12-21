Города-банкроты: кто в России не может расплатиться по долгам

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До сих пор в России публично объявлялось только о двух случаях дефолтов российских регионов. В 2008 году по своим обязательствам не смогла расплатиться Московская область. А в феврале 2015 года Новгородская область не смогла вовремя выплатить кредит банку ВТБ, что S&P приравнял к дефолту.

Однако на самом деле с 2014 года в России около десяти муниципалитетов не смогли вовремя исполнить свои обязательства по кредитам, следует из презентации российского Аналитического кредитного рейтингового агентства.

"Девять примеров дефолтов было обнаружено по решениям суда, точное количество дефолтов за неполные пять лет неизвестно", - говорится в презентации агентства, с которой ознакомилось Би-би-си.

Спустя день после презентации доклада АКРА уточнила, что речь идет о "нарушениях кредитных договоров по девяти регионам и муниципалитетам".

"Мы как рейтинговое агентство можем классифицировать события как дефолт только для рейтингуемых нами лиц и только с обязательным раскрытием на нашем официальном сайте. В нашем выступлении мы отдельно указывали, что у нас нет достоверной информации о состоянии кредитоспособности Ингушетии и других субъектов из списка, т.к. решения суда по данному делу еще нет", - говорится в письменном комментарии Пороховой, поступившем в редакцию.

"Дефолты в регионах происходят систематически", - рассказала Би-би-си старший директор и руководитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова.

Речь идет в основном о долгах муниципалитетов по банковским кредитам. Отследить такие случаи практически невозможно, потому как аналитики агентств отслеживают ситуацию в регионах и крупных городах, которых они рейтингуют. Ситуация в маленьких населенных пунктах не попадает в поле зрения экспертов.

Для дефолта у АКРА есть три критерия: просрочка платежа по долгу, прекращение деятельности и вынужденная реструктуризация долга.

Почему так происходит?

В 2017 году власти заявили, что пик кризиса региональных бюджетов пройден. До этого регионы вынужденно увеличивали расходы на выполнение майских указов Владимира Путина, хотя зачастую не имели на это возможности и брали дорогие банковские кредиты.

Когда уровень долговой нагрузки достиг пика, Москва начала выдавать регионам сверхдешевые бюджетные кредиты на замещение дорогих банковских. В 2018 года запустили программу реструктуризации и бюджетных кредитов.

Таким образом, проблему решала Москва: губернаторы жаловались, что у них мало самостоятельности и они не могут в полной мере распоряжаться своими финансами. По подсчетам S&P, доля доходов регионов, регулируемых федеральным правительством, составляет более 95% совокупных доходов бюджетов.

Муниципалитеты находятся в еще более в зависимой ситуации - от регионов. Уровень дотационности российских муниципальных районов - около 75%, поясняет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

"Они все живут на трансферты", - считает она.

Основа бюджетов регионов - это налоги на прибыль, но поступления от него зависят от ситуации в экономике. Муниципалитеты могут рассчитывать в основном только на часть поступлений от НДФЛ и налог на землю.

В министерстве финансов России на запрос Би-би-си ответили, что по итогам 2017 года впервые сократился номинальный объем государственного долга субъектов России на 37,8 млрд рублей , или на 1,6%.

На 1 января номинальный объем долга регионов составил 2,3 трлн рублей, из которых 1,2 трлн рублей - это объем долга субъектов по заимствований на рынке. За январь-ноябрь этого года долг регионов сократился еще 11,2% до чуть более чем 2 трлн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2018 года по данным долговых книг субъектов Российской Федерации просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам субъектов Российской Федерации перед коммерческими банками отсутствует, заявили в министерстве финансов.

Налог на прибыль и налог на имущество юридических лиц проходят мимо них, добавляет младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Александр Шураков. Кроме того, кассовые разрывы, когда муниципалитет просрочил платеж по кредиту из-за того, что не успел договориться о новом кредите, свидетельствует скорее о низкой платежной дисциплине властей муниципалитета, добавляет Шураков.

На уровне муниципалитетов периодически возникают ситуации, что они не успевают расплатиться с банками, говорит Би-би-си аналитик рейтингового агентства Moody's Семен Исаков.

О каких городах идет речь?

25 декабря 2017 года была допущена "техническая просрочка по погашению кредита, предоставленного ПАО "Саровбизнесбанк", в сумме 256 млн рублей", сообщила Би-би-си администрация города Тамбова. Просроченная задолженность по основному долгу была погашена в течение 14 рабочих дней, а сейчас бюджет город не имеет неисполненных обязательств по кредитам, заявили в администрации.

Причиной просрочки в администрации называют "несвоевременное поступление заемных средств".

Согласно картотеке арбитражного суда, Саровбизнесбанк подал иск к администрации Тамбова в феврале 2018 года. Кредит надо было погасить погасить до 25 декабря 2017 года, а муниципалитет сделал это 23 января 2018 года. Банк пытался получить с города около 2 млн рублей процентов и пени за просрочку. Суд встал на сторону банка, а администрации города затем отказали в апелляции и кассационной жалобе.

Русская служба Би-би-си направила запрос в Саровбизнесбанк и ждет ответа.

В картотеке дел Арбитражного суда есть и другие дела. Осенью 2016 года Совкомбанк подал в суд на муниципальное образование Коношское Архангельской области. Банк хотел взыскать с города чуть более 12 млн рублей. К тому времени город уже вернул банку основную сумму в 10 млн рублей, а суд оставил иск без рассмотрения.

"За все время существования корпоративно-инвестиционного бизнеса в Совкомбанке, случаи затруднений в обслуживании долга муниципальными образованиями были единичными и лишь в одном случае мы дошли до разбирательства в суде", - сообщил Би-би-си заместитель предправления Совкомбанка Михаил Автухов. Стороны потом заключили мировое соглашение, уточнил он.

Би-би-си ждет ответа от администрации Коношского.

СМП банк в 2014 году подал в суд на город Кызыл, от которого потребовал около 4,5 млн рублей процентов по кредиту и неустойки за просрочку основного долга и процентов. Город находится в Республике Тыва.

Но до самого заседания отказался от иска, так как город погасил задолженность. В том же году банк подавал иск к Крутихинскому району Алтайского края. Производство по делу было прекращено, хотя в материалах суда нет информации о том, что банку был возвращен кредит.

В 2015 году банк обратился в арбитражный суд с иском против Сердобского района Пензенской области, с которого пытался получить более 8,4 млн рублей. Иск был удовлетворен частично.

В банке Русской службе заявили, что в его кредитном портфеле нет просроченных кредитов, выданных субъектам или муниципальным образованиям.

Би-би-си ждет ответа от администрации упомянутых городов.

Многолетний спор с Ингушетией

В июне этого года Бинбанк, входящий в группу "Открытие", акционером которой является Центральный банк, подал заявление в Арбитражный суд республики Ингушетии на министерство финансов региона. Банк хочет получить проценты за "пользование чужими денежными средствами" в размере 251 тысячи долларов.

Судя по документам суда, этот спор длится с 2003 года. Тогда между банком и республикой было уже утверждено мировое соглашение, согласно которому Ингушетия обязалась заплатить банку более 1,8 млн долларов задолженности.

В 2012 году банк вновь подал в суд на регион, так как он не исполнял условия мирового соглашения. Банку несколько раз вручали исполнительные листы к разным органам власти Ингушетии и правительству, но республика не платила и возвращала их. В конце 2012 года республика ответила банку, что "в бюджете министерства финансов Республики Ингушетия денежные средства на погашения задолженности перед Банком отсутствуют", следует из документов суда.

"Таким образом, до настоящего времени министерством финансов Республики Ингушетии требования Банка по исполнительному документы выданному судом в рамках дела №А4О-44676/03-1О5-45О не исполнены", - говорится в судебных документах.

Суд уже в этом году постановил удовлетворить требования банка частично и взыскать в пользу Бинбанка 62 тысячи долларов.

Затем министерство финансов Ингушетии подало жалобу на это решение, которую суд не удовлетворил. Минфин региона считает, что банк пропустил срок исковой давности по требованиям, следует из документов суда.

Несколько аналитиков, которые ознакомились с отчетностью Бинбанка на сайте ЦБ, сказали, что у него есть просроченная задолженность по региональным кредитам. Согласно статистике ЦБ на 1 ноября, просроченная задолженность перед Бинбанком со стороны субъектов и органов самоуправления составила 120,2 млн рублей. При этом, согласно статистике министерства финансов России, у Ингушетии уже нет коммерческих кредитов.

В ответе министерства финансов Ингушетии для Би-би-си говорится, что по данным долговой книги на 1 января 2017 года и по настоящее время у республики нет задолженности по коммерческим кредитам. "Весь объем долговых обязательств региона складывается из бюджетных кредитов, представленных минфином России", - говорится в сообщении. Их регион, согласно документу, погашает долг в соответствии с графиком.

"Распространение подобного рода материалов, без предварительного рассмотрения по существу и согласования - не допустимо", - заявили в минфине региона. Они считают, что это направлено на подрыв репутации региона и готовы принять меры по возмещению морального вреда.

Русская служба Би-би-си ждет ответа от пресс-службы банка "Открытие".

Эксперты отмечают, что экономика Ингушетии не слишком развита. По словам Зубаревич, Ингушетия - бедный регион, который живет на трансферты из федерального бюджета (они составляют около 86% доходов). Она отмечает, что население здесь работает в основном бюджетном секторе или теневой экономике, около 68% не платят по жилищно-коммунальным услугам.