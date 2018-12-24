Пресса Британии: фарс в Гатвике - был ли дрон?

В обзоре британской прессы:

"А был ли дрон?"

"Фарс в Гатвике" - так озаглавила Times свою статью на первой полосе, в которой рассказывается о ходе расследования инцидента с беспилотниками в районе лондонского аэропорта.

По словам журналистов газеты, представители полиции теперь допускают, что никаких дронов в районе аэропорта вообще не было. И это после того, как работа транспортного узла была парализована на три дня, а более 140 тысяч пассажиров не смогли воспользоваться своими рейсами или были перенаправленны в другие аэропорты из-за сообщений о подозрительных летательных аппаратах, замеченных вблизи Гатвика.

Как заявил главный суперинтендант полиции Джейсон Тингли, вероятность того, что на самом деле эти сообщения не соответствовали действительности, рассматривалась всегда - ведь полиции приходилось полагаться на сообщения очевидцев, которые являются обычными людьми и могут ошибаться.

Однако, по словам Тингли, полиция обнаружила недалеко от аэропорта поврежденный дрон, и версия, что именно этот аппарат стал причиной транспортного коллапса, является на данный момент рабочей.

Что касается супружеской пары - Пола Гейта и Элани Керк, которые были сначала задержаны полицейскими в рамках расследования этого дела более чем на 36 часов, а затем освобождены из-под стражи, то подозрения с них были сняты после того, как начальник Гейта Джон Аллард подтвердил его алиби.

При этом, сам Аллард охарактеризовал работу полиции как ужасающую, поскольку он сразу был готов сообщить о том, что его сотрудник работал вместе с ним в тот момент, когда произошел инцидент, но никто из полиции с ним не связался.

Беспилотники в руках исламистских фанатиков

Ближневосточный корреспондент Daily Mail Лариса Браун вспоминает недавние полицейские антитеррористические расследования в Великобритании, и, ссылаясь на источники, говорит о том, что в одном случае были обнаружены наброски беспилотника, способного переносить взрывчатку, а в другом - в здании, где могли находиться сторонники "Исламского государства" (организация, запрещенная в России и ряде стран), был найден сломанный дрон.

Журналистка приходит к выводу, что исламистские фанатики в Великобритании всерьез задумываются об использовании коммерческих дронов, купленных через интернет, для терактов.

То, с какой легкостью информация о дронах парализовала работу аэропорта Гатвик, заставляет вновь задуматься о мерах предотвращения подобных угроз, если террористы решат воспользоваться такой техникой.

Однако, по словам издания, ссылающегося на мнение экспертов, маловероятно, что сейчас в Великобритании есть организации, способные создать вооруженные взрывчаткой беспилотники, поскольку это требует участия профессионалов высокого уровня.

"Относитесь к другим людям с уважением" - королева призовет нацию преодолеть разногласия

25 декабря королева Великобритании по традиции обратится к нации с рождественской речью. Daily Telegraph замечает, что несмотря на подчеркнуто политически-нейтральный характер публичных обращений королевы, в прошлом уже были примеры, когда содержавшиеся в ее речи тонкие намеки могли оказывать влияние на настроение людей, а также обозначать ее позицию по тем или иным политическим вопросам.

Так, издание вспоминает выступление королевы накануне референдума о независимости Шотландии 2014 года. Тогда королева произнесла нейтральную, на первый взгляд, фразу "я надеюсь на то, что люди очень тщательно подумают о будущем ". Средства массовой информации подхватили эти слова, представив их как однозначное выражение позиции Елизаветы II по деликатному вопросу единства страны.

Нынешнее рождественское обращение королевы приходится на конец непростого для страны года, когда парламент оказался на пороге кризиса из-за отсутствия поддержки сделки по "Брекситу". Издание приводит слова королевы из будущей речи: "Даже с учетом самых глубоких различий, отношение к другому человеку с уважением всегда будет важным первым шагом к достижению взаимопонимания". Здесь, по мнению газеты, содержится призыв преодолеть разногласия.