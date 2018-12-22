Загитова и Медведева провалили чемпионат России. Что случилось?

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав/TASS Image caption Евгения Медведева, серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира, осталась седьмой

В Саранске закончился чемпионат России по фигурному катанию. Две самые известные фигуристки России, занявшие первое и второе места на Олимпийских играх - Алина Загитова и Евгения Медведева - не попали даже в тройку призеров. Как так получилось?

Олимпийская чемпионка Игр в Корее Алина Загитова по итогам чемпионата России заняла лишь пятое место. 21 декабря, после короткой программы, она лидировала. Но во время произвольной дважды упала, лишив себя шансов на пьедестал.

Евгения Медведева, серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира, осталась седьмой.

Медведева завалила короткую программу, упав и сорвав каскад прыжков. По итогам первого дня соревнований она занимала лишь 14-е место. В произвольной программе Медведева допустила еще одно падение, но чисто исполнила другие элементы.

В итоге в произвольной программе Медведева обошла Загитову, но по сумме двух выступлений стала лишь седьмой.

Кто выиграл?

Весь пьедестал почета заняли фигуристки из группы Этери Тутберидзе. У нее же тренируется Загитова. В прошлом в этой группе занималась и Медведева, но она со скандалом покинула ее после проигрыша на Олимпийских играх.

Первое место заняла 14-летняя Анна Щербакова.

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав/TASS Image caption Первое место заняла 14-летняя Анна Щербакова

Второй стала ее сверстница Александра Трусова. На третьей строчке - 15-летняя Алена Косторная.

Все призеры по возрасту - юниоры и пока не могут выступать на взрослых международных соревнованиях, том числе - на чемпионатах мирах и Европы.

Отбором на эти соревнования как раз и служит чемпионат России. Это значит, что в этом сезоне в главных стартах будут принимать участие россиянки, которые не смогли завоевать медаль на домашних соревнованиях.

Щербакова и Трусова - уникальные фигуристки. Они единственные среди женщин способны исполнять прыжки в четыре оборота, которыми до них владели только мужчины.

Трусова, чемпионка мира среди юниоров, первой из фигуристок исполнила четверной прыжок на официальных соревнованиях. Щербакова же первой в мире успешно приземлила два четверных лутца.

Четверной лутц, которым владеют Щербакова и Трусова - прыжок, который исполняют единицы среди фигуристов-мужчин.

Например, Михаил Коляда, серебряный призер Олимпиады и обладатель второго места на ЧР этого года, убрал этот элемент из своей программы из-за того, что не мог выполнять его стабильно. У победителя, Максима Ковтуна, этого прыжка в арсенале тоже нет.

Ни Медведева, ни Загитова прыжки в четыре оборота не демонстрировали ни разу в своей карьере.

Четверной прыжок позволяет фигуристкам набирать значительно больше баллов, его базовая стоимость значительно превышает прыжки в три оборота.

Алена Косторная, занявшая третья место, в этом году выиграла юниорский Гран-при. Известно, что на тренировках она выполняет тройной аксель.

Этот прыжок может приносить почти столько же баллов, сколько четверные прыжки. Это так же чрезвычайно редкий прыжок у женщин, сейчас его исполняют только россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.

А что Медведева и Загитова?

Для 19-летней Медведевой, которая в начале взрослой карьеры выигрывала практически все старты, в которых участвовала (исключением стал один этап Гран-при, предолимпийский чемпионат Европы и сама Олимпиада) нынешний сезон пока складывается провально.

Фигуристка не смогла отобраться финал Гран-при - на одном этапе она взяла бронзу, на соревнованиях в Париже осталась только четвертой.

К чемпионату России тренерский штаб Медведевой решил упростить ее короткую программу, отказавшись от лутца - прыжка, который фигуристке давался тяжело даже во время успешных сезонов.

