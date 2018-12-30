25 марта 2018 года в Кемерово начался пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Погибли 60 человек, из них 41 ребенок.

Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и батутный центр. Посетители оказались заперты в кинозалах. В кино были семьи, а также дети, которые приехали целыми классами из области.

Media playback is unsupported on your device Пожар в Кемерове: запись камер видеонаблюдения в ТЦ "Зимняя вишня"

Как утверждают эксперты, у людей, которые находились на четвертом этаже, практически не было шансов спастись. Пожарную сигнализацию отклюсил охранник, посетители начали покидать здание, только когда по этажам начал распространяться дым.

День скорби по погибшим в Кемерове. Фотографии

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил соболезнования от всех граждан Европы родственникам и близким погибших и пострадавших от пожара в Кемерове.

Выступая на брифинге в Болгарии, Туск обратился к россиянам на русском языке.

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Следователи выясняют, почему местная прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить в "Зимней вишне" проверки противопожарной безопасности и на каком основании этот крупный торговый объект был включен в категорию малого и среднего бизнеса, который освобождается от плановых проверок.

Отставок на высоком уровне после пожара не произошло. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинул свой пост по собственному желанию спустя неделю после пожара, однако уже через десять дней был избран председателем областного парламента.