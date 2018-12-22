Университетский выпускной в Британии: причуды, традиции и цены

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В ноябре и декабре во многих университетах Великобритании проходит церемония вручения дипломов. Как не оплошать, прощаясь с alma mater, получить удовольствие от последнего дня студенческой жизни и сэкономить на этом мероприятии?

Между окончанием учебного года и вручением дипломов в Великобритании может пройти полгода.

Учеба и написание дипломных работ, как правило, заканчиваются летом. А вот сами сертификаты об успешном окончании университета студенты получают обычно в конце осени или в первый месяц зимы. Сама церемония заметно отличается от российской.

Что надеть?

Одно из обязательных правил церемонии вручения дипломов в Великобритании - это официальная одежда для всех выпускников, знаменитая мантия и шапочка с кисточкой. Без этого костюма на выпускной во многих университетах просто не пустят.

С одной стороны, это облегчает жизнь, потому что не нужно думать, что надеть - все будут в одинаковых костюмах. С другой стороны, цена мантий тоже одинаковая, и сэкономить на них не всем удается.

Правообладатель иллюстрации Daily Mail/Pool/Anwar Hussein Collection/Getty Im Image caption Герцогиня Кембриджская на церемонии вручения дипломов в Сент-Эндрюсском университете. 2005 год

Формально заказать мантию в аренду студенты могут где угодно. Но большинство университетов в Великобритании, за исключением Кембриджа, Оксфорда и пары других колледжей, сотрудничает с одной компанией - Ede & Ravenscroft.

Ede & Ravenscroft ежегодно подвергается резкой критике в СМИ за монополию на рынке одежды для выпускников, но ситуация не меняется. Фирма, основанная в 1689 году, до сих пор диктует цены более чем сотне британских университетов по всей стране.

Колледжи, в свою очередь, получают комиссию от Ede & Ravenscroft. Многие из них заранее присылают студентам инструкции о том, как заказать мантии через эту компанию. Арендовать мантию и шапочку на несколько часов стоит около 64 долларов.

Правообладатель иллюстрации Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Image caption Принц Уильям на церемонии вручения дипломов в Сент-Эндрюсском университете. 2005 год

"Это было обязательно. И меня, конечно, поразила цена этих мантий, особенно учитывая, сколько люди платят за обучение, - рассказывает выпускница Вестминстерского университета Екатерина. - Мне казалось, что за такие деньги университет просто обязан предоставить выпускникам мантии на выпускной на несколько часов. Я помню, что на моем курсе были люди, которые не могли позволить себе аренду мантий и именно из-за этого не пришли на выпускной".

В самой Ede & Ravenscroft заявляют, что рынок конкурентный, что выпускники в праве заказать официальную одежду для церемонии там, где они хотят. Последнее утверждение - чистая правда. Но иногда и это приходится доказывать.

"Сначала я написала в университет, что у меня нет денег. Я жила на стипендию и не могу себе позволить такую дорогую мантию. Но на это письмо мне фактически ничего не ответили. Потом я написала второе письмо о том, что пожалуюсь на университет в антимонопольную службу, потому что они не дают альтернатив. Только после этого представители колледжа ответили, что я могу взять костюм там, где хочу'', - рассказывает выпускница университета города Бат Гузель.

Правообладатель иллюстрации Andrew Errington/Getty images Image caption На выпуской стоит приехать, говорят бывшие студенты. Это день запомнится на всю жизнь

Мантию можно заказать в интернете за те же 60 долларов, но поделить расходы с друзьями, которые выпускаются на следующий день в этой же школе или в этот же день, но в другое время. Главное - заранее узнать в университете цвет вашего капюшона . У каждой школы он свой.

В некоторых университетах, в первую очередь в Кембридже и Оксфорде, помимо мантии и шапочки, требуют соблюдать некоторые правила дресс-кода - черные носки, черные ботинки, белая рубашка под мантией.

В Кембриджском университете по традиции за каждого выпускника, нарушившего официальный дресс-код, колледж штрафуется. Штраф - бутылка портвейна.

"Я забыла капюшон на церемонию. Мой колледж решил, что легче дать мне бесплатно капюшон, чем проставляться", - вспоминает выпускница колледжа Тринити Холл в Кембридже Диана.

Кого пригласить?

Многие университеты Великобритании позволяют выпускникам бесплатно пригласить на церемонию родителей и друзей, в некоторых колледжах за каждый билет для гостя придется заплатить около 28 долларов. Решение зависит от администрации учебного заведения.

Как правило, можно пригласить максимум двух человек. Впрочем, бывают исключения. Принц Уильям на свою церемонию пригласил четырех - принца Чарльза, герцогиню Корнуольскую Камиллу, принца Филипа и, конечно, королеву.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Гости принца Уильяма на церемонии вручения дипломов в Сент-Эндрюсском университете: королева Елизавета II, принц Филип, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла

Помимо преподавателей, родственников и друзей, на выпускном могут быть гости, которых пригласил университет.

