Правообладатель иллюстрации Mercury Records Image caption Американские и британские критики дружно признали Кейси Масгрейвс лучшей певицей года

Альбом американской поп-певицы Кейси Масгрейвс Golden Hour признан музыкальными критиками самым удачным в уходящем 2018 году.

Этот романтический альбом, вдохновленный романом певицы со своим будущим мужем, вышел на первое место в "опросе опросов", проведенном Би-би-си.

Рейтинг 20 наиболее интересных альбомов уходящего года основан на анализе 35 списков лучших альбомов года, опубликованных наиболее влиятельными журналами, газетами и блогами, в том числе NME, Rolling Stone, Popsugar и Times.

Каждому альбому присуждалось количество баллов, соответствовавшее его позиции в каждом отдельном списке. Первый номер списка получал 20 баллов, второй номер - 19, и так далее.

Ниже в таблице приводятся рейтинг альбомов и суммарное количество баллов, набранных каждым альбомом по итогам 35 списков.

Лучшие альбомы 2018 года по итогам "опроса опросов" Би-би-си Музыкант или группа Альбом Баллы (макс. 700) 1) Кейси Масгрейвс Golden Hour 366 2) Джанелл Мона Dirty Computer 358 3) Mitski Be The Cowboy 312 4) Карди Би Invasion Of Privacy 285 5) Robyn Honey 275 6) Ариана Гранде Sweetener 260 7) Christine and the Queens Chris 227 8) Пуша Ти Daytona 194 9) Arctic Monkeys Tranquility Base Casino & Hotel 155 10) Low Double Negative 150 11) Idles Joy As An Act Of Resistance 128 12) Трэвис Скотт Astroworld 112 13) 1975s A Brief Inquiry Into Online Relationships 111 14) Камила Кабелло Camila 104 15) Blood Orange Negro Swan 98 16) Тиерра Уэк Whack World 95 17) Snail Mail Lush 90 18) The Carters Everything Is Love 88 19) Let's Eat Grandma I'm All Ears 87 20) Кендрик Ламар Black Panther 85

Журнал Entertainment Weekly считает альбом техасской певицы Кейси Масгрейвс наиболее законченным и наименее традиционным из записанных ею трех собраний песен, а критик Алексис Петридес из газеты Guardian заявил, что в этом году не найти сборник поп-песен, который превосходил бы этот альбом по качеству.

Среди британских музыкальных критиков особенно популярным оказался политизированный альбом Chris французской певицы и продюсера Элоизы Летисье, известной под псевдонимом Christine and the Queens.

На втором месте среди британских критиков - альбом панк-группы Idles "Радость как акт сопротивления" (Joy As An Act Of Resistance).

Вот краткие описания первой десятки самых успешных, по мнению критиков, альбомов 2018 года.

10) Low, альбом Double Negative

Правообладатель иллюстрации Sub Pop

"Мы хотим сделать в музыке то, чего еще не делал никто", - говорят музыканты группы Low из штата Миннесота. Им это удалось с 12-м альбомом Double Negative, который отличается ледяным гипнотическим стилем.

Вокалист и гитарист группы Алан Спархок заявил, что эта музыка стала их ответом на первый год президентства Дональда Трампа.

9) Arctic Monkeys, альбом Tranquility Base Hotel & Casino

Правообладатель иллюстрации Domino Records

В творчестве рок-группы Arctic Monkeys такого еще не было. После пяти лет музыки, наполненной ударными риффами, группа записала воздушный альбом в стиле спейс-рок.

Все началось с того, что фронтмен группы Алекс Тернер устал от гитары, как он признался однажды Би-би-си, и сел за пианино.

Альбом Tranquility Base Hotel & Casino пронизан мотивами саундтреков фильмов ужаса и гламурного китча 70-х годов и поначалу отталкивает. Но со временем этот бессвязный поток музыкального сознания приобретает своеобразное очарование.

8) Пуша Ти (Pusha T), альбом Daytona

Правообладатель иллюстрации Def Jam

Этот альбом появился на свет благодаря сотрудничеству с известным рэпером Канье Уэстом, который выступил в качестве продюсера. Этим летом Уэст за пять недель произвел на свет пять альбомов, но его сотрудничество с Pusha T было явно самым успешным.

