Сенат США пытается преодолеть конфликт, вызвавший "шатдаун"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл прибыл в сенат рано утром в субботу

Конгресс США приступил к необычному субботнему заседанию в попытке преодолеть тупик по расходным статьям бюджета, который привел к "шатдауну" - частичному прекращению деятельности федерального правительства.

Свертывание работы министерств началось в полночь с пятницы на субботу, после того как демократы воспротивились требованию президента Дональда Трампа о выделении 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

С утра в субботу переговоры по этому вопросу не принесли заметных результатов. Президент Трамп предупредил в "Твиттере", что предвидит "очень долгий шатдаун", на что демократы ответили требованием отказаться от стены.

Девять из 15 федеральных министерств, в том числе госдепартамент, министерства внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции начали постепенно свертывать работу, после того как им перестали поступать бюджетные средства.

Сотни тысяч федеральных служащих теперь должны будут работать без оплаты или уйти в неоплачиваемый отпуск. В 2018 году подобная ситуация возникает в США уже в третий раз, хотя до этого тупик преодолевался довольно быстро.

Что происходило в субботу

Сенат начал свое заседание около полудня по местному времени. С самого начала звучали эмоциональные выступления со стороны как республиканцев, так и демократов.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что "кнопка паузы нажата и что голосования в сенате не будет до тех пор, пока под соглашением о бюджете не появится подпись президента и не будет получено согласие со стороны демократов".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Зеленого сигнала правительству, возможно, придется ждать долго

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что проект бюджета, который накануне был одобрен палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев, и который выделяет 5,7 млрд долларов на строительство стены, никогда не пройдет в сенате.

"Итак, господин президент, если вы хотите работающего правительства, вы должны отказаться от стены. Сенат не заинтересован в том, чтобы вынуждать американских налогоплательщиков соглашаться с ненужной, неэффективной и затратной политикой", - заявил Шумер.

Некоторые из сенаторов-республиканцев все еще надеются, что соглашение возможно и что компромисс о выделении несколько меньшей суммы на строительство стены будет достигнут.

Миллиарды на строительство стены

Трамп требует выделить на этот проект строительства стены на границе с Мексикой 5,7 млрд долларов. Палата представителей США в четверг одобрила финансирование, но демократы в сенате собирались голосовать против этой статьи временного бюджета (до 8 февраля).

Ранее, выступая в Белом доме, президент говорил, что надеется избежать такого сценария и что остаются очень хорошие шансы, что в последний момент все-таки удастся заключить сделку.

"Но мы полностью готовы к очень долгому "шатдауну", - предупредил при этом Трамп. Он отложил свою рождественскую поездку во Флориду. Сенаторы возвращались в Вашингтон со всей страны.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На дверях центра для посетителей Белого дома появилось объявление закрытии

Договориться не получилось, и в субботу федеральные учреждения частично закрылись (с восьми утра по московскому времени). Члены палаты представителей завершили заседание и покинули Капитолий, тем самым обеспечив как минимум кратковременный "шатдаун".

Трамп после этого призвал сенаторов-демократов голосовать за укрепление безопасности на американских границах.

"Нам нужен великий барьер, если его не будет, ничего не получится", - говорится в его новом заявлении. В нем он уже выразил надежду на то, что "шатдаун" не продлится долго.

Лидеры демократов в обеих палатах конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявили, что "шатдаун" произошел, потому что Трамп "устроил истерику" из-за стены.

Они пообещали принять закон о возобновлении работы правительства, получив большинство в нижней палате в январе.

Третий "шатдаун"

Это уже третий подобный случай в 2018 году. Ситуация усугубляется тем, что после Нового года демократы получат большинство в нижней палате конгресса, завоеванное на ноябрьских выборах. В таком случае голосование за дорогостоящий проект строительства стены будет невозможно.

Доказывая свою правоту, Трамп в пятницу утром писал в "Твиттере", что в Израиле стена на границе с палестинскими территориями "успешна на 99,9%". По его словам, так же эффективна будет и стена на границе с Мексикой.

Он опубликовал картинку со стальным забором, сопроводив ее комментарием: "Дизайн нашего стального барьера-заграждения - абсолютно эффективный и в то же время красивый!"