Базуки, орлы и лазеры: как в разных странах борются с дронами-нарушителями

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Дроны над взлетно-посадочной полосой лондонского аэропорта Гатвик стали причиной отмены сотен авиарейсов и привели к хаосу.

Прибывающие самолеты были вынуждены отправляться в другие аэропорты по всей стране.

Ситуация была настолько серьезной, что для помощи полиции было решено привлечь армию. Полеты возобновились лишь утром в пятницу.

Власти многих стран понимают, что безобидные с виду беспилотные летательные аппараты могут представлять угрозу - например, для авиации, и придумывают методы борьбы с ними.

Радары и системы создания радиопомех

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Аэропорт Гатвик был закрыт из-за появления дронов

Дронов-нарушителей обнаруживают или определяют их местоположение с помощью камер, радаров и датчиков частот.

Подобные технологические решения могут быть интегрированы в существующую инфраструктуру аэропортов. Они могут выявлять беспилотники в радиусе нескольких километров.

Затем устройства используют для создания радиопомех, из-за чего дрон, потеряв связь с базой, автоматически возвращается к владельцу.

Такой метод, в частности, разработала компания Quantum Aviation. Во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году ей было поручено создать систему защиты от возможных террористических нападений с использованием дронов.

В Китае был разработан специальный пистолет, который создает помехи, и, как сообщается, может вывести из строя беспилотники на расстоянии почти в километр.

Наплечная базука

Правообладатель иллюстрации OpenWorks Image caption Базука SkyWall100 позволяет нейтрализовать дрона-нарушителя

Первое, что приходит на ум и кажется самым логичным, - просто сбивать их.

Но полиция решила этого не делать в аэропорту Гатвик из-за риска, что шальная пуля может попасть в случайных людей, либо обломки дрона при падении на землю могут травмировать людей.

Альтернативой огнестрельному оружию стали ручные или наплечные устройства, с помощью которых можно выстреливать в дрона сетью, которая его удерживает и не дает крутиться пропеллерам, из-за чего беспилотник падает.

Британская инженерная компания OpenWorks разработала внушительную по размеру базуку SkyWall100, которая стреляет по цели сетью и парашютом. Для точности устройство оборудовано оптическим прицелом.

Системой пользуются службы безопасности и госорганы в странах Азии, Европы и Северной Америки.

Существуют также дроны-перехватчики, которые приближаются к дрону-нарушителю, сбрасывают на него сеть и таким образом обезвреживают в воздухе.

Подобные устройства были задействованы на зимней Олимпиаде в Северной Корее, а полиция Токио использует их уже три года.

Также эта технология взята на вооружение во Франции.

Лазерные пушки

Image caption Лазерная пушка компании Boeing выводит из строя небольшие дроны

Еще одним вариантом борьбы с дронами-нарушителями являются лазерные устройства, которые способны сбивать беспилотники через несколько секунд после обнаружения. Над этой технологией работают США и Китай.

Компания Boeing разработала аппарат, который с помощью высокоэнергетического пучка обнаруживает и выводит из строя небольшие дроны. Радиус действия - несколько километров. Как сообщается, они способны функционировать даже при низкой видимости, например, в тумане.

Недавно на оружейной выставке в Казахстане Китай продемонстрировал лазерную пушку "Тихий охотник". Как сообщается, она используется полицией для перехвата дронов и других небольших воздушных целей, обладая при этом высокой точностью (по крайней мере, так обещает производитель).

Обученные орлы

Правообладатель иллюстрации EMMANUEL DUNAND / Staff Image caption Орлов дрессируют для обезвреживания дронов-нарушителей

В Голландии придумали менее технологичный способ борьбы с высокотехнологичной проблемой.

Полиция там занимается дрессировкой орлов для обезвреживания дронов-нарушителей. Они захватывают пропеллеры своими когтями и таким образом сразу же выводят их из строя.

По словам дрессировщиков, орлы принимают дронов за добычу и не будут нападать на какие-то другие цели, когда их выпускают.

Голландская полиция, судя по всему, пока единственная в мире служба охраны правопорядка, внедрившая этот метод.

Запреты и ограничения

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В Британии существует запрет на полеты дронов в радиусе 1 км от аэропортов, однако в других странах правила отличаются.

В США владельцы беспилотников обязаны заранее предупреждать авиадиспетчеров, если они собираются пользоваться гаджетом в радиусе 8 км от аэропорта. Также дрон должен в обязательном порядке быть зарегистрирован, сообщает сайт UAV Coach.

В Канаде дронам запрещено подлетать к аэропортам, местам базирования гидросамолетов и любым местам, используемым для взлета и посадки самолетов ближе 5,6 км. С вертолетными площадками зона ограничения сокращается до 1,9 км. Аналогичное ограничение действует и в Швеции.

В Германии для использования беспилотника требуется получить разрешение, хотя запрет на полеты в зоне вокруг аэропорта менее строгие, чем в Канаде - 1,5 км. Этот же радиус действует в Испании, но владельцы дронов там также обязаны страховать свои устройства.

Строгие правила действуют в ЮАР. Там запрещено пользоваться беспилотником в радиусе 10 км от аэропортов, вертолетных площадок и аэродромов. Поднимать дроны в воздух там разрешено только в светлое время и в условиях хорошей видимости.

В 15 странах, в числе которых Саудовская Аравия и Ирак, использование дронов запрещено.

В России обязательной регистрации подлежат беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов. Также владельцы таких беспилотников должны получить лицензии внешнего пилота, сдав экзамен на управление устройством.

В том, что касается полетов над аэропортами - четких инструкций нет. Запрещены полеты над контролируемыми зонами аэродромов, и в начале года Росавиация сообщила, что в гражданских аэропортах разместят специальное оборудование для принудительного приземления беспилотников-нарушителей, писали "Известия".