Лед в марсианском кратере, мегалитический комплекс в Индонезии и умные орангутанги

В очередной подборке самых интересных, самых важных и самых забавных научных новостей:

В марсианском кратере - океан воды

Кто построил огромную пирамиду в джунглях Индонезии

С одиночеством лучше справляются умные люди

Орангутанги решают задачи лучше 8-летних детей

Кратер Королёва на Марсе заполнен водяным льдом

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На днях европейский аппарат "Марс Экспресс", находящийся на орбите вокруг Марса уже в течение 15 лет, прислал удивительные по деталировке фотографии кратера Королева близ Северного полюса планеты.

Они подтвердили, что на Красной планете имеются гигантские запасы воды, которая чрезвычайно пригодится будущим исследователям. Этот кратер диаметром 81,4 км имеет глубину более 2 км ниже среднего уровня поверхности планеты и поэтому служит своеобразной ловушкой холодного воздуха, который опускается вниз и конденсирует содержащуюся в нем влагу. Слой льда в кратере достигает 1900 метров, и, вероятно, он откладывался там в течение миллионов лет.

Объем водяного льда, содержащийся в кратере, составляет 2200 кубических километров, но какая-то его часть представляет собой минеральную пыль, принесенную ветрами.

Более ранние радарные исследования подтвердили, что лед в кратере - именно водяной, а не лед из углекислого газа. В северных районах Марса имеется несколько десятков менее крупных метеорных кратеров, частично заполненных водяным льдом.

Гигантская пирамида в джунглях Индонезии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вершина и склоны огромного холма покрыты каменными обломками

На ежегодном заседании Американского геофизического союза, которое состоялось в середине декабря в Вашингтоне, группа индонезийских археологов выступила с удивительным сообщением. В течение семи лет они вели раскопки и дистанционные измерения в районе горы Гунунг-Паданг на западе Явы.

Здесь под пологом тропических джунглей на обширной гряде холмов расположен, по мнению ученых, гигантский по размерам храмовый комплекс. Впервые он был обнаружен голландскими колонизаторами в начале ХХ века, но никто до сих пор не предполагал, что это может оказаться крупнейшим памятником мегалитической культуры в Юго-Восточной Азии, а возможно, и в мире.

Далеко не все согласны с выводами индонезийских археологов о датировке этих массивных сооружений. Те считают, что самый глубокий культурный слой храмового комплекса был высечен из базальта от 10 до 28 тысяч лет назад.

В дальнейшем на протяжении тысячелетий поверх его создавались различные постройки, которые совместно образовали скрытую под землей пирамидальную структуру.

"Наши исследования указывают, что эта структура занимает не только вершину холма, но охватывает 15 гектаров его склонов", - говорится в сообщении индонезийских археологов.

На поверхности холма лежат каменные обломки колонн, стен и неизвестных сооружений, но уже второй слой, лежащий на глубине 1-3 метров, указывает, что он состоял из ряда каменных колонн, выстроенных в матричном порядке.

Еще ниже расположен третий слой, уходящий на глубину до 15 метров. Он содержит крупные пустоты или камеры, многие из которых завалены обломками.

Четвертый, самый нижний, слой был, видимо, базальтовым основанием всего комплекса, но его также касались руки неизвестных строителей в доисторический период.

Данные радиоизотопного анализа свидетельствуют, что первый слой имеет давность 3500 лет, второй сформировался около 8 тысяч лет назад, а третий имеет возраст от 9500 до 28 тысяч лет.

Во главе группы исследователей стоит геофизик Данни Хилман Натавиджаджа из Индонезийского института наук. Он считает, что найден древний храмовый комплекс, но с ним согласны далеко не все археологи.

Выводы Натавиджаджи и его коллег вызвали ожесточенные споры среди индонезийских археологов. Пока что они остаются неподтвержденными, но если это произойдет, то можно будет говорить о крупнейшем археологическом открытии последних десятилетий.

Одиночество убивает, причем не только стариков

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Психологи уже давно знают, что одиночество ведет к целому ряду психических и соматических заболеваний. Но ранее считалось, что эта опасность угрожает в основном людям в пожилом и старческом возрасте.

