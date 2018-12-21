СМИ России: ипотечному буму рано радоваться

В обзоре российских СМИ за 21 декабря:

"Ведомости": ипотека растет, доходы снижаются

Чиновники и банкиры напрасно радуются ипотечному буму: они рискуют не заметить надувающийся пузырь, пишут "Ведомости". Об опасной тенденции предупредили аналитики Центробанка в своем обзоре, но пока не ясно, насколько мнение исследователей совпадает с официальной позицией ЦБ.

Издание отмечает, что обзор был опубликован во время пресс-конференции президента страны Владимира Путина, на которой он оптимистично говорил о росте ипотеки и о ее поддержке государством.

Выдачи ипотечных кредитов в этом году станут рекордными и, по прогнозам "Дом.РФ", достигнут 3 трлн рублей, а в октябре годовые темпы роста составили 40%.

Изучив два российских кредитных бума, авторы обзора делают несколько выводов. Во-первых, зачатки будущих проблем у банков формируются раньше, чем он достигает своего пика.

Во-вторых, кредитный бум по мере "взросления" через свои позитивные макроэкономические эффекты (рост совокупного спроса в экономике, занятости, зарплат, настроения производителей и потребителей) влияет на ожидания банков и заемщиков, из-за чего банки могут недооценивать риски. В-третьих, у регулятора есть реальная возможность заблаговременного прогнозирования проблем у банков в реальном времени.

Как такового перегрева в ипотечном кредитовании нет, но есть некоторые предпосылки к тому, что он может произойти в будущем, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Растет доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20% от стоимости жилья) - сейчас она выше 40% в новых выдачах, указывает он. Риск в том, объясняет он, что, если цены на жилье резко упадут, залоговое обеспечение не будет покрывать стоимость кредита.

Предправления Сбербанка Герман Греф не видит риска в такой ипотеке. Он недавно приводил статистику Сбербанка, согласно которой просроченная задолженность не зависит от первого взноса.

Говорить о перегреве рано - рынок ипотеки еще слишком мал, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В то же время экономика сейчас выходит из электорального цикла, и динамика доходов населения будет ухудшаться. Реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд, по данным Росстата за 11 месяцев

В прошлом году задолженность населения по кредитам перед банками составляла 21,8% его денежных доходов за год, а по итогам января - сентября 2018 года выросла до рекордных 34,3%, указывают аналитики РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения населения.

Но сейчас ипотечные ставки будут расти, поэтому займы на приобретение жилья будут терять популярность, считает Оксана Матюшенко из Райффайзенбанка В первую половину 2018 года ставки ипотеки были самыми низкими за всю историю России, этим объясняется высокий спрос. Эксперт прогнозирует его сокращение, потому вероятность возникновения ипотечного пузыря мала.

"Коммерсант": победы оппозиционеров - не проблема для государства

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время встретиться со всеми губернаторами, которые были избраны после 9 сентября 2018 года, пишет "Коммерсант".

Вопрос о затянувшейся паузе после инаугурации нового главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова задал главе государства журналист республиканской газеты. Журналист выразил опасение, что федеральный центр может лишить внимания регионы, где победили кандидаты, не поддержанные властью.

Владимир Путин объяснил, что не провел встречи с избранными губернаторами, поскольку региональная кампания долго не заканчивалась, он дождется официальных результатов выборов в Приморье и проведет встречи.

У Валентина Коновалова было время подготовиться к встрече с главой государства, говорит зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. "За месяц, прошедший после инаугурации, удалось разобраться с ситуацией, с хозяйством, с целым рядом кадровых назначений и выработать предложения по развитию Хакасии для федерального центра", - говорит он.

Владимир Путин также заявил, что и до этого на губернаторских выборах побеждали представители оппозиционных партий. Он привел в пример Смоленскую и Омскую области, которые возглавляют губернаторы из ЛДПР и "Справедливой России" Алексей Островский и Александр Бурков. Правда, они были назначены президентом и шли на выборы в качестве врио, а против них не выдвигались кандидаты от партии власти, напоминает газета.

Выступление президента, с одной стороны, может ограничить публичную критику и оскорбления в адрес вновь избранных губернаторов, считает собеседник в КПРФ: "Президент ставит точки над i, больше не будет случаев, как с выступлениями Михаила Леонтьева".

12 декабря в эфире "Комсомольской правды" пресс-секретарь "Роснефти" так отозвался о 31-летнем губернаторе Хакасии: "Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила".

С другой стороны, полагает источник, близкий к Госдуме, вопрос из Хакасии и ответ на него призваны показать, что для государства победы каких-то там Коноваловых - не проблема: "Мы власть, а они - среднее звено".

"Новая газета": пресс-конференция Путина, четырнадцатый сезон

К четырнадцатому сезону ежегодных пресс-конференций президента Владимира Путина их канон оказался окончательно определен. Президент предварительно тщательно готовится к разговору, чтобы оперировать всеми нужными цифрами по памяти, полагает "Новая газета".

Затем следует многочасовая сессия вопросов и ответов, за которой, как и за прямой линией, в ходе которой Путин общается с гражданами, следит вся сколько-нибудь интересующаяся политикой публика. Цель акции для Кремля: показать, что Путин не уходит от сложных вопросов, передать "сигналы", продемонстрировать личные качества президента, например, остроумие.

Издание полагает, что самой противоречивой в этой конструкции с годами становится роль собственно журналистского сообщества. В прошлом году пресс-конференция пришлась на предвыборный период и стала площадкой для импровизированных дебатов между двумя кандидатами в президенты - Путиным и Ксенией Собчак.

"В нынешнем году оппонентов у Путина было меньше, все-таки четвертый срок только начался. Большинство представителей отечественной журналистики стремились задавать заведомо удобные вопросы, так что складывается ощущение, что именно так сейчас понимается профессионализм", - отмечает издание.

Газета полагает, что журналисты перепутали пресс-конференцию с прямой линией, а себя - с простыми гражданами. Вместо того чтобы задавать вопросы и оценивать качество ответа, многие коллеги брали слово для того, чтобы сформулировать просьбу. Например, журналист из Владивостока попросил отменить пенсионную реформу.

Просителей было много, они отчаянно старались привлекать к себе внимание. В нынешнем году участников пресс-конференции попросили не приносить больших плакатов, так что некоторые журналисты старались выделяться за счет костюмов. Были замечены Снегурочка, человек в папахе и девушка в боксерских перчатках. Путину пришлось просить собравшихся не устраивать "несанкционированный митинг".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си