"У нас на церемонии присутствовали мэр города Бат и принц Эдвард (младший сын королевы). Принц произнес приветственную речь и пожал нам руки. Теперь я в одном рукопожатии от королевы!" - говорит Гузель.

Чего ожидать?

Приветственные речи приглашенных гостей - не частое явление на церемониях вручения дипломов. В отличие от американских выпускных, где в топовых университетах с речью обязательно выступают известные политики, бизнесмены и артисты, в Великобритании, особенно в Оксфорде и Кембридже, все проходит строго по одному и тому же протоколу.

В колледжах этих университетов церемония идет на латыни. Ведущие перечисляют колледжи и значимость получения степени в этих университетах.

Правообладатель иллюстрации PYMCA/Getty images Image caption Выпускники в ожидании церемонии вручения дипломов в Кембридже

В залах нельзя фотографировать. Есть специальный фотограф, у которого можно потом получить официальные фотографии.

"В Кембридже, выходя на сцену, выпускники должны преклонить колени и положить руки на специальный подиум, если ты религиозен. Если ты не исповедуешь религию, то перед церемонией ты это указываешь и можешь не кланяться. Я не религиозна и это указала. Но на самой церемонии немного испугалась и стала повторять за всеми, а все кланялись", - рассказывает Диана.

В Оксфорде, выходя на сцену, выпускники должны произнести на латыни фразу Do fidem ("Я клянусь") в знак согласия с тем, что они будут соблюдать университетские заветы и после окончания учебного заведения.

"С одной стороны, Оксфорд кажется таким современным и прогрессивным. С другой стороны, на церемонии ты понимаешь, как здесь чтят традиции. Вот как 500 лет назад студенты выпускались, так и сейчас выпускаются. Это символизирует единение", - говорит выпускник колледжа Вольфсон Оксфордского университета Василий.

Правообладатель иллюстрации Tom Stoddart/Getty images Image caption Выпускники Оксфордского университета в день церемонии вручения дипломов. 1998 год

Выходя на сцену, выпускники иногда сталкиваются с некоторыми неудобствами. Например, фамилию студента могут произнести неправильно.

"На нашем курсе было 80 процентов студентов из Азии. Ведущая церемонии так сосредоточилась на том, чтобы правильно произнести азиатские фамилии, что все остальные она прочитала как попало. Я, конечно, понимаю, что моя фамилия не самая легкая, но она произнесла ее так, что не было понятно, из каких звуков она состоит", - рассказывает Гузель Тимургалиева.

Кроме того, выпускникам, особенно тем, кто решил надеть каблуки, стоит быть осторожными, выходя на сцену.

"На нашей церемонии одна из выпускниц упала на сцене. Пожала руку принцу Эдварду, пошла забирать сертификат, споткнулась и упала. Наступило молчание, но потом ведущая только усугубила ситуацию, сказав "мы все надеемся, что у тебя все в порядке", - рассказывает Гузель.

"У нас на церемонии девушка сломала каблук прямо на сцене. Но она не растерялась - сняла туфли и пошла дальше босиком", - говорит выпускница Голдсмитс Инчин.

Выпускники часто нервничают на таких торжественных церемониях, и подобные казусы нередки. Поэтому стоит заранее подбирать удобную обувь.

Как отпраздновать?

Одно из главных отличий британской церемонии от российской в том, что она не предполагает большой университетской вечеринки для всех выпускников после выдачи дипломов.

В завершении церемонии выпускники пьют шампанское в кампусе или в концертном зале, где проходит выдача дипломов, и отправляются праздновать с родителями, друзьями или одногруппниками в паб.

Правообладатель иллюстрации Tom Stoddart Archive/Getty images Image caption Когда годы учебы позади и диплом в кармане...

"Церемония, конечно, заметно отличается от российской. Она проходит с утра и в будний день. После вы, как правило, все расходитесь по разным пабам. Но я уверена, что стоит идти. Ты, в первую очередь, это заслужил", - рассказывает Екатерина.

"Это выглядело немного странно - оркестр, классическая музыка, люди в мантиях. Я так и хотела сказать "да ладно ребят, что вы такие серьезные, мы же всего лишь степень мастера получили". Но я точно не жалею, что пошла. Очень интересный опыт", - говорит Гузель.

"Я помню, что сидел там и думал: а у меня теперь диплом из Оксфорда есть", - вспоминает Василий.

А можно по скайпу?

Многие студенты не всегда могут из-за рубежа приехать на церемонию вручения дипломов. Кто-то к этому времени уже возвращается домой и находит работу, у кого-то просто нет денег на поездку.

Правообладатель иллюстрации UNIVERSITY OF GLASGOW Image caption Студентка принимает участие в церемонии вручения дипломов по скайпу

В этом году в университете Глазго некоторым студентам разрешили присутствовать на церемонии по скайпу. С помощью специального робота, у которого вместо головы планшет с доступом в интернет, выпускники могут виртуально выйти на сцену и получить заветный сертификат.