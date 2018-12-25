СМИ России: отрицательный отзыв экспертов на проект закона об автономном Рунете

В обзоре российских СМИ за 25 декабря:

"Ведомости": скоординированные фальсификации?

Правозащитная организация "Голос" представила свидетельства фальсификаций на выборах губернатора Приморья. Авторы доклада настаивают, что итоги голосования должны быть отменены на 47 участках Владивостока, пишет в свежем номере газета "Ведомости".

Выборы губернатора Приморского края 16 декабря прошли при ослабленном общественном наблюдении и сопровождались фальсификацией на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года - КОИБ-2010, сказано в докладе движения "Голос". По мнению экспертов, копии итоговых протоколов с этих участков имеют явные признаки подделки.

Губернатора Приморья избрали с третьей попытки. Но к выборам опять есть вопросы

Время ввода данных с этих участков в ГАС "Выборы" тоже позволяет говорить о скоординированных фальсификациях: они были введены под конец подсчета голосов почти одновременно - после 01:00 по местному времени 17 декабря. Проанализировав цифры с 47 из 80 участков Владивостока, оборудованных КОИБ-2010, эксперты даже установили формулу, по которой фальсификаторы предположительно "рисовали" результаты. Эти данные и итоги статистического анализа ставят под сомнение победу губернатора Олега Кожемяко в первом туре, отмечается в докладе.

Реакция ЦИК на эту историю последует, но пока не известно какая, полагает сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц: "Сейчас у ЦИК не так много полномочий, чтобы вмешаться напрямую, они могут что-то рекомендовать крайизбиркому".

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала "Ведомостям", что получила от "Голоса" все материалы по Приморью: "Мы все проблемы обсудили на встрече на прошлой неделе, сейчас изучаем материалы, но пока больше вопросов, чем ответов. Мы предложили Мельконьянцу, как члену научно-экспертного совета ЦИК, создать подгруппу и выработать рекомендации, что сделать, чтобы таких вопросов не было".

Памфилова пообещала что, если ЦИК выяснит, что на этих выборах "что-то не то", то, при наличии оснований, будет рекомендовать избиркому подавать в суд.

"Коммерсант": дорогая автономия

Эксперты оценили риски от реализации поправок к законам "О связи" и "Об информации", известных как законопроект о "суверенном интернете". Это, согласно отзыву рабочей группы "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ, приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в поправках утверждается, что они не требуются.

Газета "Коммерсант" напоминает, что проект об автономной работе рунета внесли в Госдуму 14 декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Они объяснили свою инициативу потенциальной угрозой со стороны США, ранее принявших национальную стратегию кибербезопасности.

По оценке экспертов, только единовременные затраты на автономный Рунет могут достичь 25 млрд рублей на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. А для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд рублей в год.

Эксперты также считают, что цель законопроекта не прозрачна. "Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы, - пишется в отзыве. - Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства".

При этом проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, что частично противоречит действующему законодательству. Так, "полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования" интернета уже закреплены за ФСБ.

"Предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска интернет-трафика на территории России. Задачи, декларированные в документе, решаются нынешними возможностями операторов", - приводит "Коммерсант" мнение своего источника на рынке связи.

Он подчеркивает, что сотовые операторы и без того нагружены обязательствами и регуляторным давлением, включая "закон Яровой" и отмену роуминга внутри страны, а также до сих пор лишены понимания логики развития стандарта связи 5G.

Чиновники придерживаются другого мнения. Замглавы минкомсвязи Олег Иванов считает, что интернет стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания.

"Сейчас очень многое зависит от интернета экономически, социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет", - полагает чиновник.

"Ведомости": новогоднее шоу от "Яндекса"

Вечером 31 декабря, рассказывает газета "Ведомости", "Яндекс" покажет на главной странице свое первое новогоднее шоу. Снимает шоу медиагруппа Аркадия Ротенберга "Красный квадрат".

Для "Яндекса" это новый опыт в продюсировании контента по ТВ-форматам - до сих пор интернет-компания самостоятельно выпускала только одно музыкальное шоу или показывала шоу и сериалы, созданные телеканалами.

Новогоднее шоу на "Яндексе" выйдет в записи, гостями шоу будут артисты и блогеры, о которых часто спрашивали пользователи "Яндекса", - музыканты Вера Брежнева, Ольга Серябкина, Елка, Манижа. Ведущими станут блогер Саша Спилберг, актриса Ирина Чеснокова и комик Илья Соболев.

Сначала "Яндекс" покажет ток-шоу, а потом музыкальный концерт. Также поисковик запустил новогодний интернет-канал, в котором собраны тематические фильмы и мультфильмы. Бюджет проекта "Яндекс" и "Красный квадрат" не раскрывают.

Потенциально шоу от "Яндекса" может собрать большую аудиторию, считают "Ведомости" и объясняют почему: в новогоднюю ночь 2017-2018 гг. на главную страницу "Яндекса" зашли 12 миллионов человек, 37% - с мобильных устройств, еще 3,8 миллиона человек воспользовались мобильным приложением "Яндекса".

Газета добавляет, что о запуске собственного новогоднего шоу недавно объявила и социальная сеть "Одноклассники", эту программу по договоренности с интернет-компанией увидят и зрители телеканала "Мир".

"Яндекс" со своим новогодним шоу не конкурирует напрямую с ТВ, он делает контент именно для интернет-пользователей, рассказывает источник "Ведомостей", знакомый с деталями проекта, поэтому здесь снимались, условно говоря, не Юрий Антонов и Евгений Петросян, а блогеры, комики с YouTube, рэперы или другие музыканты, популярные именно в сети.

"Яндекс" рассчитывает заработать на новогоднем шоу за счет спонсоров, их имена компания не раскрывает. Только компании, купившие весь спонсорский пакет, могут разместить свои ролики в трансляции и повторах шоу, а также в новогоднем канале "Яндекса". Спонсорами шоу стали "Вымпелком" и Сбербанк, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к проекту.

Представитель "Вымпелкома" подтвердил свой статус спонсора: "Для нас это экспериментальный формат, мы видим, что все больше людей даже в новогодние каникулы проводят время в интернете".

"Известия": с ветерком

На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, пишет газета "Известия" со ссылкой на Росавтодор. Кроме того, возможно повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности.

Сейчас, по данным Росавтодора, на шести федеральных трассах действует 20 участков с лимитом в 110 км/ч. Они есть на дорогах М-5 "Урал", Р-217 "Кавказ", А-370 "Уссури", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", А-350 Чита - Забайкальск на границе с Китаем.

В планах — разогнать до 110 км/ч и другие участки М-8, Р-217, М-5, А-370. Также пропускная способность может быть увеличена на участках дорог Р-22 "Каспий", А-289 Краснодар-Керчь, Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщили в Росавтодоре.

В Росавтодоре отмечают, что после повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось. Кроме того, риск аварий существенно снижается, если на трассе нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, угрозы появления машины на встречной полосе, светофоров и пешеходных переходов, дорога имеет малые перепады по высоте и большие радиусы изгибов.

Лимит скорости имеет смысл увеличивать, если это позволяют дорожные условия и требования безопасности, убежден замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

"Сейчас в некоторых случаях он установлен не всегда объективно: например, на участке трассы Москва-Санкт-Петербург в Тверской области скорость ограничена 90 км/ч, хотя он соответствует всем параметрам", - отметил он.

Но на таких трассах водители все равно ездят до 110 км/ч, поскольку за превышение скорости до 20 км/ч штрафов пока не взимают, отмечает эксперт.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си