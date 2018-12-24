Спутники против вулканов: как спасти Индонезию от цунами?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Количество погибших в результате цунами в Индонезии вновь выросло. Почему система предупреждения о цунами опять не помогла, и как решить проблему вулканических цунами?

По последним данным в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии в субботу, погибли 373 человека, еще около 1500 получили ранения. Сотни домов разрушены.

Цифра, вероятно, не окончательная: поисково-спасательная операция продолжается, пропавшими без вести в настоящий момент числятся 128 человек.

Власти принимают меры, чтобы накормить выживших и дать им крышу над головой, но помощь доходит до разрушенных населенных пунктов медленно.

На этом фоне власти говорят о новом извержении вулкана Анак-Кракатау, а значит и о возможности нового цунами.

Media playback is unsupported on your device В Индонезии ожидают новое цунами

Время на эвакуацию

Исследователи, наблюдающие за сейсмической активностью в регионе, отмечают, что цунами обрушилось на поселения совершенно внезапно. Как сообщается, мониторинговое агентство не выпустило предупреждения о цунами даже тогда, когда волны уже достигли берега.

"Это случилось так быстро, что мы были абсолютно беспомощны. Между причиной и следствием прошло всего несколько десятков минут, этого недостаточно для того, чтобы предупредить людей", - сказал в беседе с агентством Франс пресс вулканолог Жак-Мари Бардинцефф, следивший за активностью вулкана Анак-Кракатау с июля.

О том же заявил президент страны Джоко Видодо. Обычно цунами предшествует землетрясение, сказал он в понедельник, но на этот раз подземных толчков не было, поэтому жителей прибрежных деревень не успели предупредить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Эксперты во всем мире признают, что цунами, возникшие в результате извержений, гораздо сложнее предсказать, чем те, которые происходят в результате землетрясений.

История огненного кольца

Анак-Кракатау входит в число вулканов, расположенных на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - это зона с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

При том, что вулканические цунами в целом происходят очень нечасто, в этом регионе они не редкость. Крупнейшее в истории вулканическое цунами датируется 1883 годом. Оно возникло в результате извержения вулкана Кракатау, на месте которого потом возник Анак-Кракатау.

По данным университета Орегона, в тот день волны высотой до 40 метров появились буквально через несколько минут после сильнейшего извержения.

О таком же быстром цунами говорят и наблюдавшие за субботней катастрофой.

"Наши сенсоры не дали предупреждения потому, что они предназначены для регистрации тектонической, а не вулканической активности", - цитирует агентство Франс пресс представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Двикориту Карнавати.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент Джоко Видодо дал спасателям поручение внедрить новую систему предупреждения. Однако, каким образом они планируют решить проблему вулканических цунами, пока не ясно.

Индонезийская система предупреждения о землетрясениях состоит из 170 сейсмологических станций и 137 измерителей уровня моря. Система получает данные еще со 134 станций, находящихся за рубежом.

Морской компонент этой системы - несколько десятков закрепленных на морском дне сейсмодатчиков - не всегда срабатывает. Например, когда в октябре цунами обрушилось на остров Сулавеси, то оказалось, что власти слишком рано отозвали предупреждение о стихии, потому что у наблюдателей не было данных ни с одного из 22 подводных датчиков - они просто не работали.

Спутники против вулканов

Врожденный недостаток тектонической системы очевиден - она не приспособлена к вулканическим цунами. Очевидно и то, что этот недостаток уже по меньшей мере дважды обошелся в несколько сотен человеческих жизней.

Пока власти страны не говорили о том, каким образом собираются модифицировать систему. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в понедельник заявил в "Твиттере", что госкорпорация готова помочь Джакарте с внедрением такой системы.

Пресс-секретарь Роскосмоса в беседе с Би-би-си подтвердил, что структура "ждет ответа" от представителей Индонезии и подчеркнул, что никаких коммерческих предложений властям страны сделано не было.

Проблему индонезийских цунами можно решить, только научившись предсказывать извержения вулканов. Это действительно можно сделать с помощью спутника - в прошлом году такие разработки вели ученые из университета Лидса.

Когда магма начинает подниматься к жерлу вулкана, это приводит к подъему грунта в некоторых местах. Эти перемены рельефа, несмотря на то что зачастую очень малы, можно заметить со спутника.

Таким образом, спутниковая система может оказаться способной предсказывать извержения вулканов, а значит и вулканические цунами. "Роскосмос" ранее заявлял, что его спутниковая система наблюдения за вулканами способна предсказать извержение.

Сегодня система введена только на Камчатке, там она работает успешно. Кроме того "Роскосмос" готовится выпустить модификацию спутника "Канопус-В" с высокочувствительной инфракрасной камерой, а значит потенциально активность вулканов можно отслеживать по изменениям температуры.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2004 году США и Германия передали Индонезии 21 сейсмический буй для предупреждения цунами. К 2018 году ни один из них не работает. Власти винят вандалов

В 2013 году "Роскосмос" присоединился к международной Хартии об обмене спутниковыми данными в случае аварий и стихийных бедствий. В этом году в ведомстве заявили, что в интересах хартии будут работать еще два спутника модели "Канопус-В". Эта же модель используется и в системе ДЗЗ, которой Дмитрий Рогозин пытается заинтересовать индонезийцев.

Однако подобных предложений на рынке уже немало. Например, Геологическая служба США давно предлагает программу слежения за вулканами, основанную на данных системы GPS. Такой мониторинг предполагает размещение нескольких датчиков GPS вокруг спящего или активного вулкана. При деформации вулкана датчики сдвигаются, и этот сдвиг можно отследить со спутника.

Спутниковое наблюдение всегда связано с безопасностью, поэтому если властям Индонезии поступит несколько предложений от космических агентств, то выбор страны, которая создаст там спутниковую систему предупреждения, будет зависеть от геополитических факторов, говорит заместитель директора Космического центра по инвестиционным проектам и стратегии Сколковского института науки и технологий Андрей Потапов.

"Сделка под патронажем правительства может быть сложно структурирована, возможно, на политическом уровне. Будут предложения крупных игроков - европейцы, американцы и кто-то еще, дальше в зависимости о геополитической ситуации в целом", - говорит он.