"Будем ждать, верить и надеяться, что она найдет в себе силы пройти этот сезон и в следующем предстать в другом качестве, потому что отставание от соперниц очень большое. Не представляю, как их догнать", - сказал после провальной короткой программы Медведевой ее бывший постановщик Илья Авербух.

После неудачного проката фигуристка отказался общаться с прессой.

"Конечно, здесь не может быть никаких оправданий, и, конечно, мы оба разочарованы", - признал тренер Евгении, канадец Брайан Орсер. Он же за несколько дней до этого заявил, что на возвращение Медведевой в мировой топ потребуются полтора-два года.

После неудачного выступления Медведева со слезами на глазах благодарила болельщиков в прямом эфире в "Инстаграме": "С такой поддержкой, которую вы мне, ребята, даете, плохо быть не может".

16-летняя Загитова, в отличие от Медведвой, постолимпийский сезон провела относительно успешно.

Она уверена выиграла оба этапа Гран-при, установив мировой рекорд, а в финале уступила своей ровеснице Рике Кихире. Японка владеет тройным акселем, который и позволил ей набрать больше очков.

На чемпионат России Загитова прилетела позже остальных спортсменок и пропустила первую официальную тренировку. Это породило слухи о травме.

Официально тренерский штаб не говорил о том, что у нее есть проблемы со здоровьем. На других тестовых прокатах Загитова падала. Не исключено, что во время одного из падений она заработала растяжение.

С прессой после своего поражения Загитова, как и Медведева накануне, общаться не стала.

"Выходят дети, прыгают четверные прыжки, и это, как ни крути, действует на психику, - комментировала прокат Загитовой тренер Татьяна Тарасова, имея в виду успешное выступление юниорок. - Она уже не могла больше собираться - вчера собралась. Но что-то разладилось, они же живые, не машины".

Поражение фигуристок - новый виток в их негласном противостоянии, кульминацией которого были Игры в Корее.

Русская служба Би-би-си уже писала о том, как фанаты обеих фигуристок вот уже несколько месяцев находятся в состоянии войны.

Поклонники Медведевой считают, что она несправедливо проиграла Загитовой на Олимпиаде. Фанаты Загитовой - что Медведва предала собственного тренера, уехав в Канаду.

Кто теперь поедет на чемпионат мира?

Неожиданные итоги чемпионата России значительно усложнили для национальной федерации фигурного катания выбор спортсменок, которые будут представлять страну на главных международных стартах.

Согласно правилам отбора, на чемпионат Европы и мира должны поехать две взрослые фигуристки с наилучшим результатом в домашних соревнованиях, а еще одна выбирается решением тренерского совета.

Четвертое место на турнире в Саранске заняла 18-летняя Станислава Константинова. Она в прошлом году уже участвовала в чемпионате мира и стала там лишь 19-й, едва не лишив Россию квоты на участие трех спортсменок.

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав/TASS Image caption Олимпийская чемпионка Игр в Корее Алина Загитова по итогам чемпионата России заняла лишь пятое место

Между Загитовой и Медведвой оказалась 16-летняя Софья Самодурова, для которой этот сезон стал первым на взрослом уровне. В этом году у нее было два призовых места на этапах Гран-при.

Но не факт, что на основные старты поедут именно Константинова, Загитова и Самодурова. Еще один претендент - пропустившая ЧР из-за болезни Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, которая стала третьей в финале Гран-при вслед за Загитовой и Кихирой.

Теоретически, вместо Константиновой решением тренерского совета на чемпионат Европы может поехать и Медведева.

"Я ехала на чемпионат России с мыслями, что отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада этому. Но если у меня не получится отобраться, то у меня появится необходимое время, чтобы поработать над собой", - рассуждала Медвеведва.

Кто бы ни поехал на главные старты, главной соперницей россиянок будет японка Кихира. Именно она отобрала у Загитовой мировой рекорд в короткой программе.

Правда, ее выступления не всегда стабильны. Например, на чемпионате Японии этого года в той же короткой программе она стала только пятой.