Базуки, орлы и лазеры: как в разных странах борются с дронами-нарушителями
Дроны над взлетно-посадочной полосой лондонского аэропорта Гатвик стали причиной отмены сотен авиарейсов и привели к хаосу.
Прибывающие самолеты были вынуждены отправляться в другие аэропорты по всей стране.
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Ситуация была настолько серьезной, что для помощи полиции было решено привлечь армию. Полеты возобновились лишь утром в пятницу.
Власти многих стран понимают, что безобидные с виду беспилотные летательные аппараты могут представлять угрозу - например, для авиации, и придумывают методы борьбы с ними.
Радары и системы создания радиопомех
Дронов-нарушителей обнаруживают или определяют их местоположение с помощью камер, радаров и датчиков частот.
Подобные технологические решения могут быть интегрированы в существующую инфраструктуру аэропортов. Они могут выявлять беспилотники в радиусе нескольких километров.
Затем устройства используют для создания радиопомех, из-за чего дрон, потеряв связь с базой, автоматически возвращается к владельцу.
Такой метод, в частности, разработала компания Quantum Aviation. Во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году ей было поручено создать систему защиты от возможных террористических нападений с использованием дронов.
В Китае был разработан специальный пистолет, который создает помехи, и, как сообщается, может вывести из строя беспилотники на расстоянии почти в километр.
Наплечная базука
Первое, что приходит на ум и кажется самым логичным, - просто сбивать их.
Но полиция решила этого не делать в аэропорту Гатвик из-за риска, что шальная пуля может попасть в случайных людей, либо обломки дрона при падении на землю могут травмировать людей.
Альтернативой огнестрельному оружию стали ручные или наплечные устройства, с помощью которых можно выстреливать в дрона сетью, которая его удерживает и не дает крутиться пропеллерам, из-за чего беспилотник падает.
Британская инженерная компания OpenWorks разработала внушительную по размеру базуку SkyWall100, которая стреляет по цели сетью и парашютом. Для точности устройство оборудовано оптическим прицелом.
Системой пользуются службы безопасности и госорганы в странах Азии, Европы и Северной Америки.
Существуют также дроны-перехватчики, которые приближаются к дрону-нарушителю, сбрасывают на него сеть и таким образом обезвреживают в воздухе.
Подобные устройства были задействованы на зимней Олимпиаде в Северной Корее, а полиция Токио использует их уже три года.
Также эта технология взята на вооружение во Франции.
Лазерные пушки
Еще одним вариантом борьбы с дронами-нарушителями являются лазерные устройства, которые способны сбивать беспилотники через несколько секунд после обнаружения. Над этой технологией работают США и Китай.
Компания Boeing разработала аппарат, который с помощью высокоэнергетического пучка обнаруживает и выводит из строя небольшие дроны. Радиус действия - несколько километров. Как сообщается, они способны функционировать даже при низкой видимости, например, в тумане.
Недавно на оружейной выставке в Казахстане Китай продемонстрировал лазерную пушку "Тихий охотник". Как сообщается, она используется полицией для перехвата дронов и других небольших воздушных целей, обладая при этом высокой точностью (по крайней мере, так обещает производитель).
Обученные орлы
В Голландии придумали менее технологичный способ борьбы с высокотехнологичной проблемой.
Полиция там занимается дрессировкой орлов для обезвреживания дронов-нарушителей. Они захватывают пропеллеры своими когтями и таким образом сразу же выводят их из строя.
По словам дрессировщиков, орлы принимают дронов за добычу и не будут нападать на какие-то другие цели, когда их выпускают.
Голландская полиция, судя по всему, пока единственная в мире служба охраны правопорядка, внедрившая этот метод.
Запреты и ограничения
В Британии существует запрет на полеты дронов в радиусе 1 км от аэропортов, однако в других странах правила отличаются.
В США владельцы беспилотников обязаны заранее предупреждать авиадиспетчеров, если они собираются пользоваться гаджетом в радиусе 8 км от аэропорта. Также дрон должен в обязательном порядке быть зарегистрирован, сообщает сайт UAV Coach.
В Канаде дронам запрещено подлетать к аэропортам, местам базирования гидросамолетов и любым местам, используемым для взлета и посадки самолетов ближе 5,6 км. С вертолетными площадками зона ограничения сокращается до 1,9 км. Аналогичное ограничение действует и в Швеции.
В Германии для использования беспилотника требуется получить разрешение, хотя запрет на полеты в зоне вокруг аэропорта менее строгие, чем в Канаде - 1,5 км. Этот же радиус действует в Испании, но владельцы дронов там также обязаны страховать свои устройства.
Строгие правила действуют в ЮАР. Там запрещено пользоваться беспилотником в радиусе 10 км от аэропортов, вертолетных площадок и аэродромов. Поднимать дроны в воздух там разрешено только в светлое время и в условиях хорошей видимости.
В 15 странах, в числе которых Саудовская Аравия и Ирак, использование дронов запрещено.
В России обязательной регистрации подлежат беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов. Также владельцы таких беспилотников должны получить лицензии внешнего пилота, сдав экзамен на управление устройством.
В том, что касается полетов над аэропортами - четких инструкций нет. Запрещены полеты над контролируемыми зонами аэродромов, и в начале года Росавиация сообщила, что в гражданских аэропортах разместят специальное оборудование для принудительного приземления беспилотников-нарушителей, писали "Известия".