Альбом, оставаясь в жанре рэпа, наполнен блюзовыми риффами и сэмплами соула, но, несмотря на эти украшения, иногда звучит весьма мрачно.

Но его работа с микрофоном весьма убедительна, даже когда содержание совершенно запутано.

"Слушать рэп Пуша Ти - все равно, что наблюдать за тем, как строится небоскреб: балка за балкой, - говорит музыкальный критик New York Times Джон Караманика. - Каждый шаг тщательно выверен, каждый угол четко обозначен, а итоговый эффект полностью захватывает".

7) Christine and the Queens, альбом Chris

Правообладатель иллюстрации Because

Это поп-шедевр певицы Элоизы Летисье, чей первый альбом Charleur Humaine был посвящен темам пола и идентичности и был горячо принят публикой.

Это ее второй альбом, но в нем она звучит смелее, разрушая женские стереотипы, подчеркивая свою непохожесть и сексуальность.

Однако идеология альбома не мешает его музыкальности. Как говорят критики, ее танцевальные мелодии не уступают песням самого Майкла Джексона.

6) Ариана Гранде, альбом Sweetener

Правообладатель иллюстрации Republic Records

Ариана Гранде пережила 22 мая 2017 года личную трагедию, когда на ее концерте в Манчестере взрывом бомбы были убиты 22 человека.

Ее четвертый альбом во многом посвящен чувствам, навеянным этим терактом.

5) Robyn, альбом Honey

Правообладатель иллюстрации Konichiwa Records

Шведская певица Robyn молчала восемь лет, но сохранила в своем новом альбоме верность ранее избранному миксу поп-музыки и рока.

Robyn пишет песни, под которые можно одновременно и плакать, и танцевать. Ее песни на этом альбоме насыщены шумами и дезориентирующими ритмами.

4) Карди Би, альбом Invasion of Privacy

Правообладатель иллюстрации Atlantic / KSR

Певица Карди Би пришла в рэп из стрип-шоу и социальных сетей, но очень быстро превратилась в одно из самых интересных явлений в этом жанре.

Ее дебютный альбом - это не только солянка из новомодных трендов в рэпе, здесь есть и захватывающие поп-мелодии, и смешные тексты.

3) Mitski, альбом Be The Cowboy

Правообладатель иллюстрации Dead Oceans

Для Мицки Мияваки это пятый альбом. Он представляет собой сборник странных и заманчивых виньеток на темы любви и одиночества. Настроение этой музыки на грани попа и рэпа - мрачная попытка разглядеть будущее.

2) Джанелл Мона, альбом Dirty Computer

Правообладатель иллюстрации Atlantic

"Я не американский кошмар, я американская мечта", - поет Джанелл Мона в этом альбоме. Он - о темнокожей женщине с не вполне традиционной сексуальной ориентацией.

Альбом Dirty Computers, замешанный на смеси секса и политики, воспринимается как новое слово в ее творчестве, однако одна ее сильная черта остается неизменной - это умение заставить вас танцевать.

1) Кейси Масгрейвс, альбом Golden Hour

Правообладатель иллюстрации Mercury Records

Кейси Масгрейвс выходит в своем четвертом альбоме за рамки музыки кантри, но сохраняет при этом связь с корнями. Это коллекция романтических любовных баллад, посвященных ее отношениям с нынешним мужем Растоном Келли.

Альбом рассказывает о влюбленности в Келли, которая, по ее словам, полностью изменила ее мир, открыв любовь, о которой она раньше и не подозревала.

В менее искусных руках самоудовлетворенность этого гимна любви могла бы оказаться удушающей, но у Масгрейвс достаточно лирического вкуса и мастерства, чтобы ее тексты и музыка оставались свежими и непринужденными.

Масгрейвс призналась, что находилась под влиянием группы Bee Gees, кроме того, она большая поклонница певицы Sade.

"Представляю, как это звучало бы, если бы Sade записала альбом в стиле кантри", - сказала она в интервью изданию Stereogum.