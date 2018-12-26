Куда пропал музей Маяковского?

В доме на Лубянке Владимир Маяковский жил, творил и свел счеты с жизнью. В этом же доме появился один из самых интересных музеев России, который не просто рассказывал о жизни поэта, но позволял взглянуть на мир - советский и современный - его глазами. Последние пять лет музей закрыт на ремонт, когда откроется - неизвестно. Журналистка Русской службы Би-би-си Хлоя Арнольд рассказывает его историю.