СМИ России: выгода для России от вывода войск США из Сирии не очевидна

В обзоре российских СМИ за 24 декабря:

"Ведомости", РБК: ближе к делу?

Ни один из вопросов, заданных Владимиру Путину в четверг в ходе его традиционной "большой" пресс-конференции, не вызвал заметного отклика у россиян, обсуждавших это событие в социальных сетях, говорится в исследовании компании Brand Analytics, с которым ознакомилась газета "Ведомости". Хотя, как отмечает издание, интерес к мероприятию, по сравнению с прошлыми годами не упал и остался на высоком уровне.

Но не было взрывного отклика на какой-либо вопрос, заданный президенту, отмечает руководитель аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова: "Пару лет назад динамика обсуждений была живее - были более явные всплески обсуждений вопросов. А во время прямой линии летом живее обсуждали блокировки соцсетей и мессенджеров, цены на топливо и отношения с Украиной. Сейчас же вопросы были более спокойные".

Самой обсуждаемой в соцсетях темой пресс-конференции стало предложение отменить пенсионную реформу и ответное разъяснение президента, почему делать этого он не намерен. На втором месте оказался вопрос о возможности возвращения России к социализму и о ностальгии по СССР, которая, по данным "Левада-центра", достигла максимума за последнее десятилетие.

При этом, отмечают "Ведомости", самыми резонансными сообщениями в соцсетях во время пресс-конференции, по данным исследования, стали публикации политика Алексея Навального в "Инстаграме" и "Твиттере". "Сейчас идет пресс-конференция Путина. Обычное вранье, только еще и очень скучное в этот раз. Лучший момент прессухи вы видите на этом фото", - написал Навальный под фотографией мужчины в футболке с надписью "Навальный".

Очевидно, что эмоций эта пресс-конференция вызвала меньше, чем прошлые, прокомментировал "Ведомостям" политолог Аббас Галлямов. "Это может быть связано с тем, что аудитории показались скучными звучавшие вопросы и ответы, а, может, причиной послужило общее падение интереса к тому, что говорит Путин".

Сенсаций в пресс-конференции действительно не было, согласен политолог Михаил Виноградов: "Возник элемент привыкания к формату - недаром появилась шутка, что многие бы не заметили, если бы им показали трансляцию 2015 года вместо сегодняшней. Аудитория же все меньше интересуется словами и все больше - действиями, особенно после пенсионной реформы".

А РБК приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что часть вопросов, прозвучавших на пресс-конференции с Владимиром Путиным, относилась скорее к жалобам или обращениям граждан и с журналистикой имела мало общего.

Таким образом, прокомментировал Песков, происходит смешение форматов, поскольку цель общения с прессой у главы государства другая. "Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам. Этот формат смешивается с форматом, где граждане общаются напрямую с президентом", - пояснил он.

При этом, заявил пресс-секретарь президента, в содержании подобных "вопросов" была информация, не соответствующая действительности. "По сути это можно назвать клеветой", - считает Песков.

"Ведомости", "Известия": неочевидная выгода

Газета "Ведомости" комментирует решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. На страницах издание арабист Алексей Хлебников говорит о том, почему Россию рано считать главным бенефициаром решения Трампа.

"Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, которое он объяснил победой над ИГИЛ (запрещено в России), многими комментаторами из числа политиков и экспертов было воспринято как победа России, которая безусловно выиграет от ухода американского контингента, - комментирует эксперт. - Но так ли это на самом деле? Если посмотреть на вопрос внимательно, то станет понятно, что такой вывод как минимум не очевиден. Инициатива Трампа вносит еще больше неопределенности в сирийский конфликт и повышает риски для всех вовлеченных сторон, включая Москву".

Эксперт обращает внимание на то, что это пока только принципиальное решение Трампа и никаких подробностей еще нет. А вся суть, по мнению Хлебникова, именно в деталях. Более того, Пентагон и европейские партнеры США не согласны с мнением Трампа о победе над ИГИЛ в Сирии, а британские и французские войска покидать страну не собираются.

