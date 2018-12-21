Хранитель снежного барса на Алтае: фильм Би-би-си

Снежный барс - одно из самых редких и скрытных животных на Земле. По подсчетам экспертов, в России осталось около 80 особей, половина из них обитает в Алтайских горах.

Охота на снежного барса запрещена во всем мире, однако после распада Советского Cоюза браконьеры подорвали популяцию ирбиса на Алтае.

В местных деревнях не было работы, поэтому штрафы за браконьерство не отпугивали самых активных "барсятников".

В 2015 году WWF России предложил нескольким охотникам стать хранителями снежного барса. Бывшие браконьеры теперь занимаются охраной этого редкого вида. С помощью фотоловушек они собрали сотни фото и видео.

Сейчас ученые наблюдают прирост популяции снежного барса в Алтайских горах.