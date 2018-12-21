В обзоре британской прессы:

"Плохое решение"

Решение президента Дональда Трампа вывести войска США из Сирии - большая ошибка, начинается редакционная колонка Times.

Объявленное в "Твиттере" решение, кажется, стало сюрпризом и для госдепартамента и для Пентагона, показав изъяны в американской вертикали военного командования. То, что Трамп принял это решение, не посоветовавшись ни с Британией, ни с Францией, в свою очередь показало шокирующее пренебрежение к союзникам.

Президент России Владимир Путин, напомним, в четверг одобрил решение американского президента. "В этом да, Дональд прав, и я с ним согласен"", - заявил российский лидер.

Трамп заявил, что США уходят из Сирии, потому что победили "Исламское государство" (экстремистская группировка, запрещенная в России). Однако сегодня мало кто верит, что ИГ действительно больше не представляет угрозы, пишет Times. Лидер экстремистов Абу-Бакр аль-Багдади по-прежнему на свободе в Сирии.

К тому же Трамп противоречит сам себе: позже в четверг он написал, что Россия, Иран, Сирия и многие другие стороны недовольны уходом США, потому что знают, что теперь им придется самим бороться с ИГ и другими.

Победа над ИГ была не единственной целью США в Сирии. Представители Штатов также говорили о вытеснении из страны иранских войск и создании условий для перехода власти от режима Асада. Обе эти задачи судя по всему останутся невыполненными. Иранские силы остаются в Сирии, а США теряет козырь в переговорах о будущем страны. Кажется, что больше всего от решения Трампа выигрывают Иран, Россия и сирийский режим.

Это соперники США, но от вывода войск выиграет и их союзник Турция. Американские инструкторы в Сирии сегодня тренируют курдских бойцов, связанных с организацией, которую в Турции считают террористической. Президент Эрдоган в прошлом грозился ввести войска в Сирию, чтобы бороться с курдами. Теперь он сможет это сделать.

Что теперь будет с курдами - большой вопрос. Если Эрдоган решится на вторжение, то численное преимущество будет на стороне турецких сил - у курдов, по разным оценкам, всего от 30 до 60 тысяч бойцов. Возможно, им придется пойти на мировую с Асадом. Однако ясно, что без военной поддержки США мечты курдов о сколь-нибудь серьезной политической автономии обречены.

Если же курды встанут на сторону Асада, его власть в стране еще больше консолидируется, что будет победой и для его союзника Путина.

Также от вывода сил США проигрывает Израиль, который остается один на один с иранскими войсками у своих границ.

Британии тоже теперь придется решить вопрос о военном присутствии. Британские солдаты, к примеру, также тренируют курдских бойцов. Пока правительство говорит, что намерено оставить силы в Сирии. Вывести их было бы унизительно.

Впрочем, союзникам США, кажется, уже пора привыкнуть к унижениям, резюмирует Times.

Бориса Джонсона не стали наказывать за шутку про женщин в бурках

Бывший глава британского МИД, бывший мэр Лондона Борис Джонсон оправдан. Независимый комитет не нашел признаков нарушения устава партии консерваторов в публичной шутке Джонсона о том, что мусульманки в парандже похожи на почтовые ящики, пишет газета Telegraph.

Само обвинение в адрес Джонсона уже представляет собой нарушение принципов свободы слова, пишет издание в редакционном комментарии. Остатальная часть его колонки - о том, что женщина сама вправе решать, что ей носить. Джонсон исповедует толерантность в старом стиле: "мне не нравится то, что вы делаете, но я защищаю ваше право этим заниматься".

И наоборот: то, что попытался сделать председатель Консервативной партии Брендон Льюис, может навредить свободе слова. Если даже такой высокопоставленный и неглупый человек, как Джонсон, не может выражаться прямо, что остается другим? А ведь среди этих других немало женщин-мусульманок, которые не хотят носить паранджу.

Люди устали от нелиберального отношения так называемых либералов к свободе слова, пишет Telegraph.

Конечно, манеры важны, и закон устанавливает рамки того, что можно или нельзя говорить. Но британцы должны иметь возможность делать и серьезные заявления и безобидно шутить, и риск, что это кого-то оскорбит - недостаточная причина, чтобы не говорить вообще.

Радиоведущий спас жизнь позвонившему слушателю

Ведущий ночного радиошоу Иэйрн Ли спас жизнь позвонившему в эфир слушателю, рассказывает Daily Mail.

Слушатель по имени Крис позвонил Ли во время одного из его эфиров на радиостанции talkRADIO в среду, после одиннадцати вечера. Тема шоу Ли - психическое здоровье.

Крис заявил, что принял смертельную дозу лекарства и готовится расстаться с жизнью. "Я лежу на улице и умираю", - сказал он.

"Мы довольно долго держали его на линии перед разговором, потому что разбирались с проблемой другого слушателя", - вспоминает радиоведущий.

Ли удалось выпытать у Криса, где он находится и как выглядит. Ведущий продержал слушателя на линии 30 минут, пока его продюсер вызывала скорую помощь.

Медики и полиция нашли Криса, мужчину удалось спасти.

Ли сам долгое время боролся с депрессией и рассказывал слушателям о своем состоянии. После шоу он признался, что произошедшее стало шоком и для него.