Также газета отмечает, что свое заявление Трамп сделал после беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и не исключает, что Вашингтон таким образом решил помириться с Анкарой. А это, по мнению Хлебникова, несет риски для Москвы. Поэтому пока что главным бенефициаром решения Трампа о выводе войск из Сирии выглядит не Россия, а именно Турция.

А вот Россия, по мнению эксперта, получит дополнительные риски ухудшения отношений и с Турцией из-за ее сближения с США и из-за курдов, и с Ираном из-за его стремления расширить влияние на северо-востоке Сирии, и с США, которые будут стремиться через Турцию не допустить усиления Москвы в Сирии.

"Впрочем, плюсы в решении Трампа для Москвы есть, - считает Алексей Хлебников. - Если США действительно выведут войска из Сирии, Россия станет единственным глобальным игроком на земле и ее роль как медиатора в обостряющейся ситуации между турками, курдами, иранцами и сирийцами может возрасти".

"Нынешняя ситуация напоминает уравнение, где не просто много неизвестных, а где эти неизвестные еще предстоит подставить, - пишет в статье на эту же тему газета "Известия". - Ведь, как говорится, свято место пусто не бывает, и образовавшийся вакуум будет заполнен. Причем нельзя даже исключать, что самими американцами, которые неожиданно передумают и либо не станут уходить, либо вернутся".

"Известия": ограничение на подарки

Граждане не смогут дарить друг другу подарочные карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками.

Это снизит риск использования такого пластика для мошеннических схем: с предложением ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация. Об этом газете "Известия рассказала исполнительный директор НПА Мария Михайлова.

В НПА уверены, что фактически подарочные карты магазинов уже превратились в платежное средство. Есть примеры, когда торговая сеть выпускает пластик с многоразовым пополнением до 999 тысяч рублей. "Что это за подарки такие, как они используются?" - задается вопросом Михайлова.

Как полагают в НПА, решить проблему можно несколькими путями. Один из них - сделать подарочные карты банковскими продуктами с соблюдением всех требований по идентификации. Сегодня по законодательству о противодействии отмыванию доходов анонимные карты, которые могут передаваться третьим лицам, кредитные организации могут выпускать на сумму не более 15 тыс. рублей, уточняет газета.

Подарочные карты уже во многом стали дебетовыми, на них можно держать внушительные суммы и покупать товары, сказал "Известиям" директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Конечно, можно найти возможность и для отмывания денег с их помощью, уверен он.

Ритейлеры же считают, что регулирование в сфере подарочных карт будет ограничивать в первую очередь потребителей. Оно ущемляет интересны покупателей, которые теряют возможность выбора удобной им формы обмена подарками с родственниками и близкими, полагают в Ассоциации компаний розничной торговли.

А президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал "Известиям", что иметь возможность реализовать подарочный сертификат должен не только тот, кто его приобрел, а еще и тот, кому его подарили. Иначе такой подарок теряет всякий смысл, сказал он. Регулирование на этом рынке специалист счел излишним.

РИА Новости: климатическая зависимость банковских долгов

Агентство РИА Новости провело исследование, которое показало, жители каких регионов больше всего задолжали банкам. Наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России наблюдается в Калмыкии, наименьший - в аннексированном Россией Крыму.

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В частности, лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия) и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности на одного работающего составил 403, 361 и 329 тысяч рублей соответственно.

Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов на одного работающего Тюменская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного работающего составила 300 тысяч рублей.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного работающего жителя также попали Магаданская область, Подмосковье, Коми, Тува и Сахалин. При этом объем кредитов на одного работающего у этих регионов варьировался не очень сильно — от 299 до 258 тысяч рублей.

Наименьшая же кредитная нагрузка на одного работающего в абсолютном выражении наблюдается в южных регионах. В частности, в Ингушетии объем выданных банковских кредитов на одного работающего составляет всего 31 тысячу рублей, что почти в 14 раз меньше, чем в Ямало-Hенецком автономном округе.

Второе и третье места у Республики Крым и Севастополя, где на одного работающего приходится 32 и 35 тысяч рублей кредитов соответственно. И еще в двух регионах объем кредитов банков на работающего находится у уровня 50 тысяч рублей.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си