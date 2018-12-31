Вспоминаем 2018-й: тайские подростки провели 17 дней в затопленной пещере и остались живы

Тринадцать мальчиков-подростков и тренер Чантавонг, по прозвищу Ака, спустились в пещеры горного комплекса Тхам Луанг 23 июня. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило. Спасаясь от воды, группа ушла по узким проходам в глубину пещер. Пожарные пытались откачивать воду, военные исследовали все входы в пещеру, но вера в то, что дети живы, таяла с каждым часом.

Media playback is unsupported on your device 12 детей пропали в пещере в Таиланде

Более десяти дней они просидели там в темноте, с остатками еды, которую делили на всех, и почти без воды. То, что дети не потеряли присутствия духа и продержались так долго, считают заслугой тренера Аки, который подбадривал их и учил медитации. Когда их нашли, оказалось, что все дети живы.

Для их спасения была разработана сложная операция. Международные специалисты и спецназ армии Таиланда построили канатную дорогу, доставляли еду и медикаменты, подготовили детей к использованию аквалангов.

"Люблю вас всех... хочу свиных шкурок": дети в тайской пещере написали письма родителям

Илон Маск предложил использовать для спасения детей переоборудованную часть одной из своих ракет, и даже провел испытания, но в итоге его помощь не понадобилась.

Один тайский военный из подразделения военных ныряльщиков погиб, доставляя мальчикам пищу и кислород.

Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям

"Я не мог понять, жив ребенок или нет. Мне было очень страшно". Один из участников спасательной операции в Таиланде рассказывает о том, насколько сложно детям выбираться из пещеры и почему они совершают настоящий подвиг в свои 11 лет.

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Последним из пещеры выбрался тренер Чантавонг.

Image caption Пляжной зоной Паттайи в пещерном комплексе называют возвышенность, где даже после подъема воды остается кислород

Media playback is unsupported on your device The boys give peace signs as they recover in hospital

Восстановивишись, мальчики дали первую пресс-конференцию и рассказали свою историю.

Подростки описали момент, когда дайверы их нашли, как "чудесный". Один из них говорит по-английски, и смог сказать "привет" британскому пловцу. Тренер Аке рассказал, что когда дайверы спросили, кто хочет быть спасенным первым, никто не вызвался сам. Он пошутил, что тех, кто жил поближе к пещере, отдали спасателям первыми. Врачи отметили, что подростки вели себя одинаково стойко в этой ситуации.

Некоторые из подростков говорят, что боялись наказания родителей - ведь некоторые футболисты не сообщили старшим, что идут в пещеру. Одного из мальчиков волновало, что он не сделал уроки.

После лечения в больнице и возвращения к родным почти все мальчики из команды и тренер Ака отправились в буддистский монастырь для духовного очищения. Для детей монашеское послушание окончилось через 11 дней. Психиатры замечают, что только непрерывное общение мальчиков со своими семьями поможет им вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что признаки психологической травмы могут проявиться у них спустя продолжительное время.