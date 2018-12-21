Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более 200 млн игроков ежедневно заходят на портал игры Fortnite

Главная сенсация последнего года в мире компьютерных игр - это онлайн-игра Fortnite, в которую играют десятки миллионов людей по всему миру.

Проблема в том, что эта игра напрямую связана с глобальной сетью хакеров, которая использует ее в качестве приманки. Входящие в сеть юные взломщики, многим из которых нет и 15 лет, зарабатывают на этом тысячи долларов в неделю.

Би-би-си поговорила с подростками-хакерами из разных стран, которые рассказали о том, как они похищают и перепродают личные аккаунты других игроков.

Хотя играть в Fortnite можно бесплатно, вокруг нее возник огромный рынок объемом около 1,3 млрд долларов, на котором торгуют различными игровыми аксессуарами, в том числе персонажами из игры (так называемыми скинами).

Эти виртуальные аксессуары можно коллекционировать по ходу игры, и они не приносят игроку каких-либо преимуществ, выполняя сугубо декоративную функцию. Обладание ими ценится среди игроков как признак статуса.

Это создало и поддерживает растущий черный рынок, на котором хакеры торгуют взломанными аккаунтами, цены на которые могут колебаться от 25 центов до сотен долларов в зависимости от того, что они содержат.

Фирма Epic, которая создала игру Fortnite, отказалась от комментариев по поводу расследования, однако пообещала улучшить меры по сохранности личной информации игроков.

Признания юного хакера

Image caption Этот 14-летний "крэкер" положил в карман более 1800 долларов за несколько недель

Один британский хакер рассказал нам, что втянулся в этот бизнес, когда ему было 14 лет, то есть за несколько месяцев до нашего разговора. Тогда он сам стал жертвой взлома.

Он говорил с нами по видеочату из своей спальни. На нем была бейсбольная кепка, а лицо скрыто платком.

По его словам, он много и успешно играл и собрал целую коллекцию скинов, на которую потратил 60 долларов.

Но однажды он получил электронное письмо, которое все изменило.

"В письме говорилось, что мой пароль изменен, и что теперь моему аккаунту требуется двухфакторная аутентификация. Чтобы его разблокировать, от меня потребовали пройти процедуру двухфакторной аутентификации. Ощущения были ужасные", - рассказывает подросток.

Двухфакторная аутентификация - это метод подтверждения личности игрока с помощью добавления двух или более элементов к обычному механизму авторизации с логином и паролем. Например, после ввода пароля система просит также ввести одноразовый код, который в этот момент приходит на мобильный телефон пользователя в СМС. Преодолеть такой барьер как правило исключительно трудно.

Жертва становится хищником

Image caption На форумах Fortnite можно приобрести различные аксессуары и скины, позволяющие игроку подчеркнуть свою индивидуальность

Подобно многим другим жертвам, 14-летний игрок вылил свои оскорбленные чувства в "Твиттере", но именно там он быстро обнаружил предложения купить новые аккаунты, содержащие еще более завидные аксессуары.

"Со мной связался кто-то, кто предложил купить аккаунт за 25 центов. Я сразу понял, что этот аккаунт стоит дороже, и купил его", - рассказывает юный хакер.

Это стало его первой встречей с миром хакеров или "крэкеров", как они сами себя называют, игры Fortnite. Он знал, что отныне играет с похищенного кем-то аккаунта, но вокруг него было множество других игроков, которые вели себя так же и зарабатывали на этом кучу денег.

Вскоре он полностью погрузился в этот удивительный мир взломщиков Fortnite.

"Со мной связалась группа крэкеров. Они показали мне, где можно найти инструменты для взлома аккаунтов", - рассказывает он.

По его словам, они дали ему ссылки в сети, где были выложены обширные списки имен и паролей, добытых путем взлома счетов за многие годы. Они также показали ему, где и как можно по дешевке приобрести уже готовые инструменты, необходимые для регистрации чужого профайла на сервере игры Fortnite.

И, наконец, они научили его взламывать учетные записи других игроков и продавать их на форумах поклонников игры.

Image caption Жертвы хакеров изливают свои горести в социальных сетях

Наш хакер утверждает, что был крэкером лишь один день. За это время ему удалось получить доступ более чем к тысяче учетных записей игры Fortnite.

По его словам, он быстро понял, что куда выгоднее быть посредником между крэкерами и покупателями, то есть продавать аккаунты, вскрытые кем-то другим.

За первые несколько недель он заработал около 1800 долларов и купил себе несколько игр и велосипед.

Он осознает, что его деятельность противозаконна, и говорит, что его родители в курсе того, чем он занимается.

