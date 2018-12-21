Латвия открыла архивы КГБ. Там оказались глава церкви, бывший премьер и крупный бизнесмен

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Имя Валерия Белоконя - латвийского банкира и совладельца британского футбольного клуба "Блэкпул" - оказалось в картотеке информаторов советского КГБ. Там же - имя митрополита всея Латвия Александра и экс-премьера Ивара Годманиса.

20 декабря Латвия открыла архивы КГБ - картотеку с именами агентов, резидентов и содержателей явочных квартир. В картотеке - более 10 тысяч имен. Большая часть этих людей были завербованы в конце 80-х, на данный момент некоторые находятся в активной политике, занимаются бизнесом и общественной деятельностью. На сайте государственного архива доступно сразу несколько списков с отсканированными заполненными от руки карточками.

Бизнесмен Валерий Белоконь - "Мячиков"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Совладелец ФК "Блэкпул" Валерий Белоконь на игре своей команды

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В картотеке есть карточка на имя Валерия Белоконя, 1960 года рождения. Агент под псевдонимом "Мячиков" работал корреспондентом газеты "Советская молодежь".

Его полный тезка - Валерий Белоконь 1960 года рождения, бывший корреспондент газеты "Советская молодежь" - является совладельцем латвийского банка Baltic International Bank, а также совладельцем британского футбольного клуба "Блэкпул".

Согласно данным регистра CrediWeb, в Латвии Валерию Белоконю принадлежит не только банк, но также СМИ и компании, занимающиемся недвижимостью и инвестициями. Он поддерживал несколько латвийских партий, в том числе партию "Новое время", которая руководила правительством в 2002-2004 годах. Из этой партии вышел будущий еврокомиссар Валдис Домбровскис.

По приглашению Белоконя в 2012 году Ригу посетил сын тогда еще будущего президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший. Он принял участие в конференции "Семейный бизнес", организованной Белоконем.

Получить оперативный комментарий Baltic International Bank по поводу обнародованных документов касательно его акционера Би-би-си не удалось.

Митрополит Александр - "Читатель"

Правообладатель иллюстрации Yuri Mashkov/tass Image caption Митрополит Александр (справа) в Храме Христа Спасителя в Москве

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В картотеке есть карточка на имя Кудряшова Александра Ивановича 1939 года рождения - священника православной церкви. Его полный тезка - Александр Кудряшов - ныне митрополит Рижский и всея Латвия Александр и глава Латвийской православной церкви. Агент был завербован в 1982 году, псевдоним - "Читатель".

Представители Латвийской православной церкови не смогли оперативно прокомментировать Би-би-си наличие имени ее предстоятеля в архиве.

Бывший премьер-министр Ивар Годманис - "Пугулис"

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Есть карточка на имя Ивара Годманиса - научного сотрудника НИИ физики твердого тела Латвийского государственного университета имени Стучки, 1951 года рождения и полного тезки бывшего премьер-министра Латвии Ивара Годманиса. Агент под псевдонимом "Пугулис" был завербован в 1988 году.

По данным информагентства LETA, Ивар Годманис активно занимается политикой с 1990 года. Он был депутатом Верховного совета Латвии - того Верховного совета, который в 1990 году принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской республики. Годманис был министром внутренних дел, премьер-министром, депутатом Европарламента. Он получил Орден Трех звезд - высшую государственную награду Латвии.

Чем плох статус "агента КГБ" в прошлом?

В картотеке есть имена и других латвийских политиков. Некоторые из них звучали публично ранее. Каждый кандидат в депутаты перед выборами проходит проверку. Если выясняется, что он был агентом КГБ, соответствующая информация публикуется Центральной избирательной комиссией.

По закону человек все еще может стать депутатом. Однако эта информация может влиять на его репутацию. Поэтому политики иногда обращаются в суд, чтобы доказать, что реального сотрудничества не было.

Так сделал Ивар Годманис еще в 1998 году, однако позже в Латвии разгорелся скандал вокруг пропажи материалов этого дела. В суд обращался и депутат парламента от оппозиционной партии "Согласие" Игорь Пименов. Он был завербован в 1978 году под псевдонимом "Кривичев". Отстаивать свое честное имя он начал перед началом процедуры получения гражданства Латвии.

"Я [в советское время] был гидом "Спутника", работал с туристами, хотел потренировать свой английский, а там были американские студенты. После экскурсий писал отчеты, самые формальные: какая программа, какие вопросы задавали… Потом приходил человек с удостоверением КГБ, задавал дополнительные вопросы. Вот и все", - рассказал Пименов Русской службе Би-би-си.

Зачем было открывать архивы?

Наличие в картотеке публично известных имен до сих пор был одним из самых серьезных аргументов в спорах о том, стоит ли открывать архивы КГБ. Этот вопрос регулярно поднимался в латвийском парламенте. Решение в пользу публикации было принято осенью 2018 года.

"Проблема в том, что государство хотело скрыть эти имена", - говорит Русской службе Би-би-си историк Карлис Кангерис, который работал с архивами. Отношение к КГБ в Латвии - крайне негативное, и факт сотрудничества с ним может негативно сказаться на репутации.

С другой стороны, по словам Кангериса, наличие карточки не обязательно означает, что упомянутый в ней человек вообще что-то делал для КГБ.

"Вопрос в том, насколько он был активен - из картотеки этого не видно. Там видно, что человек был зарегистрирован как агент. Человека вербовали на конкретные задания и на конкретный период", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Бюро по защите конституции (латвийская контрразведка), которое до сих было хранителем картотеки, придерживается похожей позиции.

"Опубликованная картотека имеет информативное значение. На домашней странице архива пока нет более развернутой информации о других документах, связанных с упомянутыми в картотеке персонами", - ответила Русской службе Би-би-си представительница БЗК Ивета Маура.

И даже если человек сотрудничал осознанно и активно, то остается второй вопрос: насколько добровольным было сотрудничество?

"Добровольным это назвать сложно. Там, скорее, была договоренность, - продолжает Карлис Кангерис. - Человека могли заставить, но это не означает, что он не получал каких-то благ взамен. Например, у меня есть знакомый, который не вписал в биографию, что отец был легионером [СС]. Его из-за этого завербовали. Зато он получил возможность доучиться в вузе. Агент что-то давал системе, а система защищала агента".

Государственный архив обещает пополнять публично доступную картотеку новыми материалами.