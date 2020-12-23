Александра Пахмутова: вечная комсомолка советской эстрады

Автор фото, Александр Николаев/ТАСС

Скончавшаяся … в возрасте … лет Александра Пахмутова была одним из самых известных и плодовитых советских композиторов.

Она создавала произведения для симфонических оркестров, балеты и кантаты, но прославилась эстрадными и детскими песнями, которых написала 147.

Слова к подавляющему большинству из них сочинил ее муж Николай Добронравов. Словосочетание "Пахмутова и Добронравов" было в СССР таким же устоявшимся и нераздельным как "Ильф и Петров" или "Маркс и Энгельс".

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка, впоследствии превратившемся в район Волгограда. В три года проявила талант к музыке, в пять сочинила мелодию для фортепиано, в 14 была принята в школу для одаренных детей при Московской консерватории. Пик ее творчества пришелся на 1960-е, 1970-е годы.

Жизненное и творческое кредо композитора выражала одна из самых известных ее песен: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!".

По продуктивности содружество Пахмутовой и Добронравова можно сравнить только с работавшим одновременно с ними тандемом Александра Зацепина и Леонида Дербенева. Однако творчество супругов было гораздо более идейным. В нем нашлось место и Ленину, и Кубе, и Малой земле.

Песни Пахмутовой, в свое время бывшие у всех на слуху, трудно перечислить: "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Знаете, каким он парнем был", "Любовь, комсомол и весна", "По Ангаре", "Надежда", "Яростный стройотряд", "Старый клен", "Я не могу иначе", "Мальчиш-Кибальчиш", "Орлята учатся летать".

Их исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, ансамбль "Песняры".

Мирные подвиги

Довоенное советское искусство "гремело огнем" и "сверкало блеском стали". Потом место для подвига переместилось на сибирские стройки, где все настоящее - работа, природа, любовь и дружба. Пахмутова отдала щедрую дань романтике палаток, тайги и пурги.

Другой важной темой был спорт: "Команда молодости нашей", "Да разве сердце позабудет", "Герои спорта", гимн Олимпиады-80 "Старт дает Москва" и незабвенный "Ласковый Миша".

Название, пожалуй, самой популярной спортивной песни Пахмутовой и Добронравова "Трус не играет в хоккей", сделалось нарицательным и стало употребляться по любому поводу.

Болельщики уверены, что "великолепная пятерка и вратарь" - это триумфаторы Кубка Канады 1981 года Фетисов, Касатонов, Макаров, Ларионов, Крутов и Третьяк. На самом деле авторы сочинили песню, когда будущим звездам было по 8-10 лет, и никого конкретно в виду не имели.

Мажорные ритмы

Один советский критик когда-то назвал ранние песни "Битлз" радостным мычанием молодых бычков, впервые выпущенных на солнышко и зеленую травку. То же самое можно было сказать о советской молодежной эстраде.

Мелодии должны были быть бодрые, слова оптимистичные, мироощущение позитивное. Страдания, сомнения и рефлексия не приветствовались. Самая большая проблема - девушка не отвечает взаимностью, да и тогда "не надо печалиться - вся жизнь впереди!".

Автор фото, Alexei Nikolsky/Getty Images Подпись к фото, Александра Пахмутова была почетным гостем на инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года

Пахмутова и Добронравов тоже работали в основном в мажоре.

Песню "И вновь продолжается бой" едва не заставили переделывать: кто-то решил, что "сумасшедшая" барабанная дробь неуместна в произведении о Ленине.

Но их творчество было все-таки разнообразнее и сложнее. В некоторых хитах - "Ты моя мелодия", "Нежность", "Ненаглядный мой" - звучит элегическая грусть. Кстати, их главным образом и помнят.

Фильм 1976 года "Моя любовь на третьем курсе", мягко говоря, не стал событием. А вот прозвучавшая в нем песня "Как молоды мы были" оказалась вечным шлягером. Многие считают ее лучшей в обширном творчестве Пахмутовой. Уже в наши дни ее блестяще перепели Александр Градский и недавно ушедший из жизни Дмитрий Хворостовский.

"Бриллиантовый" брак

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александра Пахмутова и Николай Добронравов: успешный творческий тандем и счастливая пара

Со своим ровесником Николаем Добронравовым Александра Пахмутова познакомилась в 1956 году в студии детского вещания Всесоюзного радио. Супруги прожили больше 60 лет в любви и согласии, по словам знакомых, называя друг друга "Алечка" и "Колечка".

Отвечая на вопрос о рецепте семейного счастья, они цитировали Антуана де Сент-Экзюпери: "Любить - это не глядеть друг на друга, а глядеть в одном направлении".

Александра Пахмутова была кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, Героем социалистического труда, народной артисткой России и СССР, лауреатом трех Государственных премий и почетной гражданкой шести городов, помимо других наград и отличий.

С начала 1990-х она не создавала новых песен - то ли не нашла себя в новом времени, то ли достигла возраста, когда задорные мелодии не пишутся.