Черный рынок учетных записей

Image caption На форумах игры нетрудно встретить предложения о приобретении взломанных аккаунтов - на них натыкаешься повсеместно

Взлом игровых и других аккаунтов уже давно стал работой и хобби для множества хакеров. Особо привлекают их учетные записи в социальных сетях или платные подписки на различные онлайн-сервисы - такие, например, как музыкальная платформа Spotify.

Число игроков в Fortnite, вышедшей в 2017 году, уже превышает 200 миллионов по всему миру. Революционным выглядит не только рост популярности игры, но и размах нелегальной торговли виртуальными благами из нее.

Сотни хакеров и посредников открыто торгуют личной информацией в сервисе микроблоков Twitter и мессенджере Discord.

Они совершают уголовное преступление, нарушая американский закон о злонамеренном использовании компьютера. В случае поимки им грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Знакомство с хакерами

Image caption Этот активный 17-летний хакер, одетый в дорогостоящий скин с сияющими синими глазами и крыльями, согласился поговорить с Би-би-си только через чат игры

Некоторые из них не проявляют никаких признаков раскаяния или даже беспокойства по поводу возможного разоблачения.

Один из наиболее активных крекеров - 17-летний юноша из Словении, который торгует крадеными профайлами на собственном сайте и даже платит друзьям за то, чтобы они вели за него его собственные аккаунты в соцсетях.

"Поймать нас невозможно, этим никто не занимается", - рассказал он Би-би-си в ходе виртуальной встречи внутри игры, где он продемонстрировал свои навыки.

Не отводя глаз от экрана, где шла ожесточенная перестрелка, он рассказал мне, что заработал крэкингом больше 20 тысяч долларов за семь месяцев.

Его мать, работающая бухгалтером, помогает ему с управлением финансами. Он копит на свой первый автомобиль.

Он даже прислал нам скриншоты своих счетов в платежной системе PayPal и криптовалютных кошельках, чтобы доказать нам реальность своих заработков в сети.

Другой хакер показал нам подтверждение того, что он зарабатывал на этом от 60 до 400 долларов в день.

15-летний крэкер из Франции рассказал, что однажды за неделю он заработал 2900 долларов, и признался, что теперь использует полученные навыки взлома для более серьезных киберпреступлений.

"Да, я проделывал разные штуки, но ничего особо выдающегося. Взламывал кое-какие вещи да мошенничал с персональными данными", - сказал он.

Связи с преступным миром

Тенденция перехода игровых мошенников к более серьезным правонарушениям в особенности тревожит британские спецслужбы.

В отделе киберпреступлений Национального управления по борьбе с преступностью нам рассказали об уже давно замеченной связи между компьютерными играми и хакерством.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Может ли отрасль видеоигр защитить своих клиентов от хакеров?

"Мы хотели бы, чтобы компании, которые разрабатывают и поддерживают такие игры, относились к этой проблеме не как к чисто технической: им необходимо вступать в прямой контакт с этой узкой, но весьма квалифицированной группой хакеров, которые в основном и совершают преступления", - говорит Этан Томас, заядлый геймер и специалист по кибербезопасности, самый молодой сотрудник управления.

"Мы хотели бы, чтобы индустрия компьютерных игр теснее сотрудничала с правоохранительными органами. Таким фирмам следует уделить внимание предупредительным мерами на самом раннем этапе, направляя игроков в сторону более этичного и законопослушного поведения", - замечает Томас.

Дебби Тернстолл, которая ведет специальные курсы по реабилитации для разоблаченных хакеров, рассказывает, что ее особо тревожит существование сообщества крэкеров, появившееся вокруг Fortnite.

По ее словам, это сообщество служит рассадником киберпреступности.

"Нам известно, что с этим связана организованная преступность, и мы знаем, что молодых хакеров подстегивают куда более опасные люди, остающиеся за кулисами. Их явно натаскивают на совершение киберпреступлений, и если мы не примем мер, они запросто могут пойти по этому пути", - говорит Дебби.

Как защитить свой аккаунт?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Двухфакторная аутентификация на данный момент - самое надежное средство защиты от хакеров

Вопрос о взломе аккаунтов Fortnite был впервые поставлен перед разработчиками игры в марте. Фирма Epic заявила, что занимается этой проблемой.

Компания призвала игроков, которые считают, что их аккаунт взломали, немедленно обращаться в службу поддержки.

С тех пор Fortnite набрала еще большую популярность. В настоящее время в игре наступил уже седьмой сезон.

По словам хакеров, двухфакторная аутентификация входа в систему - например, привязка пароля к номеру мобильного телефона или связь приложения с адресом электронной почты - чрезвычайно осложняет взлом аккаунта.

Фирма Epic в настоящее время не обязывает пользователей включать режим двухфакторной аутентификации, однако ввела особую систему бонусов для тех игроков, которые используют ее добровольно.