Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Билл Андерс 8 декабря 1968 года на борту "Аполлона-8"

Астронавт Билл Андерс, участник первого пилотируемого полета к Луне, считает ошибочным подход американцев в освоении космоса, а отправлять людей на Марс, по его мнению, просто глупо.

85-летний Андерс, входивший в состав экипажа космического корабля "Аполлон-8", в интервью Би-би-си назвал нелепой идею посылать людей на Марс.

Он скептически относится как к пилотируемой экспедиции на Марс, которую готовит НАСА, так и к планам освоения этой планеты, предложенным бизнесменами Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Астронавт-ветеран считает, что от беспилотных программ гораздо больше пользы, прежде всего, потому что они намного дешевле. Американцы, по его словам, не поддерживают идею затратных экспедиций на Марс.

"Зачем это нужно? Что так тянет нас на Марс? - вопрошает Андерс. - Не думаю, что общественность в этом заинтересована".

НАСА планирует новые пилотируемые полеты на Луну. В ходе этого проекта, реализуемого с участием международных партнеров, агентство будет разрабатывать технологии, позволяющие высадку людей и на Марсе.

До сих пор НАСА ограничивалось менее затратными исследованиями Марса, в том числе - с помощью роботизированных зондов. В ноябре НАСА успешно посадило на Марс очередной аппарат - "Инсайт".

Image caption Билл Андерс считает, что пилотируемые полеты на Марс не нужны

Грандиозные планы

Проекты предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса еще более масштабны. Основатель компании "Space X" Илон Маск не только намерен посылать частные коммерческие экспедиции на Марс, но и считает, что планету можно и нужно колонизировать.

Маск планирует построить космический корабль, способный долететь до Марса за три месяца и перевезти достаточное количество материалов для постройки базы.

В основе плана Маска лежит создание огромного космического корабля, примерно втрое превышающего размер шаттла. Каждая из его ступеней будет многоразовой, что позволит снизить стоимость перелета до 200 тыс. долларов за человека.

По замыслу изобретателя, марсианская колония может состоять из миллиона жителей и существовать на полном самообеспечении. Процесс обустройства может занять около ста лет, считает Маск.

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос также намерен организовывать частные экспедиции на Марс в недалеком будущем.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Рисунок базы на Марсе

Полет вокруг Луны

В декабре далекого 1968 года космический корабль "Аполлон-8" с Биллом Андерсом, Фрэнком Борманом и Джимом Ловеллом на борту, стартовал с мыса Канаверал во Флориде и совершил 10 витков вокруг Луны. Астронавты провели на орбите спутника Земли 20 часов.

Они благополучно приводнились в Тихом океане 27 декабря, всего лишь в 4,5 км от запланированного места посадки. Астронавтов подобрал авианосец "USS Yorktown".

На тот момент это был самый дальний полет от родной планеты, он стал важным шагом на пути к исторической миссии "Аполлона-11", запущенного к Луне всего семь месяцев спустя. Члены его экипажа Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, совершившими посадку на Луне.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Знаменитая фотография "Восход Земли", сделанная с борта "Аполлона-8"

Все не так

Билл Андерс до сих пор с гордостью вспоминает свой полет к Луне. Но он считает, что в последние десятилетия НАСА все делает неправильно.

"Сегодня НАСА не смогло бы высадиться на Луне. Они так закостенели... НАСА превратилось в программу трудоустройства... Многие центры в основном заинтересованы лишь в том, чтобы быть чем-то занятыми. Нет никакой явной общественной поддержки. Они только платят своим работникам и обеспечивают переизбрание своих конгрессменов", - говорит Андерс.

Билл Андерс также критически относится к решению сосредоточиться на исследовании околоземной орбиты после завершения программы "Аполлон" в 1970-х годах.

"Я думаю, что космический шаттл был серьезной ошибкой. От него не было почти никакой пользы, кроме захватывающего запуска. Он так и не оправдал возлагавшиеся на него надежды", - сказал Андерс.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Экипаж "Аполлона-8" перед стартом

"Космическая станция оказалась там только потому, что у нас был шаттл, и наоборот. НАСА на самом деле очень плохо вела пилотируемую программу с тех пор, как закончились лунные проекты", - утверждает астронавт.

Билл Андерс также признает, что далеко не все коллеги поддерживают его критическую позицию.

"Я думаю, что НАСА очень повезло в том, что они столь многого достигли. Мне трудно признать, что все это было заслуженно. Я не очень-то популярен в НАСА из-за этих своих высказываний, но я действительно так думаю", - пояснил он.

Шумиха вокруг Марса

Его бывший коллега, Фрэнк Борман, который командовал миссией "Аполлон-8", а также провел две недели на околоземной орбите в рамках программы "Джеминай", чуть более оптимистично смотрит на ситуацию.

"Я не так критичен в отношении НАСА, как Билл, - сказал он в интервью Би-би-си. - Я абсолютно уверен, что нам нужно активно исследовать Солнечную систему. Я думаю, что человек должен быть частью этих исследований".

Но когда мы спросили его о планах Илона Маска и Джеффа Безоса, Борман был уже более скептичен.

"Я думаю, что вокруг Марса очень много шумихи, многое из этого - полная чепуха. Маск и Безос говорят создании поселений на Марсе, это чушь", - говорит Фрэнк Борман.