И вот теперь выясняется, что проблема одиночества вовсе не является исключительно уделом стариков. Есть по крайней мере три пиковых периода в жизни человека, когда он может чувствовать себя одиноким и особенно несчастным - в возрасте между 25 и 30 годами, после 50 лет и после 80 лет.

Группа американских исследователей во главе с гериатром и нейропсихиатром Дилипом Джесте из университета Сан-Диего проанализировала данные о состоянии психического и физического здоровья 340 жителей графства Сан-Диего в возрасте от 27 лет до 101 года. Они пришли к выводу, что одиночество является наиболее серьезной опасностью для людей в возрасте 80 лет и старше, но и более молодые люди сталкиваются с этой проблемой.

Результаты их исследования опубликованы в журнале International Psychogeriatrics.

Ученые не могут с полной уверенностью назвать причину этого явления, но предполагают, что оно связано с уровнем стрессов, характерных для этих возрастных групп.

"Люди старше 25 лет часто проходят через период принятия важных решений, которые определяют ход всей дальнейшей жизни. Очень часто стресс, связанный с этим, основан на зависти к сверстникам и чувстве вины за неправильно принятое решение", - говорит Дилип Джесте.

По его словам, таким стрессом у людей старше 50 лет может быть "кризис среднего возраста", когда человек начинает сознавать свою смертность.

В очень пожилом возрасте люди сталкиваются с такими стрессами, как резкое ухудшение здоровья, появление признаков деменции, утрата близких и друзей.

Эти тревожные результаты могут оказать серьезное воздействие на развитие геронтологии и психологии в целом. Они фокусируют внимание исследователей на пока что мало известном соотношении между психическими стрессами разных видов и психическими и соматическими состояниями.

Интересно, что это же исследование выявило и неожиданный позитивный момент. Оказалось, что те люди, которые обладают высоким интеллектуальным и социокультурным уровнем, гораздо меньше страдают от одиночества. Очевидно, они способны вырабатывать поведенческие стратегии, которые помогают им противостоять стрессам - это способность к сопереживанию, стремление культивировать социальные связи, склонность к размышлениям и рефлексии.

Орангутанги оказались умнее семилетних детей

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Зоологи из Лейпцигского зоопарка в Германии пришли к выводу, что орангутанги могут лучше решать задачи с применением орудий, чем дети. Международная группа биологов и психологов обнаружила, что орангутанги быстрее находят решения сложных задач, чем даже восьмилетние дети. Более того, они не требуют подсказки, как часто случается с детьми.

"Мы давали орангутангам вертикальную трубу, в которой помещалась корзинка с наградой, имеющая ручку, а также прямой кусок проволоки. Вторая задача была сходной - приматам давалась горизонтально размещенная труба и проволока, изогнутая под углом 90 градусов", - рассказывает когнитивный биолог Изабелл Лаумер, которая возглавляла группу исследователей.

В первом случае от приматов требовалось согнуть из проволоки крючок, чтобы достать приманку из вертикальной трубы. Во втором типе задач, наоборот, от них требовалось разогнуть проволоку, чтобы вытолкнуть приманку из трубы.

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Несколько орангутангов решили обе эти задачи, а две обезьяны справились с ними за считанные минуты. Однако дети оказались не столь ловкими. Трех-пятилетние дети редко справлялись с подобными задачами, и менее половины семилетних детей смогли найти решения. И только восьмилетние дети уверенно сгибали и разгибали проволоку.

Однако не стоит отчаиваться. Дети во всех возрастных группах находили решения после того, как им показывали, как изготовлять и применять необходимое орудие. Это указывает на то, что тут дело не в развитии интеллекта, а в социально-когнитивном поведении.

"Решение сложных задач связано с активностью определенных участков префронтальных разделов коры головного мозга, которые у детей формируются в более позднем возрасте, - говорит Лаумер. - Этот фактор, а также сильная зависимость детей от социальных навыков, могут объяснить полученные нами результаты".