Вспоминаем 2018-й: тайские подростки провели 17 дней в затопленной пещере и остались живы
Тринадцать мальчиков-подростков и тренер Чантавонг, по прозвищу Ака, спустились в пещеры горного комплекса Тхам Луанг 23 июня. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило. Спасаясь от воды, группа ушла по узким проходам в глубину пещер. Пожарные пытались откачивать воду, военные исследовали все входы в пещеру, но вера в то, что дети живы, таяла с каждым часом.
Более десяти дней они просидели там в темноте, с остатками еды, которую делили на всех, и почти без воды. То, что дети не потеряли присутствия духа и продержались так долго, считают заслугой тренера Аки, который подбадривал их и учил медитации. Когда их нашли, оказалось, что все дети живы.
Для их спасения была разработана сложная операция. Международные специалисты и спецназ армии Таиланда построили канатную дорогу, доставляли еду и медикаменты, подготовили детей к использованию аквалангов.
"Люблю вас всех... хочу свиных шкурок": дети в тайской пещере написали письма родителям
Илон Маск предложил использовать для спасения детей переоборудованную часть одной из своих ракет, и даже провел испытания, но в итоге его помощь не понадобилась.
Один тайский военный из подразделения военных ныряльщиков погиб, доставляя мальчикам пищу и кислород.
Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям
"Я не мог понять, жив ребенок или нет. Мне было очень страшно". Один из участников спасательной операции в Таиланде рассказывает о том, насколько сложно детям выбираться из пещеры и почему они совершают настоящий подвиг в свои 11 лет.
Последним из пещеры выбрался тренер Чантавонг.
Восстановивишись, мальчики дали первую пресс-конференцию и рассказали свою историю.
Подростки описали момент, когда дайверы их нашли, как "чудесный". Один из них говорит по-английски, и смог сказать "привет" британскому пловцу. Тренер Аке рассказал, что когда дайверы спросили, кто хочет быть спасенным первым, никто не вызвался сам. Он пошутил, что тех, кто жил поближе к пещере, отдали спасателям первыми. Врачи отметили, что подростки вели себя одинаково стойко в этой ситуации.
Некоторые из подростков говорят, что боялись наказания родителей - ведь некоторые футболисты не сообщили старшим, что идут в пещеру. Одного из мальчиков волновало, что он не сделал уроки.
После лечения в больнице и возвращения к родным почти все мальчики из команды и тренер Ака отправились в буддистский монастырь для духовного очищения. Для детей монашеское послушание окончилось через 11 дней. Психиатры замечают, что только непрерывное общение мальчиков со своими семьями поможет им вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что признаки психологической травмы могут проявиться у них спустя продолжительное время.