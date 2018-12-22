На шахте "Уралкалия" в Соликамске 9 человек заблокированы из-за задымления

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Девять шахтеров заблокированы в руднике в Соликамске в Пермском крае из-за задымления. С ними нет связи.

Компания "Уралкалий", которой принадлежит шахта, сообщила, что в 10:04 мск на руднике СКРУ-3 в Соликамске началась спасательная операция из-за задымления. В шахте заблокированы девять человек - сотрудников компании-подрядчика, говорилось в сообщении.

На пострадавшем руднике добывается сильвинитовая руда, из которой затем производят хлористый калий.

Источники агентств РИА Новости и Интерфакс сообщали, что причиной задымления могла стать вспышка метана. Эту информацию не подтвердили в компании и в МЧС.

"Это не метан. Задымление связано со строительными работами", - сказал Интерфаксу представитель "Уралкалия".

"МЧС опровергает информацию о взрыве метана на предприятии, - сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на строящемся четвертом стволе рудника. Объект был передан подрядчику для проведения строительных работ, сообщал "Уралкалий".

Восемь человек после появления дыма были благополучно выведены на поверхность, пострадавших среди них нет.

К шахте прибыли спасатели и врачи, в Соликамск приехал губернатор Пермского края.

По данным источника Интерфакса, у заблокированных горняков есть средства индивидуального спасения.

"У каждого из них кислородный баллон на час полностью автономного дыхания", - сообщил источник агентства в оперативном штабе.

В краевом управлении следственного комитета сообщили о начале проверки по факту инцидента.